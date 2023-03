Net als veel andere Formule 1-experts ziet coureur Ho-Pin Tung in Red Bull Racing de topfavoriet om zondag bij de eerste race van het seizoen met de zege aan de haal te gaan. Een vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein.

Kan je uitleggen waarom veel Formule 1-experts Red Bull zien als de absolute topfavoriet?

"We hebben in de voorbeschouwing ook al aangehaald dat je bij de testdagen niet alles kan afleiden uit rondetijden. Maar het is wel belangrijk om te zien of zo'n rondetijd makkelijk wordt geproduceerd. Bij Red Bull kwamen de rondetijden niet alleen bij Max Verstappen, maar ook bij Sergio Pérez makkelijk tot stand. Ze konden allebei lezen en schrijven met deze auto. Dat zegt heel veel."

"De Red Bull zag er in vrijwel alle omstandigheden het beste uit. Of het nou 's ochtends of 's avonds was en of ze op harde op zachte banden reden: de rondetijden kwamen makkelijk tot stand. Dat geeft niet alleen aan dat ze de basis onder de knie hebben, maar ook dat ze een ruime window hebben waarin ze kunnen opereren. Ze zijn flexibel en kunnen zich aanpassen."

"Verder hebben we bij Red Bull - op een olielek op de tweede testdag na - geen rare dingen gezien. De auto gedroeg zich in alle omstandigheden prettig. Ze hadden geen last van porpoising en ik heb ook geen rare blokkerende wielen of overstuur in het midden van de bocht - waar veel andere teams last van hadden - gezien. De Red Bull is razendsnel op de rechte stukken en stabiel in de bochten. Wat dat betreft lijken ze de lijn van vorig jaar door te trekken."

Kan je een verklaring geven waarom Red Bull zo goed uit de startblokken lijkt te komen?

"Relatief gezien lijken de regelwijzigingen van vorig jaar naar dit seizoen mee te vallen, maar toch zijn er wel degelijk een aantal significante veranderingen. De rand van de vloer is ten opzichte van vorig jaar 15 millimeter hoger en de zogeheten tunnel onder de vloer is 10 millimeter hoger. Die nieuwe regels lijken nu enorm in het voordeel van Red Bull te zijn."

"Daarvoor moet je eigenlijk terug naar de basisfilosofie achter de auto's van vorig jaar. Ferrari en ook Mercedes hadden de auto ontworpen met het idee dat deze zo laag mogelijk moest rijden om hem optimaal te laten werken. De Red Bull is gebouwd op een andere filosofie, namelijk met een hogere rijhoogte en nog steeds relatief veel rake. Dat wil zeggen dat de rijhoogte aan de achterkant van de auto iets hoger is dan aan de voorkant."

"Dit hadden ze een aantal jaar geleden in het extreme doorgevoerd, maar in iets mindere mate hebben ze die rake nu nog steeds. In de basis heb je er daardoor sneller last van dat de lucht onder de vloer vandaan lekt waardoor deze minder goed aan het asfalt blijft plakken. Red Bull heeft vanaf begin vorig jaar al bepaalde oplossingen gevonden om de vloer toch goed af te sluiten."

"Nu de vloerranden dit jaar reglementair hoger zijn geworden, treedt diezelfde 'lekkage' van nature sneller op, maar Red Bull kan voortborduren op het concept dat ze al hadden. Mercedes en Ferrari daarentegen moeten zich veel meer aanpassen. Je ziet bijvoorbeeld dat beide auto's zichtbaar hoger staan dan vorig jaar en het is dan ook geen verrassing dat we tijdens de testdagen regelmatig onbalans zagen bij beide auto's."

Ook Sergio Pérez was tijdens de testdagen snel met de RB19. Foto: Getty Images

Zijn er eigenlijk ook nog valkuilen voor Red Bull?

"Ik weet niet of je het echt een valkuil kan noemen, maar de straf die ze hebben gehad voor het overschrijden van de budgetlimiet kan later in het seizoen nog wel parten spelen. 10 procent minder ontwikkelingsruimte lijkt niet veel, maar vergeet ook niet dat ze door hun eindresultaat van vorig jaar sowieso al minder tijd in de windtunnel mochten doorbrengen."

"Die straf is nog op te vangen, maar als er gaandeweg het seizoen een kink in de kabel komt en je in de windtunnel naar oplossingen moet zoeken, kan je daar toch last van hebben. Sommige problemen kan je alleen met CFD (computersimulaties waarmee de aerodynamische luchtstroom wordt voorspeld, red) en in de windtunnel oplossen en nergens anders. Red Bull zal heel efficient met de ontwikkelingstijd om moeten gaan."

"Wat ook nog een vraagteken is, is in hoeverre Red Bull dit jaar weer goed met de banden omgaat. Vorig jaar waren ze daar bij een aantal races echt superieur in, maar dit jaar zijn de banden van Pirelli een stuk stijver geworden qua constructie. Dat verandert ook op mechanisch gebied het gedrag van de auto behoorlijk. Waarschijnlijk krijgen we daar zondag al een goed antwoord op, aangezien Bahrein behoorlijk zwaar voor de banden is."

Max Verstappen in actie tijdens de testdagen in Bahrein. Foto: AFP

Wat viel jou naast het sterke Red Bull nog meer op aan de testdagen?

"Er is natuurlijk veel gesproken over Aston Martin, hoe verrassend goed ze waren met Fernando Alonso. Van Alonso weten we dat hij een agressieve rijder is. Dat was vooral goed te zien aan het begin van zijn carrière in zijn tijd als Renault-coureur. In gevecht met Michael Schumacher zag je hem op zijn Michelin-banden altijd ontzettend agressief insturen. Maar nu met de testdagen zagen we een heel ander beeld. Het leek veel meer alsof hij de auto al het werk liet doen. Vooral zijn snelheid over meerdere rondes was indrukwekkend."

Er zijn zelfs Formule 1-experts die beweren dat Aston Martin in de eerste races van het seizoen sneller gaat zijn dan Mercedes.

"Om eerlijk te zijn denk ik niet dat het met zo'n vaart zal lopen. Ik hoop dat ik het fout heb, want een vierde team in de mix zou echt heel leuk zijn."

Nyck de Vries rijdt dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Foto: Getty Images

Tot slot, wat mogen we verwachten van Nyck de Vries?

"Nyck heeft natuurlijk al een magistraal debuut beleefd in Monza. Dat weekend viel alles op zijn plek. Maar nu staat hij aan het begin van zijn eerste volledige Formule 1-seizoen, dat is iets totaal anders."

"Het zou een heel mooie eerste stap zijn als Nyck zaterdag Q2 weet te halen. Het middenveld zit heel dicht bij elkaar, dus ik denk dat het zeker mogelijk is. Op een circuit als Bahrein kan het net helemaal goed of helemaal verkeerd vallen. Met de wind die net even kan draaien en de schommelende temperaturen is het circuit vrij onvoorspelbaar. Als het net even verkeerd voor je valt, zit je er niet bij."

"Zondag zou het van Nyck magistraal goed zijn als hij een puntje weet te scoren. AlphaTauri had zeker niet de meest competitieve auto vorig jaar. Ze hebben denk ik wel een stap gemaakt, zeker in een veld wat heel dicht bij elkaar zit."

"AlphaTauri heeft hoge verwachtingen van Nyck en ik denk dat dat terecht is. In de Formule 1 rijd je als coureur eigenlijk alleen in de kwalificatie helemaal voluit. Tijdens de race ben je heel gedoseerd bezig. Je moet letten op je brandstofverbruik en aan de banden denken."