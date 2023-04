Met een contract tot eind 2028 is de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 voorlopig gegarandeerd. Maar wat doet de regerend wereldkampioen daarna? Hij zinspeelde meermaals op een vertrek uit de koningsklasse. NU.nl zoekt met twee experts uit hoe realistisch dat is.

"Hier doen we het allemaal voor toch? Hier droom je van als kind", zegt Verstappen cynisch als hij bezig is met een fotoshoot van een kledingsponsor. Het fragment is te zien in de nieuwe documentaire Max Verstappen - Anatomy of a Champion van Viaplay.

Later in de docuserie vertelt de Limburger dat hij de jaren aan het aftellen is tot hij de Formule 1 kan verlaten. "Ik zeg regelmatig tegen mezelf: nog een paar jaar volhouden, nog een paar jaar volhouden."

Ook vader Jos ziet dat zijn zoon regelmatig met tegenzin in de paddock staat. "Hij moet veel dingen doen die hij helemaal niet leuk vindt. Het liefst zou hij alleen maar bezig zijn met het racen."

Eerst even de cijfers. Mocht Verstappen in 2028 zijn laatste Formule 1-seizoen rijden, dan is hij veertien seizoenen actief geweest op het hoogste niveau. Met de gemiddelde kalenderlengte komt de Nederlander dan uit op grofweg 290 verreden Grands Prix, met vermoedelijk meer dan twee wereldtitels op zak en vrijwel zeker meer dan zijn huidige aantal van 37 overwinningen.

Dat is een cv waarmee een Formule 1-pensioen meer dan gerechtvaardigd is. Toch wringt de schoen: Verstappen is dan 'nog maar' 31. Een vrij vroege leeftijd om de koningsklasse te verlaten.

Huidig Formule 1-cv Max Verstappen Seizoenen: 9

Grands Prix: 166

Overwinningen: 37

Wereldtitels: 2

Podiums: 2

'Het blijft de vetste baan ter wereld'

Formule 1-analyticus Tom Coronel snapt Verstappen wel. "Ik kan heel goed begrijpen dat hij de randzaken klote vindt", zegt de toerwagencoureur. "Het is voor hem doelloos. Het is niet dat waar hij een kick van krijgt. Je moet wel weten dat deze jongen zich de afgelopen twintig jaar heeft voorbereid om maar één doel te bereiken. Dat vergt veel meer van je leven dan mensen denken."

Voormalig Formule 1-testcoureur Ho-Pin Tung heeft z'n twijfels. "Het is heel dubbel om het over redenen om te stoppen te hebben, want het blijft natuurlijk de vetste baan ter wereld. Laten we daar duidelijk over zijn."

Tung kan zich desondanks wel voorstellen dat Verstappen de randzaken vervelend vindt. "Ik denk dat mensen niet moeten onderschatten dat het absolute topsport is. Niet alleen in de auto, maar ook ernaast. Die documentaire laat goed zien dat er aan alle kanten constant aan hem wordt getrokken."

Verstappen in gesprek met verslaggevers. Foto: Getty Images

Drieduizend keer dezelfde vraag

Coureurs krijgen van het team per weekend een schema dat moet worden afgewerkt. Daarop staan - naast het rijden zelf - alle zaken die met het racen te maken hebben. Dus vooral bijeenkomsten met de engineers om de auto sneller te maken.

De overige gaten worden gevuld met onder meer verplichte mediabijeenkomsten. Zo moet een coureur meerdere keren per weekend bij alle televisierechtenhouders voor de camera verschijnen, met de schrijvende pers praten en om de race in de persconferentie op donderdag verschijnen.

Verstappen eindigt bovendien vrijwel altijd in de top drie, waardoor hij ook na de kwalificatie en race bij de persconferentie zit. Hij vervult deze verplichtingen doorgaans professioneel, maar laat ook wel merken dat het niet zijn favoriete onderdeel is. "Je krijgt ook drieduizend keer dezelfde vraag", is Coronel begripvol. "Je kunt eigenlijk een tape afdraaien. Ik snap goed dat je daar een keer klaar mee bent."

Daarnaast staan er nog sponsorbijeenkomsten op het schema, die met regelmaat plaatsvinden als het werk op het circuit er al op zit. "Zijn al die mediaverplichtingen en sponsorbijeenkomsten leuk om te doen? Nee, ik kan wel wat leukers verzinnen", oordeelt Tung.

"Je gaat liever met je vrienden op het strand voetballen dan bij wijze van spreken een tube tandpasta promoten. Maar die vetste baan ter wereld wordt daardoor wel mogelijk gemaakt. Het gaat dus hand in hand. Daar moet je een balans in vinden. Verstappen is daarom vooral uitgesproken over het aantal races per jaar. Daardoor nemen automatisch ook die verplichtingen toe. Het wordt steeds meer."

Minder druk en meer plezier

Verstappen was in Australië kritisch op het plan om de zes sprintraceweekenden van 2023 aan te passen, met een extra kwalificatie op zaterdag en een vrije training minder. Het heeft volgens de Red Bull-coureur invloed op zijn keuze om na 2028 wel of niet door te gaan. Eerder liet hij al doorschemeren in andere takken van autosport te willen rijden. Met name de langeafstandsraces bevallen hem. "Dat is minder druk en meer plezier", liet Verstappen afgelopen zomer optekenen.

"Ik weet zeker dat de 24 uur van Le Mans bij hem op zijn bucketlist staat", zegt Coronel. "Het Australische Bathurst staat er ook op, Sebring in Amerika. Dat zijn races die iedere autocoureur wil hebben gereden."

Tung, zelf in 2017 in de LMP2-klasse winnaar van de 24 uur van Le Mans, ziet dat Verstappen bij het virtuele racen op zijn simulator thuis vooral andere klassen probeert. "Hij rijdt dan geen Formule 1, maar de virtuele 24 uur van Le Mans of Daytona, in allerlei autotypes."

Verstappen wordt op de circuits door zijn schema heen geleid door Red Bull-persmedewerker Gemma Lusty. Foto: Getty Images

Veel opofferen voor succes

De kalenders van deze raceklassen zijn veel korter. Daarnaast zijn er minder verplichtingen en is er minder aandacht. Coureurs in deze tak van autosport zijn veel vaker thuis. "Terwijl je als Formule 1-coureur alleen al voor de races een half jaar van huis bent. Je moet er veel voor opofferen. Ik heb dat in mijn loopbaan ook gedaan", legt Tung uit.

"Ik ben destijds met een studie gestopt, en je ziet vrienden en familie veel minder. Je hoorde de moeder van Verstappen in die documentaire ook zeggen dat ze blij was om Max weer eens te zien."

Coronel kan zich daarom goed voorstellen dat Verstappen na 2028 een rustiger schema wil. "Daarmee maken mensen vaak een grote fout. Er is te makkelijk commentaar op hoe je een heel goede autocoureur moet worden, en wat je er ook allemaal voor moet laten.

"Dat is de reden waarom ik altijd emotie heb; ik weet hoe moeilijk het is", vervolgt Coronel. "Ik weet wat ik er zelf voor moet doen, en dus weet ik ook wat zij er allemaal voor hebben moeten doen. Het is echt een zigeneurleven. Het is geen luxe. Dat denken mensen, maar dat is helemaal niet waar."

Eerdere vroeg stoppende kampioenen James Hunt stopte in 1979 op 31-jarige leeftijd

Nico Rosberg stopte in 2016 op 31-jarige leeftijd

Mika Hakkinen stopte in 2001 op 33-jarige leeftijd

Jacky Stewart stopte in 1973 op 34-jarige leeftijd

'Winnen blijft winnen'

De vraag is dus hoelang Verstappen dat volhoudt. 2028 is nog ver weg en het is absoluut geen uitgemaakte zaak dat de Limburger dan zijn heil elders gaat zoeken. "Misschien ben ik dan wel in een mooi titelgevecht verwikkeld; dan zou het wel dom zijn om te stoppen", zei hij daar zelf over.

"Bovendien komen er in 2026 weer nieuwe regels en motoren. Dat kan een impuls geven", denkt Tung, die niet verwacht dat Verstappen zelfs het winnen van races uiteindelijk zat wordt. Ook niet als dat steeds meer op dominante wijze gebeurt. "Winnen blijft winnen. Pas als je je na een overwinning niet meer afvraagt wat er nog beter kan, moet je aan je motivatie gaan twijfelen."