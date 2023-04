NU+ Het leven van een F1-coureur: zo beleeft Nyck de Vries een GP-weekend

Rondjes rijden, uitgaan en bakken in de zon. Formule 1-coureurs kwamen daar vroeger misschien mee weg, maar de moderne rijder heeft een hectisch bestaan vol verplichtingen. Om een goed beeld te krijgen van de drukte, nam Nyck de Vries NU.nl mee in zijn schema voor de Australische Grand Prix.

"Normaal ben ik bang voor honden, maar deze is heel lief." De Vries is voor het eerst in Melbourne en heeft het zekere voor het onzekere genomen om snel van zijn jetlag af te zijn. Samen met trainer Pyry Salmela staat de coureur aan het begin van de week al in de gym. "Er is hier een sportschool in een soort kapel, met een hond als mascotte. Dus we hebben lekker getraind." Terwijl De Vries aan de gewichten hangt, houdt de hond de wacht.

Het is niet zo dat De Vries vrijuit kan kiezen wat hij tussen de races doet. De coureur is naar eigen zeggen "non-stop bezig", ook in de aanloop naar de GP van Australië.

"Na Bahrein zijn we nog een paar dagen gebleven voor een bandentest. Daarna ben ik naar Engeland gevlogen voor simulatorverplichtingen." Dat gebeurt bij Red Bull, waar zusterteam AlphaTauri een van de beschikbare simulatoren gebruikt. Ook voordat De Vries naar Australië vertrok, was hij in Milton Keynes.

Cv Nyck de Vries Leeftijd: 28

Geboorteplaats: Sneek

Grands Prix: 4

Debuut: Italië 2022

Punten: 2

Donderdag: Van tafeltje naar tafeltje, van microfoon naar microfoon

Terug naar Melbourne, waar het raceweekend donderdag begint. De Vries start de dag met interviews, waarbij hij van tafeltje naar tafeltje wordt begeleid door persman Andrea Saveri. "Die neemt me door de dag heen. Ik weet niet met wie ik allemaal moet praten, alleen dat ik straks een persconferentie heb."

Die middag schuift De Vries in de perszaal aan voor de persconferentie. Daarna melden alle coureurs zich in de 'mediapen', waar alle cameraploegen staan. Saveri zorgt ervoor dat De Vries overal op tijd verschijnt. De coureur volgt gedwee. "Ik heb totaal geen moeite om de controle weg te geven. Ik ga gewoon van microfoon naar microfoon."

AlphaTauri houdt later de eerste grote bespreking. "Daar is iedereen bij betrokken. Dus ook de engineers thuis. Alle teams hebben een ops room, en wij hebben er zelfs twee: één op het hoofdkwartier in het Italiaanse Faenza en één op de aerodynamica-afdeling in het Engelse Bicester. En we maken dus gebruik van een Red Bull-simulator. Die mensen zitten allemaal in die meeting."

De eerste vergadering gaat over het afgelopen weekend en wat er nu te verwachten is qua updates, afstellingen en weer. "Het gaat ook over hoe we de banden willen gebruiken in de trainingen. Eigenlijk worden alle grote onderwerpen besproken. Later wordt het veel specifieker."

De vrijdag begint voor Nyck de Vries op het fanpodium van Albert Park. Foto: Getty Images

Vrijdag: De langste dag van het weekend

De vrijdag begint voor De Vries met luid gejuich. De fans zijn vroeg aanwezig in Albert Park, onder meer op de Melbourne Walk. Op deze weg delen de coureurs handtekeningen uit en poseren ze voor tientallen selfies. De fans staan ook bij het grote podium op het middenterrein te wachten. In dit geval op de coureurs van AlphaTauri; om 10.40 uur de eerste afspraak van de dag voor De Vries.

Het grasveld bij het podium staat afgeladen vol. De Vries was uit andere klassen wel wat gewend, maar toch is dit een nieuwe ervaring. "Je merkt wel dat de Formule 1 veel meer wordt bekeken en meer aandacht krijgt. Dat is het grote verschil. Het is nog een extra dimensie."

De Vries is meestal drie uur voor de eerste vrije training aanwezig, voor de langste dag van het weekend. Om 12.30 uur maakt de Fries zijn eerste kilometers in Albert Park. In 25 ronden komt hij tot de veertiende tijd.

Dan volgt meteen de belangrijkste bespreking van het weekeinde. "Je hebt maar weinig tijd tussen de trainingen, dus je moet duidelijk bepalen wat de problemen zijn die je in de tweede training wil aanpakken." De Vries bespreekt met zijn Franse race-engineer Pierre Hamelin de afstelling en krijgt bovendien de nieuwe onderdelen van de update die het team heeft meegebracht naar Australië.

De Vries in actie tijdens de eerste vrije training in Albert Park. Foto: Getty Images

'Je werkt door tot de avondklok ingaat'

De tweede training verloopt minder voor De Vries, die door een technisch mankement maar acht rondjes rijdt. Kostbaar tijdverlies op de voor hem nog nieuwe baan gaat verloren, al tilt hij daar niet te zwaar aan als hij na afloop de pers bijpraat. "Het ging toch regenen. Dat maakte de verloren tijd minder waardevol."

Onder meer door de regen zijn er nog een hoop vragen voor AlphaTauri. "Normaal gesproken doe je in de tweede training de longruns, wat een completer beeld geeft van waar je staat. Je weet hoe de banden zich gedragen over een langere afstand." De tweede training is normaal dus representatiever dan de eerste, maar nu niet. Het maakt de vrijdagavond extra belangrijk.

Samen met de ops rooms in Europa wordt alles doorgesproken. De topteams hebben dan zelfs nog een coureur in de simulator zitten om alle afstellingen door te nemen. "Dat doen wij niet. Maar het is wel een drukke avond. Je werkt door tot de avondklok ingaat."

Terwijl het teampersoneel dat aan de auto werkt om 21.00 uur uit de paddock moet zijn, eten coureurs vaak nog iets op het circuit. Al hebben de avonden van De Vries ook regelmatig nog een invulling. "Het kan best zo zijn dat ik dan nog naar een sponsorevenement moet. Zolang ik een beetje op tijd naar bed kan, heb ik er geen moeite mee. Het is onderdeel van je werk."

De Vries staat de media te woord na de vrije trainingen. Foto: Getty Images

Zaterdag: Laatste kans om iets aan de auto te doen

In de fraaie groene paddock van Albert Park druppelen de coureurs zaterdag een voor een binnen. De Vries is weer langs een wirwar van selfiecamera's, handtekeningenjagers en gillende fans gegaan. De dag begint bij AlphaTauri met een nieuwe bespreking, waarin het plan voor de derde training en de kwalificatie wordt besproken.

"Je gaat niet het wiel opnieuw uitvinden, want je hebt weinig tijd. Op vrijdagavond kun je nog wel ergens op reageren, maar op zaterdag is dat echt anders."

De Vries heeft het dan vooral over de periode tussen de vrije training en de kwalificatie, het laatste moment waarop er aan zijn auto kan worden gewerkt. In de derde training draait de Nederlander nog 23 ronden, voor de echte voorbereiding op de kwalificatie begint.

Ondanks zijn beste tijd van het seizoen en een vijftiende startplaats is De Vries kritisch. "Ik baalde wel een beetje, want mijn laatste run was niet optimaal. Het is wel positief dat we met de updates in Q2 zijn gekomen. Dat is in ieder geval een stapje vooruit."

Via een opstapje klimt De Vries in zijn auto voor de kwalificatie. Foto: Getty Images

'Al snel gaat de focus op de race'

De druk staat vol op de engineers van AlphaTauri, die bij de vorige race in Saoedi-Arabië een publieke veeg uit de pan kregen van teambaas Franz Tost. De nieuwe onderdelen waren toen al in ontwikkeling en blijken dus te werken.

De Vries wordt door persman Saveri langs alle cameraploegen geleid, waarbij hij telkens grofweg hetzelfde verhaal moet vertellen. "Daarna bespreken we met het team de kwalificatie. Maar al snel gaat de focus op de race. Die avond is al de eerste strategiemeeting." Alle data worden vergaard om tot een goed plan voor de race te komen. Aan de auto kan niet meer worden gesleuteld. Alleen als het team kan aantonen dat er iets vervangen moet worden, staat de FIA dat toe.

De Vries kan na de strategiebespreking naar zijn hotel. "Al kan het ook gebeuren dat ik ook op zaterdag een sponsorbijeenkomst of een etentje heb."

Tijdens de drivers parade worden de coureurs voorgesteld aan het publiek. Foto: Getty Images

Zondag: Voorbereiding op het grote spektakel

Zondagochtend gaat de wekker vroeg voor De Vries. Hij wil vier à vijf uur voor de start op het circuit zijn. Eerst doet de coureur met zijn trainer nog een warming-up in het hotel.

De Vries 'erfde' trainer Salmela van voorganger Pierre Gasly. De Fin zorgt ervoor dat zijn coureur fysiek optimaal is geprepareerd. Tussen de races door wordt daarvoor het grondwerk gelegd en is De Vries veel samen met de trainer. "Ik heb daarvoor een app waar al mijn trainingen in staan."

Aangekomen op het circuit volgen weer vergaderingen met het team. "Dan wordt voor het eerst het definitieve plan voor de race besproken. Er is nog een mogelijkheid om in die meeting direct van plan of strategie te veranderen. Maar dan is wel al alle informatie bij elkaar om tot een beslissing te komen."

De Vries meldt zich later bij zijn collega-coureurs voor de drivers parade. Twintig klassieke auto's zijn opgesteld om de rijders via een ronde over het circuit voor te stellen aan het publiek. Zodra dat erop zit, kleedt De Vries zich om. Niet veel later wordt hij in de pitbox in zijn auto gesnoerd om naar de startgrid te rijden.

Daar wacht een groepje monteurs de Nederlander op, waarna zijn auto op kleine karretjes naar de gridplek wordt gereden. Na wat overleg met Hamelin loopt De Vries met Salmela naar voren voor het volkslied. Terwijl de coureurs keurig in het gelid staan, wachten de trainers al keuvelend tot hun rijders klaar zijn. Dan wordt er nog wat gedronken en stapt De Vries echt in voor de race.

De AlphaTauri-monteurs rollen De Vries naar de vijftiende startplek. Foto: Getty Images

'Alles zat tegen'

Het wordt geen memorabele middag voor de Friese coureur, want "alles zat tegen". Een vroege rode vlag torpedeert zijn strategie, waarna bij de herstart contact met Esteban Ocon volgt. Tot overmaat van ramp verremt Logan Sargeant zich bij de tweede herstart en tikt de Amerikaan De Vries van de baan. Die laat zijn auto gedesillusioneerd achter in de grindbak.

De Nederlander meldt zich bij de media voor zijn rondje televisiezenders. Hij probeert de moed erin te houden. "Het middenveld zit zo dicht bij elkaar, dus we blijven gewoon hard werken. Dan klimmen we vanzelf op de ladder."

Terwijl de monteurs van AlphaTauri de pitbox opruimen en leegmaken, begint De Vries aan de lange vliegreis terug naar Europa. Daar heeft hij maar kort rust. "Woensdag moet ik naar Engeland, de simulator in. Daarna volgen weer de nodige marketing en pr-verplichtingen. Maar eerst heb ik twee dagen vrij, thuis in Monaco."