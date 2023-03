Na jaren van aanmodderen in de marge is Fernando Alonso terug aan de top van de Formule 1. De 41-jarige Spanjaard werd in zijn loopbaan vaak bekritiseerd om de verkeerde keuzes die hij in zijn loopbaan maakte, maar lijkt met Aston Martin juist in de roos te hebben geschoten. Een verhaal over hoe Alonso terugkeerde aan de top.

Met zijn derde plaats bij de openingsrace in Bahrein was Alonso twee weken geleden de enige coureur die naast de Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez mee mocht naar het podium. Zijn derde plek was bovendien niet met geluk tot stand gekomen. Als hij een betere start had gekend, was hij waarschijnlijk nog dichter in de buurt van het winnende Red Bull-duo geëindigd.

Het is voor Alonso lang geleden dat hij zich zonder geluk kan meten met de snelste coureurs van het Formule 1-veld. Bij de Grand Prix van Spanje in 2013 boekt hij als Ferrari-coureur zijn laatste zege. Een jaar eerder strijdt hij voor het laatst om de wereldtitel.

Het is zeventien jaar geleden dat Alonso zijn laatste wereldtitel pakt. De Formule 1 verkeert in het Schumacher-tijdperk waarin de Duitser met ogenschijnlijk speels gemak het hele veld op een hoop rijdt. De komst van de jonge Alonso is precies wat de Formule 1 nodig heeft. Hij is uitgesproken, razendsnel en niet bang om Schumacher zowel op als naast de baan aan te pakken.

Daarmee is Alonso de enige coureur die kan zeggen dat hij Schumacher in zijn hoogtijdagen als Ferrari-coureur kon verslaan. De teams staan voor hem in de rij, maar al voor aanvang van het seizoen 2006 - het jaar waarin hij zijn tweede titel als Renault-coureur veiligstelt - maakt hij bekend dat hij aan het eind van dat jaar naar McLaren zal gaan.

Fernando Alonso is een van de weinige coureurs die Michael Schumacher in zijn hoogtijdagen heeft verslagen. Foto: Getty Images

2007: Alonso clasht met teamgenoot Hamilton bij McLaren

De keuze voor McLaren is voor Alonso op papier een heel logische. De tweevoudig wereldkampioen moet het team leiden en kan een prima leermeester zijn voor zijn jonge debuterende teamgenoot: Lewis Hamilton.

Alles loopt anders. Toptalent Hamilton zit vanaf zijn eerste race op het niveau van Alonso en is in zijn eerste seizoen direct een concurrent voor zijn Spaanse teamgenoot. Hamilton en Alonso kunnen elkaar gaandeweg het seizoen niet meer luchten of zien.

Teambaas Ron Dennis moet wekelijks met zijn coureurs om de tafel om ervoor te zorgen dat hun escapades niet uit de hand lopen. Er zijn verhalen dat Alonso zelfs een privédetective heeft ingehuurd die er in de garage op moet toezien dat Hamilton en hij wel over hetzelfde materiaal zullen beschikken.

Als McLaren de titel is misgelopen - Alonso en Hamilton komen één punt tekort om Ferrari-coureur Kimi Räikkönen te verslaan - wordt door Dennis het meerjarige contract van Alonso verscheurd. De coureur uit Oviedo besluit daarop terug te gaan naar zijn vorige liefde Renault.

Lewis Hamilton en Fernando Alonso konden elkaar bij McLaren niet luchten of zien. Foto: Getty Images

Mislukte terugkeer bij oude liefde Renault in 2008 en 2009

Hoe doet een coureur dat eigenlijk: kiezen voor een nieuw team? Volgens Ho-Pin Tung, die tegen Alonso racete in het World Endurance Championship, draait niet alles om de snelheid van de auto. "Aan de keuzes die Alonso in zijn loopbaan heeft gemaakt, kan je zien dat hij het gevoel rond een team ook heel belangrijk vindt", zegt Tung, die zelf in 2010 werd aangesteld als testcoureur van Renault.

"Hij is niet voor niets twee keer in zijn loopbaan teruggekeerd naar 'Team Enstone', eerst Renault en later Alpine. Hij kent de mensen en de faciliteiten daar op de fabriek heel goed. Sommige coureurs vinden het heel belangrijk om in een vertrouwde omgeving te werken."

Die vertrouwde omgeving helpt Alonso in 2008 en 2009 niet om te imponeren. Hij moet genoegen nemen met een bijrol en staat nog slechts sporadisch op het podium. In 2009 mag hij alleen in Singapore (derde) naar het ereschavot. Hij eindigt dat jaar met slechts 26 punten op de negende plaats in het kampioenschap.

Fernando Alonso kon weinig potten breken bij zijn terugkeer bij Renault. Foto: Getty Images

Alonso loopt titel bij Ferrari mis, terugkeer bij McLaren mislukt

Er zijn weinig coureurs die een contract bij Ferrari afwijzen. Ook Fernando Alonso laat zich in 2010 verleiden om voor het team uit Maranello te rijden. Hoewel het achteraf lijkt alsof zijn Italiaanse avontuur keihard is mislukt - Alonso blijft in vijf seizoenen titelloos - is dat niet helemaal waar. In 2010 en in 2012 komt hij vier punten tekort om Sebastian Vettel van de wereldtitel te houden.

Daarmee valt Alonso's keuze voor Ferrari ook uit sportief oogpunt te rechtvaardigen, aangezien hij wel degelijk materiaal heeft om voor de titel te strijden. De komst van de nieuwe teambaas Marco Mattiacci - met wie Alonso niet door één deur kan - zorgt er in combinatie met de matig presterende Ferrari voor dat Alonso eind 2014 besluit om te verkassen. Hij tekent een miljoenencontract bij McLaren dat in zee is gegaan met de nieuwe motorleverancier Honda.

Het huwelijk tussen McLaren, Honda en Alonso loopt uit op een regelrechte ramp. Honda, dat met McLaren eind jaren tachtig en begin jaren negentig grote successen boekte, is nog lang niet klaar om zich te meten met de topfabrikanten in de Formule 1. De McLaren-Honda is onbetrouwbaar en bovendien veel te langzaam.

"Het was spijtig voor Alonso", vindt Tung, die de keuze voor McLaren wel enigszins kon begrijpen. "Hij heeft dat echt niet alleen voor het geld gedaan. Op papier zag de samenwerking tussen McLaren en Honda er goed uit. En er zat ook potentie in. Toen Honda vertrok bij McLaren en in zee ging met Red Bull, wonnen ze direct races."

Fernando Alonso is in 2015 vaker naast dan op de baan te vinden. Foto: Getty Images

'Bijzonder aardige' Alonso verlaat Formule 1

Voor Alonso is zijn mislukte avontuur bij McLaren de reden om de Formule 1 voorlopig vaarwel te zeggen. Hij gaat racen in het World Endurance Championship en wint met Toyota in 2018 en 2019 de prestigieuze 24 uur van Le Mans, waarin hij onder meer tegen Tung racet.

Volgens Tung, die in die tijd regelmatig contact heeft met Alonso, is het beeld van een bikkelharde Alonso die zowel op als buiten de baan moeilijk te handelen is, onjuist. "Het is juist een bijzonder aardige kerel. Het autosportwereldje is niet zo groot en hij is een van de weinige jongens die je altijd gedag zegt en even een praatje komt maken als hij je tegenkomt. Dat gebeurde ook vorig jaar toen ik hem interviewde voor Viaplay en hem al een tijdje niet meer had gezien. Hij is dan oprecht geïnteresseerd in hoe het me je gaat."

Alonso kan ondanks zijn successen in het langeafstandsracen de Formule 1 niet loslaten en tekent begin 2021 voor de derde keer bij 'Team Enstone', dat dan als Alpine door het leven gaat. Dat wordt opnieuw geen succes. Met slechts één podiumplek speelt hij bij zijn rentree in de koningsklasse een minimale bijrol.

Fernando Alonso is bij Aston Martin terug aan de top. Foto: Getty Images

Alonso verrast met Aston Martin en lijkt goed te kiezen

Slechts een paar dagen nadat Sebastian Vettel aankondigt met pensioen te gaan, maakt Aston Martin bekend dat het vertrek van de Duitser wordt opgevangen met eveneens een meervoudig wereldkampioen. Ten opzichte van Alpine lijkt dat op basis van de afgelopen seizoenen een stap achteruit, maar Alonso snoert al na één race al zijn critici de mond.

"Natuurlijk zal Alonso op financieel vlak niets te klagen hebben, maar ik kan me voorstellen dat hij ook deze overstap op gevoel heeft gemaakt", analyseert Tung. "Bij Alpine was hij niet meer de grote ster binnen het team. Hij zat naast Esteban Ocon, die voor meerdere jaren vastlag. En ook toptalent Oscar Piastri stond op dat moment nog onder contract bij Alpine."

Bij Aston Martin is Alonso weer de grote leider binnen het team, al heeft hij met Lance Stroll - de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll - wel een complexe teamgenoot naast zich. Maar over een heel seizoen zal Alonso de kar moeten trekken, zeker bij een team dat in staat is races te winnen.

Tung weet zeker dat Alonso nog altijd de kwaliteiten heeft om voor de titel te strijden, mits hij over het juiste materiaal beschikt. "Dat heeft hij tijdens de race in Bahrein al laten zien. Hij heeft niet alleen de snelheid over één ronde, maar hij kan ook nog steeds ontzettend goed racen."