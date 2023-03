Terwijl Red Bull Racing en Max Verstappen de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein domineerden, ging het flink mis bij concurrenten Mercedes en Ferrari. De twee topteams werden te kijk gezet door de kampioenen van 2022, die konden voortborduren op hun succes. Een analyse.

"We verloren in de race een seconde per ronde. Dat is echt gigantisch", stamelde Charles Leclerc. Het besef dat Red Bull ver voorligt, drong zaterdag al door tot Mercedes. Zondag was een realitycheck voor Leclerc en Ferrari, al was de Monegask er al een beetje op voorbereid. "Alleen over een ronde komen we in de buurt", was zijn nuchtere analyse.

Toto Wolff sprak van "een van de slechtste dagen" die hij in de Formule 1 heeft beleefd. Mercedes kon niets uitrichten tegen Fernando Alonso in de Aston Martin en uiteindelijk ook niet tegen Carlos Sainz in de Ferrari. "De Red Bull is van een andere planeet", vindt Wolff. Lewis Hamilton stelde vast: "We zijn het vierde team. Sainz reed aan het einde ook gewoon bij me weg."

De harde realiteit voor beide teams is dat ze geen steek dichter bij Red Bull zijn gekomen. Hamilton was zelfs verder verwijderd van de polepositiontijd dan in 2022, toen het allemaal nog aan porpoising lag. Dat probleem was destijds een aanwijsbare oorzaak. Nu is de auto simpelweg te langzaam. Blijven vasthouden aan het concept van vorig jaar blijkt niet te werken, erkende Wolff zaterdag al.

2:09 Afspelen knop Waarom Verstappens zege geen garantie voor een dominant seizoen is

Ferrari heeft dezelfde problemen als vorig jaar

Dan Ferrari. Daar begonnen de problemen al voor de start met een nieuwe batterij voor het hybride systeem voor Leclerc. Los van een garantie op gridstraffen later in het seizoen, liep de hoop dat Ferrari de betrouwbaarheid eindelijk op orde heeft al een flinke deuk op. Toen Leclerc later langs de kant aan een flesje water stond te lurken terwijl de race nog gaande was, vervloog die hoop totaal.

"Een schok" noemde de nieuwe teambaas Fred Vasseur de uitvalbeurt. Net zo schokkend was de manier waarop de Ferrari de achterbanden opvrat. Terwijl Red Bull de tweede stint met de softs reed, moesten de Ferrari's dat noodgedwongen op de harde banden doen. En alsnog kon Pérez langer door op zijn softs dan Sainz - in een Red Bull die door het surplus aan tempo banden kon sparen.

De Ferrari was vorig seizoen vaak al een bandenvreter. Dat euvel is net als het probleem met de betrouwbaarheid niet opgelost. Daar moet bij gezegd worden dat Bahrein extreem zwaar is voor de achterbanden, die in 2023 volgens alle coureurs nog slechter zijn geworden. Toch hadden de Red Bulls en Aston Martins in tegenstelling tot Ferrari en Mercedes geen centje pijn.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aston Martin laat zien hoe het wél moet

De twee topteams kunnen door de straf van Red Bull meer aerodynamisch ontwikkelen, maar zijn vooralsnog dus geen meter opgeschoten. Het team van Verstappen is zelfs verder uitgelopen. Daarvoor mogen Ferrari en Mercedes zich best een beetje schamen.

Aston Martin laat zien hoe het ook kan. Dat team maakte een reuzensprong vanuit het middenveld. Dat doet de renstal van Alonso met een auto die flink lijkt op de beste van het veld. Sergio Pérez grapte zondag niet voor niets dat er "drie Red Bull-coureurs op het podium" stonden.

Afkijken bij het beste team is net zo oud als de Formule 1 zelf. Aston Martin sloeg daar eerder een beetje in door, maar met de AMR23 blijft de renstal succesvol binnen de perken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ferrari mag meer hoop hebben dan Mercedes

Toch is er nog hoop voor Mercedes en vooral Ferrari. Bahrein is een baan die zwakke en sterke punten in een auto kan uitvergroten. In Maranello staat bandenbehoud ongetwijfeld hoog op de prioriteitenlijst, maar zo erg als in Bahrein wordt het waarschijnlijk de rest van het jaar niet meer. Bovendien is de Ferrari erg snel in een rechte lijn, waarvan over twee weken in Jeddah al geprofiteerd kan worden.

Bij Mercedes weet Hamilton waar het aan schort. "We moeten meer downforce op de auto hebben, dan gaat het beter", zei de zevenvoudig wereldkampioen. Dat moet dan komen van een ingrijpende update, die mogelijk al vanaf Imola op de auto zit.