Antwoord op jullie vragen: 'DRS is doorgeslagen met te veel zones'

Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van Saoedi-Arabië en de Formule 1 als geheel. We hebben de beste en meestgestelde vragen aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Bleef Max Verstappen bewust vijf seconden achter Sergio Pèrez hangen zodat plaats 1 en 2 voor Red Bull Racing zeker was of kon hij gewoon niet sneller?

Verstappen wilde in eerste instantie wel degelijk het gat dichten, maar Pérez reageerde daar goed op met een reeks snelle ronden. Ondertussen begon Verstappen steeds meer rare geluiden te horen en te voelen dat zijn auto kuren had, dus besloot hij het tegen het einde iets rustiger aan te doen. Tot de laatste ronde dan.

We zagen Verstappen zeker twee keer een bocht afsnijden. Hoe vaak mag je dit doen voordat je een straf krijgt? En wat als Verstappen een snelste ronde had gereden terwijl hij de bocht afsneed, behoudt hij dan de snelste ronde?

De derde keer krijg je als coureur een waarschuwing, en de vierde keer volgt er een tijdstraf van vijf seconden. Maar niet in elke bocht wordt even strak op de tracklimits gelet. Als Verstappen de snelste ronde had gereden met een tracklimitoverschrijding, dan was deze 'ronde' hem afgenomen.

Waarom lijkt de DRS van Red Bull zo efficiënt? Een achtervleugel klapt toch gewoon open, daar zijn toch maximale en minimale waardes voor?

De DRS van Red Bull lijkt denk ik zo effectief omdat die auto van zichzelf (in Jeddah) al de hoogste topsnelheid had. De opening van het DRS is inderdaad vastgelegd in de reglementen.

Waarom reed Verstappen de pitsstraat in na de wedstrijd en niet naar de podiumplaats?

Daar hebben we geen formele verklaring van gehoord, maar waarschijnlijk vergiste Verstappen zich gewoon. Hij had deze procedure zaterdag na de kwalificatie ook niet geoefend uiteraard.

Had Verstappen problemen? En wat veroorzaakte het geluid waar hij de tweede helft van de race over klaagde?

Het team heeft uiteindelijk geen verklaring gegeven, dus dat onderzoek loopt nog. Teambaas Christian Horner zei na afloop wel dat het waarschijnlijk weer een aandrijfas was. Maar het team kon in de data niet zien dat er iets aan de hand was bij de auto van Verstappen. Dus of dat geluid van de aandrijfas kwam moet nog blijken, al zei Verstappen zelf dat het hetzelfde voelde en klonk als zaterdag in de kwalificatie.

Waarom was het geen virtual safetycar na het uitvallen van Stroll? Wanneer is het safetycar en wanneer virtual safetycar?

De wedstrijdleiding zou geen duidelijk beeld hebben gehad van de positie van Strolls auto en daarom voor de zekerheid voor een safetycar hebben gekozen.



Is het niet beter te racen zonder DRS? Je zag dat coureurs alleen met DRS de voorganger kunnen inhalen.

Ik denk dat het vooral is doorgeslagen met DRS, en dat er veel te veel zones op de circuits zijn. Toen de Formule 1 DRS invoerde, was er steeds maar één per circuit. Dat zijn er in de loop der jaren steeds meer geworden. Helemaal zonder DRS is met deze auto's niet zo'n goed idee, omdat er dan bijna niet meer ingehaald kan worden. Al is een inhaalactie dan extra knap. Nu gaat het inderdaad in veel gevallen wel erg makkelijk. En het maakt inhaalraces zoals die van Verstappen zondag ook mede, met de nadruk op mede, mogelijk.

Er zijn veel betrouwbaarheidsproblemen. Kunnen jullie dat verklaren?

Bij zowel Ferrari, Honda als Mercedes waren er inderdaad problemen, wat natuurlijk opvallend is omdat het geen nieuwe motoren zijn. Het lijkt er toch op dat het vooral om externe oorzaken gaat, dus niet diep in de motor zelf.

Bij Ferrari ging het vooral om elektrische problemen en werd Leclercs auto in Bahrein uitgeschakeld na een probleem met de ECU, het motormanagementsysteem. Dat is een extern geleverd onderdeel (gebouwd door McLaren zelfs), maar het probleem zou hier in de bekabeling van Ferrari zelf hebben gezeten. Een klein probleem, met grote gevolgen.

Bij Mercedes was er in Bahrein een probleem bij Lando Norris in de McLaren, wat een zeldzaam iets zou zijn. En Lance Stroll moest zijn Aston Martin met Mercedes-motor zondag natuurlijk stilzetten omdat het vermogen wegviel. De oorzaak is nog onbekend, maar het is in ieder geval iets anders dan wat Norris in Bahrein overkwam.

En dan Honda, waar niet helemaal duidelijk is wat de problemen zijn. Bij Pérez was er na de race in Bahrein een probleem, toen wilde de motor helemaal niet meer starten. Daarom had hij de nodige nieuwe onderdelen in Jeddah. Bij de Vries moest de motor vervangen worden tijdens de derde vrije training. En bij Red Bull zijn er daarnaast duidelijk problemen in de aandrijflijn, wat uitmondde in twee versnellingsbakwissels en een kapotte aandrijfas bij Verstappen.

De conclusie is daarom: het zijn allemaal verschillende problemen, die doorgaans vrij klein zijn. Dat zie je vaker aan het begin van het seizoen, als veel zaken nog nieuw zijn. De motoren zijn weliswaar hetzelfde, maar alles eromheen (dus ook de versnellingsbakken) zijn nieuw.