Met de Grand Prix van Australië staat in Melbourne de derde race van het seizoen op het programma. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de race die Max Verstappen nog nooit heeft gewonnen.

Wat is voor de coureurs de grootste verandering ten opzichte van de Grand Prix van Australië vorig jaar?

"Dit jaar komt er een vierde DRS-zone bij: tussen bocht 8 en 9 mogen de coureurs DRS gebruiken. Dat is voor die heel snelle linkerbocht. Vorig jaar werd die nog na de tweede vrije training geschrapt. Bocht 9 is niet echt een bocht waar je hard moet remmen en normaal gesproken een inhaalpoging waagt. Vorig jaar in de kwalificatie zagen we dat de coureurs daar slechts om en nabij de 50 kilometer per uur afremden: van 300 naar 250."

"De eerste echt logische inhaalplek is pas bij bocht 11. We moeten de DRS-zone van bocht 8 naar bocht 9 dus vooral zien als een plek waar de coureurs zich goed kunnen positioneren. Maar door de relatief hoge snelheid van bocht 9 en 10 is het weer tricky om dicht achter elkaar te kunnen rijden."

"Bocht 9 proberen de coureurs toch op te offeren om een goede exit te hebben voor het rechte stuk na bocht 10. We zullen zeker zien dat ze hun auto ertussen gaan prikken bij bocht 9. Dat leidt ertoe dat beide coureurs bij zo'n actie relatief veel tijd zullen verliezen."

Tijdschema GP Australië Vrijdag 3.30-4.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 7.00-8.00 uur: Tweede vrije training

Tweede vrije training Zaterdag 3.30-4.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 7.00-8.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 7.00 uur: Race

Red Bull mag dit jaar een stuk minder tijd besteden in de windtunnel dan concurrerende teams. Komt die windtunneltijdstraf nu minder hard aan, doordat Red Bull in de winter een sterke auto heeft gebouwd?

"Ja, absoluut. De anderen moeten namelijk eerst nog maar zorgen dat ze op de snelheid komen die Red Bull nu heeft. En dan moeten ze er nog voorbij zien te komen. Onderschat daarnaast ook het budgetcapelement niet. Andere teams hebben misschien wel meer tijd in de windtunnel, maar door de budgetcap zitten er natuurlijk grenzen aan wat je jezelf kunt permitteren qua ontwikkelingen. Vooral als je aan rigoureuze conceptveranderingen moet denken, zoals Mercedes of McLaren."

"Het hele plaatje van de Red Bull-auto klopt gewoon. Het draait natuurlijk vooral om aerodynamica, maar onderschat ook niet hoe goed de Red Bull op mechanisch gebied is. Tegelijkertijd kunnen we dat ook niet apart van elkaar zien. Dat mechanische gedeelte zorgt ervoor dat de auto op bepaalde snelheden de goede rijhoogte heeft, zodat de auto aerodynamisch optimaal werkt. Ook heeft het mechanische gedeelte grote invloed op bandenslijtage, waardoor je op aerodynamisch gebied jezelf weer meer kunt permitteren."

"Alles hangt met elkaar samen. Ik denk dat een heel sterk punt is dat Red Bull een groot operating window heeft met de auto. Je hebt altijd een punt of afstelling waarmee de auto optimaal werkt, maar het lijkt erop dat bij de Red Bull bij de gebieden daaromheen de efficiëntie niet veel afneemt. Daardoor ben je een stuk flexibeler en kun je je veel beter aanpassen aan verschillende baanomstandigheden. Dat zagen we vorig jaar ook al, maar het effect lijkt dit jaar nog groter te zijn."

In hoeverre is dat bij Ferrari anders?

"Ik denk dat de Ferrari in de basis helemaal niet zo slecht is. Teambaas Fred Vasseur heeft dat zelf ook al laten weten: qua afstelling zijn ze nog erg zoekende. Natuurlijk zijn ze vooral qua efficiëntie niet op het niveau van Red Bull. Maar op zowel mechanisch als mechanisch gebied is de auto niet slecht."

"De truc is alleen in om die beide of eigenlijk alle onderdelen met elkaar te laten samenwerken. Dat heeft Red Bull juist uitstekend op orde. Ferrari niet, waardoor het gat in de praktijk relatief groter is dan het op papier zou moeten zijn."

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft na twee races al een flinke achterstand op kampioenschapsleider Max Verstappen. Foto: Getty Images

Kan Charles Leclerc de titel vergeten als Ferrari komend weekend weer niet wint?

"Vorig jaar zeiden we na Australië dat voor Verstappen het wereldkampioenschap bij wijze van spreken onhaalbaar was. Hij lag na zijn uitvalbeurt in Melbourne 46 punten achter op Charles Leclerc. Ferrari had op dat moment ook echt de betere auto. Bij aankomst in Melbourne heeft Leclerc nu 38 punten achterstand op Verstappen. Alles is totaal anders, maar het seizoen is natuurlijk nog wel erg lang."

"In Bahrein was de bandenslijtage bij Ferrari heel hoog. Daar viel het wel op dat ze met relatief weinig neerwaartse druk reden, waardoor ze wat topsnelheid betreft een duidelijk voordeel ten opzichte van Red Bull hadden. Dat was in Jeddah volledig omgekeerd. Waarschijnlijk doordat ze in de race in Bahrein problemen hadden met het heel houden van hun banden."