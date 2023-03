Ondanks een indrukwekkende inhaalrace kijkt Max Verstappen met een ontevreden gevoel terug op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander baalde ervan dat Red Bull geen vlekkeloos weekend neer wist te zetten.

"Ik ben wel blij voor het team met deze dubbelzege, maar ik ben persoonlijk niet blij", zei Verstappen na afloop kritisch. "Ik ben hier niet gekomen om tweede te worden."

De Limburger vindt dat er te veel aan te merken was op zijn weekend aan de Rode Zee, dat vooral averij opliep door een kapotte aandrijfas in de kwalificatie. "Na drie goede vrije trainingen gaat het dan mis. En dan ging het eerste weekend ook al niet helemaal lekker."

Verstappen herinnerde zich van twee weken terug in Bahrein nog dat Red Bull moeite had om de balans te vinden in de auto. "Dat was niet clean. Ik hoop dat we de voorsprong op de concurrentie zo lang mogelijk vast kunnen houden, maar dan moeten er wel dingen beter."

Winnen was volgens Verstappen niet realistisch

Het probleem in de kwalificatie betekende dat Verstappen vanaf de vijftiende plaats moest beginnen. Met fraaie inhaalacties werkte hij zich naar voren. "Het is op zich niet erg om daarvan te herstellen, maar de betrouwbaarheid moet natuurlijk wel beter worden. We moeten zorgen dat alles perfect is."

Volgens Verstappen was winnen hoe dan ook niet realistisch. Vooral in de beginfase had hij het even moeilijk. "Als er zoveel auto's dicht bij elkaar tussen de muren rijden, dan voel je dat aan de luchtverstoring. De auto ging alle kanten op."

De Limburger kreeg de boel na een paar ronden beter op de rit. "Ik kon ze wel een voor een pikken. De safetycar hielp me daarna ook wel een beetje, maar bij de herstart zou Checo altijd weer tijd op me pakken."

Verstappen in actie op het Jeddah Corniche Circuit Foto: Getty Images

'Ik wist dat er iets raars aan de hand was'

Verstappen zat te rekenen in de auto, en kwam tot de conclusie dat hij het gat op zijn Mexicaanse teamgenoot niet ging dichten. "Bovendien kreeg ik vibraties aan de achterkant. Ik wist zeker dat er iets raars aan de hand was en voelde het ook aan de balans."

Het weerhield Verstappen er niet van om in de slotronde nog de snelste rondetijd van Pérez af te pakken. "Ik vroeg wat zijn tijd was. We hadden wel een rondetijd meegekregen van het team, maar als het alleen tussen ons tweeën gaat, is het normaal om daarnaar te vragen."