Waar Red Bull en Max Verstappen in de openingsrace in Bahrein nog de vloer aanveegden met de concurrentie, zit het in Jeddah zoals verwacht dichter bij elkaar. De grote vraag is of Ferrari alle kaarten al op tafel heeft gelegd.

Verstappen was in beide vrije trainingen in Saoedi-Arabië weer de snelste. Tot zover geen verrassingen. De snelle tijden rolden makkelijk uit de RB19, in handen van Verstappen én teamgenoot Sergio Pérez.

Helemaal soepel verliep het niet bij de regerend wereldkampioen, die klaagde over onderstuur, een verkeerde zithouding in de auto en een te langzaam terugschakelende versnellingsbak. Toch sprak hij na afloop over een "positieve dag".

Pas halverwege de tweede vrije training kwam er echt een beeld van de stand van zaken, toen alle coureurs zich op de longruns gingen richten. Dat was wel nadat Ferrari duidelijk tegenviel over één ronde, maar met nieuwe motoren voor zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz leek de Scuderia het nog rustig aan te doen.

Zowel de zwakke tractie als een lage topsnelheid wekten de indruk dat de motoren niet voluit draaiden. De Italianen worden sterker verwacht dan in Bahrein, en dat kwam dan ook naar voren in de long run van Sainz. Leclerc was ook snel, maar had wat langzame ronden die zijn gemiddelde omhoog trokken. Hij heeft bovendien een gridstraf van tien plaatsen, dus dat maakt de Monegask minder relevant dan zijn teamgenoot.

De longruns leverden de volgende gemiddelden op: Pérez (medium): 1.35,17

Verstappen (soft): 1.35,21

Sainz (soft): 1.35,26

Alonso (medium): 1.35,28

Gasly (soft): 1.25,29

Ocon (medium): 1.25,37

Russell (soft): 1.35,39

Leclerc (medium): 1.35,4

'Iedereen is de banden aan het sparen'

"Het is echt niet zoals in Bahrein", stelde Verstappen dan ook vast. Daar won hij dankzij het sublieme bandenmanagement van de Red Bull met een enorme voorsprong. Dat gaat in Jeddah niet gebeuren. "Het zat dicht bij elkaar in de longruns. Iedereen is de banden ook aan het sparen", legde hij uit. Met de nieuwe achterbanden van Pirelli is het volgens de Nederlander lastig om langdurig te pushen. "Daarom zit het op een circuit als deze dicht bij elkaar."

Ferrari hield de kaarten dus nog tegen de borst, terwijl Aston Martin opnieuw liet zien een goede auto te hebben. Alle coureurs en teambazen vertelden donderdag en vrijdag om beurten hoezeer Jeddah verschilt van Bahrein, dus dat Fernando Alonso wederom snel was, gaf een nieuwe bevestiging.

De Spanjaard moet nog even wennen aan zijn nieuwe positie. "Het doel is opnieuw Q3 halen", blikte hij alvast vooruit op de kwalificatie. Dat is wel erg voorzichtig. Op zijn snelste ronde gaf de 41-jarige Spanjaard maar twee tienden toe op Verstappen, terwijl de Aston Martin het van het racetempo moet hebben.

Fernando Alonso deed vooraan mee op vrijdag, maar blijft bescheiden. Foto: Getty Images

Qua topsnelheid doet Aston Martin niet mee

Dat was dan ook on par met de Red Bull. Vooral op tractie uit de bochten is de groene auto sterk, al kan dat ook duiden op een iets enthousiastere motorstanden. Qua topsnelheid doet de Aston niet mee, die moet het vooral van de bochtige eerste sector hebben.

Waarschijnlijk krijgt Alonso het in de kwalificatie wel aan de stok met de Ferrari van Sainz, maar zijn echte doel moet een betere uitgangspositie zijn dan in Bahrein. Daar moest hij te veel terrein goed maken voor hij zich in de strijd om het podium kon mengen. Beginnen voor de Mercedessen is een pré.

Zo zagen de topsnelheden er uit in de tweede vrije training Verstappen: 333 km/u

Pérez: 332 km/u

Sainz: 331 km/u

Russell: 330 km/u

Leclerc: 330 km/u

Gasly: 326 km/u

Ocon: 324 km/u

Alonso: 324 km/u

Mercedes heeft het lastig in eerste sector

Mercedes zelf is nog bezig met het likken van de wonden van Bahrein. Toto Wolff zette vrijdag nog maar eens uiteen dat er een grote koerswijziging aan zit te komen voor de auto. Het huidige concept is opgegeven. "Dat is alleen maar tijdverspilling", vond de Oostenrijker.

Toch deed George Russell het niet eens onaardig, zowel qua rondentijd als racetempo. "We hebben de sweetspot in de afstelling aardig gevonden", zei hij na afloop tevreden.

Qua topsnelheid blaast de Mercedes een aardig toontje meer, met een vergelijkbare snelheid als de Red Bulls. Dat is deels te verklaren door een gebrek aan downforce, de grote kwelgeest van de W14. In de bochtige eerste sector liet Russell dan ook de nodige tijd liggen.

George Russell vond de sweetspot in zijn Mercedes, Lewis Hamilton niet. Foto: Getty Images

'We moeten het hier voorlopig mee doen'

Bij Lewis Hamilton verliep het allemaal een stuk moeizamer. "Ik had het in beide sessies lastig", gaf hij na afloop toe. De Mercedes is maar lastig te besturen, vond de Brit. "We moeten het hier voorlopig mee doen", was zijn vaststelling.

Als er dus gevaar komt van Mercedes, is dat vooralsnog vooral Russell. Maar normaal gesproken gaat Sainz er nog voorbij in de kwalificatie en is ook de Aston Martin te snel. En dan was er nog Alpine, dat verrassend sterk voor de dag kwam in Jeddah, met snelle rondetijden en een sterke racepace.

Of Pierre Gasly en Esteban Ocon dat door kunnen zetten, is nog even de vraag. Maar ook de twee Fransen kunnen het zeker Mercedes lastig maken. Als de motoren bij Ferrari heel blijven kan het qua uitslagen een nog vervelender weekend worden dan Bahrein dan al was voor zwarte zilveren pijlen.