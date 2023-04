Daniel Ricciardo is dit weekend aanwezig bij de Australische Grand Prix, maar niet om als thuisfavoriet te racen. De derde coureur van Red Bull kijkt toe, in zijn jaar 'sabbatical' langs de kant. Of dat bij een jaar blijft, is maar zeer de vraag. Volgens teambaas Christian Horner is de Australiër er in ieder geval klaar voor om weer in de auto te springen.

Een grote groep vips rent door de paddock van Melbourne achter Ricciardo aan, die door de persman van Red Bull van het ene naar het andere interview wordt gesleept. Er is nog altijd ruim voldoende aandacht voor de Australiër, die kenmerkend breed lacht als hij op een stoeltje in het gras wordt geïnterviewd. Omstanders maken foto's, een brutale fan vraagt zelfs tijdens het interview om een handtekening.

De Australische Grand Prix is de eerste race waarbij Ricciardo zijn gezicht weer laat zien, en met recht. De lokale favoriet is nog altijd populair bij het thuispubliek. Al is dat 'lokaal' relatief, Ricciardo's geboortestad Perth ligt 2.700 kilometer verderop.

Bij de hoofdingang van Albert Park wachten David en Katherine Harvey zaterdagochtend in de rij om naar binnen te gaan, het stel is uitgedost in Ricciardo-shirts en -petjes. "We weten wel dat hij niet meedoet", antwoordt het stel uit Melbourne lachend op de vraag of ze het nieuws hebben gevolgd.

Volop aandacht voor Daniel Ricciardo tijdens een interview. Foto: NU.nl

Piastri nog niet zo populair als Ricciardo

Oscar Piastri-shirts was nog geen optie voor de verstokte Ricciardo-fans. "Oscar komt zelfs uit de wijk waarin ik ook ben opgegroeid", reageert David. "Maar we zijn hier wel zo dat je eerst wat moet laten zien. Het is moeilijk voor Oscar om Daniel te evenaren, al is hij wel een groot talent."

Volgens Katherine komt Ricciardo volgend jaar zelf ook weer in actie. "Hij wil echt niet dat zijn loopbaan zo eindigt. Hij verdient nog een paar mooie jaren. Red Bull moet hem gewoon in de auto zetten in plaats van Sergio Pérez. Daniel kan het Max Verstappen echt moeilijk maken."

Op de volle tribunes van Albert Park is lastig te zien wie nou de Ricciardo-fans en wie de Piastri-fans zijn. Ricciardo reed de laatste twee jaar voor McLaren, en zijn Australische opvolger nu ook, dus er is veel 'papaya-oranje' te zien. Al lopen er nog veel toeschouwers in Red Bull-outfits van een paar jaar geleden rond.

CV Daniel Ricciardo Leeftijd: 33

Grands Prix: 232

Overwinningen: 8

Polepositions: 3

Podiums: 32

'Ik voel dat ik mijn mojo terugkrijg'

De grote vraag blijft of de fans ook in de toekomst weer Ricciardo-kleding kunnen kopen. Zelf stelde de Australiër vrijdag "niet op de grid te willen staan om het meedoen". Het al dan niet gedwongen jaar langs de kant doet hem wel goed. "Ik voel dat ik mijn mojo terugkrijg", zei de reserverijder van Red Bull met een verwijzing naar Austin Powers.

"Wij vinden het in ieder geval geweldig om hem weer in het team te hebben", prijst teambaas Christian Horner zijn nieuwe derde coureur. "Hij doet meteen weer volledig mee, sluit aan bij alle overleggen en heeft zich eerder al flink uitgesloofd op de simulator in Engeland."

Het is de nieuwe rol voor Ricciardo, die Verstappen en Pérez van afstand of op locatie ondersteunt. Is hij niet op het circuit, dan brengt de achtvoudig Grand Prix winnaar uren door in de simulator van Red Bull in Milton Keynes, om de nodige afstellingen te proberen. Het is waardevol, maar niet de omgeving waarin de geliefde coureur thuishoort.

"Daniel verandert met zijn glimlach de sfeer in elke ruimte die hij binnenwandelt", vindt Zak Brown. De McLaren-teambaas blijft naar eigen zeggen een grote Ricciardo-fan, ook al ruilde de Amerikaan zijn coureur na twee matige jaren in voor Piastri.

"Ik denk dat hij zelf ook nog steeds niet weet waarom het werkte bij ons", blikt Brown terug. Een jaar pauze was daarom misschien wel een goed idee. "Coureurs moeten soms hun batterijen opladen. Fernando Alonso deed dat, Alain Prost in het verleden. Hopelijk krijgt Daniel snel weer ergens de kans, want we willen hem allemaal weer op de grid zien."

Nog altijd de populairste coureur

"Hij doet nu niet mee, en volgens mij is hij nog altijd de populairste coureur", duidt Horner de sfeer rondom zijn coureur in Melbourne. Volgens de Britse teambaas moet Riccardo zijn liefde voor de sport weer terugvinden.

"Hij gaat nog wat testen voor ons later in het jaar, en dan gaan we zien hoe het verder met hem verloopt. In de simulator zien we dat het goed gaat. Al moet Daniel wel wat gewoonten afleveren die hij de laatste jaren heeft aangeleerd in mindere auto's."

Ricciardo in zijn nieuwe rol als derde coureur aan de pitmuur. Foto: Getty Images

'We hebben hem een beetje moeten bijvoeren'

Horner begrijpt dat het lastig is voor Ricciardo om dit weekend in Australië toe te moeten kijken. Toch moet de reserve er ook klaar voor zijn om in te stappen, mocht er iets met Verstappen of Pérez gebeuren.

"Hij zou er binnen tien minuten klaar voor zijn. Hij verkeert in goede vorm en heeft zichzelf fit gehouden", verklaart Horner. "We hebben hem een beetje bij moeten voeren. Ik weet niet wat ze bij McLaren met hem gedaan hebben, hij was een beetje te mager. Maar hij is er klaar voor zodra hij de kans krijgt."