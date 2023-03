Formule 1-baas Stefano Domenicali zorgde vorige week voor opschudding door te zinspelen op het schrappen van de vrije trainingen op de vrijdag van een Grand Prix-weekend. Veel coureurs zien wel wat in de plannen van de Italiaan, al is regerend wereldkampioen Max Verstappen tegen te veel verandering.

"Toen ik vroeger naar Formule 1 keek vond ik het al heel mooi, die opbouw en dan uitkijken naar de race op zondag", vertelde de Nederlander donderdag in het Australische Melbourne.

"Ik ben er geen fan van om het hele format aan te passen, ze moeten uitkijken dat de sport niet te veel wordt veranderd. Ik vind het belangrijk dat daar niet steeds aan wordt geschroefd", was de regerend wereldkampioen duidelijk.

Mercedes-coureur George Russell vindt dat het wel wat minder kan met de trainingen. Hij ziet vooral een scheefgroei met de opleidingsklassen, die het met veel minder baantijd moeten doen. In drukke Grand Prix-weekends is maar weinig ruimte. "Wat mij betreft klopt het niet dat de Formule 1 drie keer zo veel training heeft als de Formule 2 en Formule 3. Die jonge jongens zouden juist meer training moeten krijgen, want ze testen ook al bijna nooit."

Met dat laatste punt is Verstappen het eens. Volgens de Limburger is het belachelijk dat de jonge talenten in de opstapklassen na één training al de kwalificatie in moeten. "Je betaalt zo veel geld voor een seizoen en dan krijg je maar 45 minuten training. Dat is niet logisch."

'Het publiek vindt er niets aan'

Domenicali liet zich zelf niet uit over de juniors, maar sprak vooral over het schrappen van vrije trainingen in de Formule 1.

"Daar ben ik wel een fan van ja. Vrije trainingen zijn geweldig voor de engineers, maar het publiek vindt er niets aan", zei de Italiaan bij de seizoensopening van MotoGP tegen een Portugese televisiezender. Momenteel traint de koningsklasse twee keer een uur op vrijdag, en een uur op zaterdagmorgen.

"Als coureur zijnde is drie trainingen ook wel een beetje overdreven", reageerde Pierre Gasly. "Het is natuurlijk leuk, want je kunt lekker werken aan de details in de auto en je afstelling perfectioneren. Maar één of twee sessies zou meer dan genoeg zijn. Er zijn veel discussies over hoe we meer entertainment kunnen krijgen, dan is het goed om alles tegen het licht te houden."

Wat George Russell en Pierre Gasly betreft kan het wel wat minder met de trainingen. Foto: Getty Images

Russell nu wel fan van sprintraces

De Formule 1 sleutelde de laatste jaren al aan het format, vooral door de sprintraces te introduceren. Daarvan worde de eerste bij de volgende Grand Prix in Bakoe gehouden. De coureurs trainen dan één keer op vrijdag, voor de kwalificatie begint. Op zaterdag volgt nog een tweede vrije training.

"Ik was eerst geen fan van sprintraces, maar we hebben er nu een paar gedaan en ik kan er echt wel van genieten. Actie op vrijdag is mooi en ik denk dat het belangrijk is voor de entertainmentwaarde", stelde Russell. De Brit vindt één vrije training sowieso wel voldoende, ook in normale weekenden. "Het blijft wel Formule 1, en je moet wel de mogelijkheid houden om je auto door het jaar heen te ontwikkelen. We testen al zo weinig."

Verstappen geldt als tegenstander van de sprintraces, en ziet andere oplossingen om de Formule 1-spannender te maken en te houden. Dat kan volgens de Red Bull-kopman zonder dat het format op de schop hoeft.

"Als ze er voor zorgen dat het veld dichter bij elkaar komt, dan heb je sowieso al spannende races en weekenden", stelde de Limburger. "Misschien moeten we één training schrappen, maar dan vooral omdat we nu zo'n lange en drukke kalender hebben."

Verstappen vindt uitspraken Russell 'een beetje apart'

Uitgerekend Mercedes zou er baat bij hebben als het veld dichter bij elkaar komt. Het team heeft een grote achterstand op Red Bulls en kan die vrije trainingen gebruiken om de auto te verbeteren. "Russell was ook juist degene die vond dat we meer moesten testen in de winter", merkte Verstappen op. "Dus dit is een beetje apart."