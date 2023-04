Met een losse sprintkwalificatie en een sprintrace op het menu in Bakoe bestond vooraf al de vrees dat het nieuwe format tot veel incidenten zou leiden. Die vrees komt tot nu toe uit, met als klapstuk de aanvaring tussen Max Verstappen en George Russell. De Formule 1 kreeg zo precies wat het wil.

Formule 1-baas Stefano Domenicali zei het zaterdag treffend in de aankondiging dat Azerbeidzjan nog drie jaar bijtekende: "Bakoe levert altijd veel drama." Bij de Formule 1 weten ze heel goed waarom de race aan de Kaspische Zee op de kalender staat. Voor het geld uiteraard, maar ook omdat de lay-out van de baan een soort chaosgarantie biedt.

De haakse bochten, het lange rechte stuk, de betonnen muren en de hoge snelheden zijn de juiste ingrediënten voor crashes en aanvaringen. Daar moest dus een sprintrace komen, met op de valreep ook nog een sprintkwalificatie. Zaterdag was het zover.

In een sprintraceraceweekend hebben de teams maar een uur training om de auto af te stellen, waarvan door een rode vlag (om een crash) vrijdag maar 50 minuten overbleven. Het gevolg is dat teams niet aan verfijning toekwamen, waardoor het veld wat dichter bij elkaar zit. Charles Leclerc verraste met twee polepositions; weer een element voor extra spanning.

Rel met de perfecte hoofdrolspelers

Deze ingrediënten kwam allemaal perfect samen in de sprintrace, met ook nog de perfecte hoofdrolspelers: Verstappen in de clinch met een Mercedes-coureur. Dat was goed voor de nodige ophef. Ophef is aandacht, en aandacht is precies wat deze nieuwe sprintzaterdag moest opleveren.

Ongewild droeg Verstappen bij aan de ophef door op camera met Russell de discussie aan te gaan en de Brit daarna mompelend 'dickhead' te noemen. Die gaf niet het antwoord waarop Verstappen hoopte. Coureurs zijn zelden bereid de schuld op zich nemen na een crash, dus ook Verstappen en Russell niet. "Het is blijkbaar moeilijk voor ze om geen Red Bulls te raken", sneerde Verstappen later nog, verwijzend naar eerder incidenten met vooral Lewis Hamilton.

De woordenstrijd kwam wat opgeblazen over na een op het oog vrij onschuldig incident. In de tweede bocht in Bakoe zijn al tal van dit soort aanvaringen geweest tussen coureurs die niet wilden buigen voor de ander. Russell ging er iets te makkelijk vanuit dat het 'zijn' bocht was, terwijl Verstappen zelf veel risico nam door aan de buitenkant te blijven hangen. Niemand trok zijn poot in, eerst niet in daad en later ook niet in woord.

Verstappen kreeg precies wat hij niet wilde

De Formule 1 kreeg dus precies wat het wilde op de eerste echte 'sprintdag', terwijl Verstappen op wat WK-punten na precies kreeg wat hij niet wilde.

De Nederlander is al geen fan van stratencircuits en een uitgesproken tegenstander van sprintraces. De extra kwalificatie zaterdagochtend kon hem al helemaal gestolen worden.

"Ik moet zeggen dat de verveling toesloeg tijdens die tweede kwalificatie. Ik wil graag één kwalificatie waar je alles instopt. Die was gisteren, daar genoot ik van. Maar vandaag moest het allemaal nog een keer. Dus ik dacht: mijn god, weer een kwalificatie", foeterde de tweevoudig kampioen na afloop.

'Schrap het allemaal maar gewoon'

Maar Verstappen is een roepende in de woestijn, terwijl de grote ster van de sport toch duidelijk laat weten dat het hem op den duur naar de uitgang dwingt. Zaterdag was hij opnieuw niet mild. "Schrap het allemaal maar gewoon. En stop met deze kunstmatige spanning. Het is geen echt racen, het is meer gokken. Ik heb nog meer kans in het casino van Las Vegas. Ik hou van racen en ben een pure racer, maar dit is gewoon voor de show."

De Nederlander spreekt overduidelijk uit de grond van zijn hart, maar hij is de enige. Ook zijn teambaas Christian Horner stemde voor het nieuwe format. Red Bull heeft als merk en team namelijk wel belang bij de show, de ophef en de kijkcijfers. En die show was er zaterdag, met Verstappen in de hoofdrol.