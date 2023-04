Met de chaotische slotfase van de Australische Grand Prix haalde de Formule 1 zich zondag weer de nodige kritiek op de hals. Weet de sport niet hoe problemen laat in de race moeten worden aangepakt of kan de wedstrijdleiding het nooit goed doen? De meningen zijn verdeeld.

"Ze willen graag op racesnelheid finishen. Daar is volgens mij niets mis mee", was Christian Horner zondag na afloop van de race in Melbourne duidelijk. De teambaas van Max Verstappen had geen problemen met het einde van de chaotische race in Australië. Horner heeft dan ook weinig te klagen, zeker omdat het steeds goed uitpakt voor zijn team.

De afgelopen jaren springen drie finishes in het oog. Uiteraard gaat het dan om 'Abu Dhabi', zoals de controversiële slotrace van 2021 simpelweg wordt genoemd. Daarnaast is er een voorbeeld uit Monza in 2022 en de race zondag in Albert Park.

Drie verschillende situaties, en drie races die werden gewonnen door Max Verstappen. In Abu Dhabi gebeurde dat doordat de safetycar in de voorlaatste ronde weer naar binnen ging. In Monza won hij áchter de safetycar en in Melbourne zegevierde de tweevoudig kampioen na een late herstart met een safetycar als toetje.

Aanmerkingen op alle beslissingen

Op alle drie de situaties is veel aan te merken. Na Abu Dhabi zat de boosheid vooral bij Mercedes. De beslissingen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi knagen nog altijd aan zowel Lewis Hamilton als zijn achterban.

De Grand Prix van Italië in 2022 finishte achter de safetycar, waarna met name Ferrari ontstemd was. Toenmalig teambaas Mattia Binotto noemde het simpelweg "verkeerd". Hij was niet de enige.

Een veld dat met een sukkeldrafje over de streep komt valt niet goed in de smaak bij televisiekijkers en fans, dus was er veel kritiek. Ook hier kon de wedstrijdleiding het eigenlijk niet goed doen, ook al volgde die de regels.

'Tweede rode vlag was niet nodig'

Maar het is de vraag of de situaties vergelijkbaar zijn, zeker als het gaat om 'Monza' en 'Melbourne'. Bij de race in 2022 stond alleen de auto van Daniel Ricciardo stil langs het circuit, terwijl er in Albert Park zondag veel troep op de baan lag. Toch was er ook nu kritiek, uitgerekend van winnaar Verstappen.

"Die tweede rode vlag was echt niet nodig. Als we het met een safetycar hadden afgedaan, waren er niet zo veel crashes geweest", stelde de Nederlander na afloop. "Ze hebben het probleem zelf gecreëerd."

Verstappen rekent het de wedstrijdleiding dus aan dat er ongelukken ontstonden in de eerste bocht. Ervaringen uit het verleden laten zien dat dit bij een dergelijke sprint naar de finish op de loer ligt.

Anderzijds is de vraag legitiem of de wedstrijdleiding verantwoordelijk is voor crashes van de coureurs. Die hebben zelf het stuur in handen en de voeten op de pedalen. Ze bepalen ook zelf hoeveel risico ze nemen. Het hóéft niet mis te gaan in de eerste bocht. Dat ging het wel.

Communicatie kan stukken beter

"Ik had de indruk dat er niet zo veel aan de hand was. Maar ik kan het niet goed zien en we moeten de wedstrijdleiding vertrouwen", zei Fernando Alonso over de tweede rode vlag.

Dat is een tekortkoming van de Formule 1 die de sport wel vaker dwarszit: de communicatie. De wedstrijdleiding kan veel vragen van coureurs wegnemen door te communiceren over de redenen voor een rode vlag. Dat geldt nog sterker voor vragen van het publiek thuis.

De eerste onderbreking, na de crash van Alexander Albon, leek wat overdreven. Maar als de fans een duidelijke boodschap in beeld hadden gekregen met het hoe en waarom, dan had dat ongetwijfeld voor meer begrip gezorgd.

De sport wil de les maar niet leren

Het is een les die de sport maar niet wil leren, en dat na het puntendebacle rond Verstappens tweede wereldtitel in Japan. Leg het uit, voorkom commotie en onduidelijkheid.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de verwarring rondom het wel of niet herstarten van de race zondag. "Onze mensen op de fabriek in Milton Keynes hadden het al snel berekend en wisten zeker dat er geen herstart kwam", zei Horner over de situatie aan het eind van de race.

Bij Red Bull kennen ze de reglementen goed, terwijl de FIA er lang over deed om duidelijkheid te scheppen. Die kwam er uiteindelijk, maar van een goede uitleg was geen sprake. Weinig televisiekijkers kennen de regels over wel of niet afgelegde ronden uit het hoofd.

Tegelijkertijd lijkt de leiding van de sport onmogelijk iedereen tevreden te kunnen stellen. Teambazen, onder wie Horner, willen dat de race in de slotfase stilgelegd wordt als er problemen zijn. Lando Norris verweet de FIA "de sport spannender te willen maken met zo'n late herstart".

De FIA kan het eigenlijk nooit goed doen. Maar de organisatie doet er goed aan te beginnen met duidelijke communicatie, duidelijke reglementen en een consistente lijn. Dan weet iedereen waar hij aan toe is.