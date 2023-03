Met twee races op twee totaal verschillende circuits tekent zich een duidelijk beeld af. Red Bull heeft een dominante auto, waar de concurrentie weinig tegenin kan brengen. Max Verstappen en Sergio Pérez weten dat ze alleen elkaar hoeven te verslaan voor de winst. De eerste schermutselingen begonnen zondag in Saoedi-Arabië.

Pérez had in de openingsfase even het genoegen om de rijstijl van Fernando Alonso van dichtbij te zien, en Verstappen moest zich onder meer langs de Mercedessen werken. Even dreigde een echte strijd tussen meerdere teams in Jeddah, maar uiteindelijk ging het opnieuw alleen tussen de Red Bulls.

Geen wonder dat iedereen na afloop vooral praatte over de snelste ronde. Die had winnaar Pérez in handen, maar Verstappen pakte het puntje in de laatste raceronde af. Dat had consequenties.

In de eerste plaats op de WK-stand, die Verstappen nu blijft aanvoeren. Daarnaast moest er volgens Pérez nog even nagepraat worden, want hij dacht dat beide coureurs zich aan hetzelfde tempo hielden. "Het ging alle kanten op. Ik moest eerst 1.33,0's rijden. Daarna mocht ik weer pushen", vertelde hij na afloop.

In de cooldownroom na de race vroeg Pérez daarom aan zijn teamgenoot of die dezelfde instructies kreeg. "Het leek er op dat we niet hetzelfde te horen kregen", concludeerde de Mexicaan later op de persconferentie. Terwijl hij in de race toch echt doorkreeg dat er voluit geracet mocht worden. Teambaas Christian Horner impliceerde later dat Pérez wel degelijk aan een snelle ronde was begonnen, maar die al snel weer afbrak.

Pérez heeft zijn dagen, zondag was zo'n dag

Verstappen haalde zijn schouders op. De regerend wereldkampioen weet dat hij soms best eens tegen zijn team in mag gaan. Gianpiero Lambiase moet ook wel weten dat het zinloos is om zijn coureur op dit soort kwesties nog tegen te spreken. "Als het alleen tussen ons gaat, vind ik het ook niet vreemd om te vragen wat Checo's rondetijd is", zei Verstappen daar achteraf over.

Het ging in Jeddah alleen tussen Verstappen en Pérez, maar het leidt geen twijfel dat de Nederlander al inziet wat voor seizoen 2023 gaat worden. Red Bull is dermate dominant dat zijn teamgenoot ook de belangrijkste titelrivaal wordt. Verstappen kan Pérez in principe makkelijk hebben, maar de Mexicaan heeft zijn dagen. Zondag was daar een van, geholpen door het probleem van de regerend kampioen in de kwalificatie. Dan is het toch lekker om als WK-leider door te gaan naar de volgende race.

Moedeloosheid slaat toe bij Ferrari

Van de andere concurrenten hoeft Red Bull dit jaar namelijk niet zo veel te verwachten, zo werd dit weekend in Saoedi-Arabië pijnlijk duidelijk.

Bij Ferrari slaat de moedeloosheid hard toe. Charles Leclerc begint of eindigt elke zin die hij tegenwoordig uitspreekt met "we hebben werk te doen." Dat is een eufemisme voor 'we staan er erg slecht voor', en dat stond Ferrari in Jeddah. In de kwalificatie kwam vooral Leclerc met veel moeite uiteindelijk tot een respectabele tijd, terwijl Carlos Sainz een ronduit slecht weekend beleefde. Ook in de race liet de Spanjaard niets zien.

"We moeten eerlijk zijn", stelde teambaas Fred Vasseur dan ook vast. "Het was gewoon niet goed. Zeker op de harde band hadden we de snelheid niet."

Ferrari stelde teleur in Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

'Nog nooit zo'n snelle auto gezien'

Ferrari deed ook onder voor Mercedes, dat vierde en vijfde werd. George Russell had zelfs even een podiumplaats in handen, maar moest die later weer afstaan. De harde conclusies werden desondanks getrokken, vooral door Lewis Hamilton. Die was zich een hoedje geschrokken toen Verstappen hem in de race voorbijging.

"Ik heb nog nooit zo'n snelle auto gezien. Wij hebben ook dominante jaren gehad, maar we waren niet zó snel", sprak hij bewonderend over de Red Bull. "Max ging me echt serieus rap voorbij. Het had ook geen zin om te blokken."

Mercedes is wel optimistisch over de ommezwaai die is gemaakt in de technische ontwikkeling, maar het duurt nog maanden voor daar iets van te zien is. Red Bull gaat domineren, misschien wel tot vervelens aan toe. "Als is het niet aan mij om daar iets van te vinden", zei zevenvoudig wereldkampioen Hamilton met gevoel voor ironie.

Hamilton is geschrokken van de snelheid van Red Bull. Foto: Getty Images

Pérez verdween opeens uit het zicht bij Alonso

Aston Martin komt nog het dichtst in de buurt van Red Bull, met Alonso die bij de start nota bene de leiding greep en zelfs in de buurt van Pérez kon blijven toen die hem weer voorbij stak.

Maar toen kreeg de Mexicaan te horen dat er gepusht mocht worden, en verdween hij snel uit het zicht bij Alonso. "Red Bull is niet ons doel, die zijn veel te snel", zei de Spanjaard zaterdag al realistisch.