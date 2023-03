Met Daniel Ricciardo aan de zijlijn heeft de Grand Prix van Australië een nieuwe thuisfavoriet nodig. Oscar Piastri heeft alles in huis om die rol over te nemen. Het 21-jarige toptalent is een échte thuisrijder, want zijn geboortehuis staat slechts een paar kilometer van het Albert Park Circuit. Hoe kwam hij van Melbourne naar de Formule 1?

"De ronde leek wel in slow motion te gaan. Het publiek werd wild en Joe Ghiringhelli zocht wanhopig naar een manier om te passeren. Het was een ongelooflijk spannende race. Maar toen ze voor de laatste keer het rechte stuk op kwamen, was Oscar de leider. Hij ging met 0,2 seconden voorsprong over de streep en de titel was voor hem. De opluchting en blijdschap op het gezicht van deze kleine negenjarige waren puur goud."

Dit is niet het verslag van de race waarin Piastri naar de Formule 2-titel reed, maar van het Australische kampioenschap voor op afstand bestuurbare auto's in 2010. "Zijn kalmte viel meteen op", zegt vader Chris Piastri in het verslag op de site van het eigen team. "Ik was negen en de jongste deelnemer na mij zeventien", stipt zoon Oscar aan.

Piastri doet zijn eerste race-ervaring dus op langs een baantje, met een grote zender vol knoppen in zijn handen. Uitblinken doet hij in de jaren daarna op regelmatige basis. Zijn cv maakt nog altijd indruk, net als zijn kwalificatie in de top tien tijdens zijn pas tweede Formule 1-weekend. Een kapotte voorvleugel gooit daarna roet in het eten.

De negenjarige Oscar Piastri viert zijn 'RC'-titel met vader Chris. Foto: Team X-Ray

Erelijst Piastri nog imposanter dan die van Leclerc

"Indrukwekkend", noemt Charles Leclerc de negende tijd van Piastri na afloop van de kwalificatie in Saoedi-Arabië. "Hoewel het ook niet echt een verrassing is, want we weten wat hij in het verleden heeft laten zien. Ik weet zeker dat hij extreem getalenteerd is."

Dat laatste gold ook voor Leclerc zelf toen die in 2018 debuteerde. Zijn route naar de Formule 1 is vergelijkbaar met die van Piastri, met titels in de GP3 en de Formule 2.

Piastri pakt zijn eerste titel dus al voor hij een kilometer in de karts heeft gereden, met een op afstand bestuurbare auto. "Mijn vader en ik dachten toen wel aan een internationale loopbaan in de 'RC's' (zoals de kleine modelauto's ook wel worden genoemd, red.). Maar het zou wel erg veel onzekerheden met zich meebrengen als ik op mijn negende al de wereld over zou reizen", verklaart de Australiër later.

Oscar Piastri's cv 2017: Tweede in het Britse Formule 4-kampioenschap

2018: Achtste in de Formule Renault Eurocup

2019: Kampioen in de Formule Renault Eurocup

2020: Kampioen in de Formule 3

2021: Kampioen in de Formule 2

2022: Reservecoureur bij Alpine

2023: Debuut in de Formule 1 voor McLaren

Twee teams knokten om de diensten van Piastri

Dertien jaar na die titel langs het kleine Australische racebaantje is Piastri het grootste talent binnen de Formule 1. Zo groot dat twee teams nog voor zijn debuut om zijn diensten knokken. Inmiddels is Piastri McLaren-coureur, na een heftige scheiding van zijn opleidingsteam Alpine.

Alpine wil hem in 2022 promoveren na het plotselinge vertrek van Fernando Alonso. Maar tot dat moment is de Australiër slechts de tweede keuze voor 2023, dus heeft hij zijn heil al elders gezocht en gevonden.

Piastri's tweet over de aankondiging van Alpine op 2 augustus 2022 wordt al snel een wereldwijde 'meme', waardoor veel mensen voor het eerst van hem horen.

Piastri senior kan loopbaan zoon deels zelf bekostigen

Binnen het wereldje is Piastri dan al bekend vanwege zijn prachtige erelijst. Maar zonder zijn vader was het allemaal niet gelukt. In een interview met een Australische krant laat Piastri senior weten dat hij al duizenden euro's per jaar aan de 'RC's' uitgaf. Uiteindelijk is er door de familie en sponsoren zo'n 4 miljoen euro in de loopbaan van Piastri gepompt.

Chris Piastri kan deels zelf voor kosten opdraaien, omdat hij een succesvol ondernemer is. "Ik heb het goed voor elkaar, maar ik buk echt wel als ik per ongeluk 100 euro laat vallen", nuanceert hij het beeld een 'steenrijke vader' te zijn, zoals er meerderen in de koningsklasse rondlopen. Piastri senior is eigenaar van het internationaal opererende autosoftwarebedrijf HP Tuners, dat in de juniorklassen ook steevast hoofdsponsor van Piastri is.

"Maar het draait niet alleen om geld. Je moet ook extreem veel talent en doorzettingsvermogen hebben, anders kom je er nog steeds niet", wil vader Piastri graag benadrukken. En talent en doorzettingsvermogen heeft zoon Oscar: als vader en zoon naar Engeland verhuizen, blijft hij presteren en dat levert hem uiteindelijk het kampioenschap in de Formule Renault op.

Daarmee komt Piastri ook direct in de jeugdopleiding van het Renault Formule 1-team. "Dat is de beste die er is", oordeelt het jonge talent zelf.

Oscar Piastri ontvang de trofee voor de Formule 2-titel uit handen van Formule 1-baas Stefano Domenicali. Foto: Getty Images

Landgenoot Webber schiet te hulp

De Piastri's krijgen vanaf dat moment hulp van landgenoot Mark Webber, die dezelfde route bewandelde en succesvol Formule 1-coureur werd. "Mark kent iedereen in het wereldje. Dat maakte het een stuk makkelijker", schat Piastri senior de rol van de voormalige Red Bull-coureur op waarde.

Webber regelt voor Piastri een contract bij Prema, een van de absolute topteams in de opstapklassen. Piastri's vader neemt vanaf dat moment meer afstand. "Mark en zijn vrouw Ann namen de controle over en brachten Oscar in beeld bij de Formule 1-teams."

Daarbij helpt het dat Piastri doorgaat met presteren. Dat doet hij niet door de overwinningen aaneen te rijgen, maar door constant te zijn. Op koelbloedige wijze stelt de dan negentienjarige Piastri de Formule 2-titel veilig met een podiumplaats in Abu Dhabi. In de belangrijke juniorklassen wint hij in het eerste weekend met een voor hem nieuwe auto, iets wat bijvoorbeeld Leclerc ook lukte.

Oscar Piastri viert zijn Formule 3-titel met mentor en manager Mark Webber. Foto: Getty Images

'Zal dit jaar nog een stapje gekker zijn'

Geen wonder dat de coureur die in 2010 in het stadje Bendigo zijn modelauto onder druk als eerste over de streep liet gaan, zondag in Melbourne de thuisfavoriet is. "Ik merkte vorig jaar al dat het een gekkenhuis was, en toen was ik alleen nog maar reservecoureur", blikt hij vooruit in Australische media. "Dus het zal dit jaar allemaal nog wel een stap gekker zijn."

Om het publiek echt op de banken te krijgen, moet hij wel eerst afrekenen met een vloek. Zijn voorgangers Ricciardo en Webber bereikten nooit het podium in Melbourne. Gelukkig is Piastri realistisch genoeg om te weten dat een topprestatie er met de huidige McLaren niet in zit.

"Ik ga er gewoon van genieten, hoe het ook afloopt", zegt hij nuchter. Bovendien bewees zijn mentor Webber dat een top 3-finish niet eens noodzakelijk is om even op het podium te staan. Die liet het publiek in Albert Park juichen na een knappe vijfde plaats bij zijn debuut in 2002 in de Minardi.