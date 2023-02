Jullie F1-vragen beantwoord: 'Mercedes strooit geen zand in de ogen'

Na de Formule 1-testdagen in Bahrein kregen we veel vragen binnen op ons reactieplatform NUjij. Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt zat vanmiddag klaar om jullie beste en meest gestelde vragen te beantwoorden.

Tommy vraagt: Is de kans op een strijd tussen Red Bull en een ander team dit jaar groter dan vorig jaar, of heeft het team van Verstappen ook dit jaar weer de duidelijk betere wagen te pakken?

"Zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt Red Bull relatief sterker dan vorig jaar, maar dat zegt alleen iets over de komende races. Vorig jaar kwam Ferrari sterk uit de startblokken, maar zakte het team later weg. Dat kan - hoewel minder waarschijnlijk - ook met Red Bull gebeuren."

"Het is een lang seizoen, en de ontwikkeling van de auto's gaat gewoon door. Daar hebben Ferrari en Mercedes bovendien meer tijd voor dan Red Bull, door de straf van het overschrijden van de budgetlimiet."

Paul vraagt: Als tijden weinig zeggen, hoe stellen jullie dan vast wie er goed en niet goed uit de testdagen zijn gekomen?

"De hoeveelheid variabelen is te groot om op te noemen, maar met verschillende brandstofniveaus, motorstanden, vleugels, programma's en bedoelingen is het inderdaad verstandig om niet te veel naar tijden te kijken."



"Als teams een racesimulatie doen, weet je in ieder geval dat ze met een volle tank rijden. Dus dat is één variabele minder. Daarnaast moeten ze dan dezelfde afstand met de banden rijden, wat ook een indicatie geeft. Dan blijven er nog variabelen over, maar ontstaat er een voorzichtig beeld."



"Daarnaast hebben alle volgers hun ogen bij zich en is het altijd raadzaam om langdurig te staan in dezelfde bocht, waar alle auto's om beurten voorbij komen. Dan gaan zaken opvallen. Hoe stabiel is een auto bij het aanremmen? Hoe gaat de auto over kerbstone? Hoe makkelijk stuurt hij in? Is er onderstuur? Hoe snel kan de coureur weer op het gas? Hoe is de tractie? Is er overstuur? Ook dat zijn geen in beton te gieten data en de variabelen spelen ook hier een rol, maar het zijn indicaties."

"Daarnaast is het goed om naar de teams te luisteren. Na jaren tests te hebben gevolgd, zie je steeds dezelfde patronen. Teams die achterliggen hebben bijvoorbeeld altijd 'veel werk te doen, maar zijn optimistisch over updates' en teams die goed gaan zeggen vooral dat het 'te vroeg is voor conclusies'."

Peter vraagt: De vloer van de Formule 1-auto's moest dit jaar 15 millimeter omhoog, maar nog steeds zie je de auto's als een gek stuiteren op het asfalt. Heeft die 15 millimeter dan wel effect?

"De vloerranden moesten inderdaad 15 millimeter omhoog, én de tunnels die aan weerszijden onder de auto lopen moesten ook een centimeter hoger worden. Heeft het effect? Ja, ik denk het wel."

"Het is een van de middelen om porpoising tegen te gaan. De teams hebben er zelf uiteraard ook het nodige aan gedaan (als dat nodig was) en er zit nog een extra sensor die verticale bewegingen registreert."



"Tegelijkertijd blijft porpoising een fenomeen dat simpelweg bij grondeffectauto's hoort. Het zit net voorbij de scheidslijn tussen de vloer optimaal laten werken en hinder ondervinden. We zagen vorig jaar dat Ferrari wel veel porpoising had, maar er niet echt door werd afgeremd."

"Het is zoals met zo veel dingen in het leven: wat is de mate? Een beetje porpoising op bepaalde plekken, ingezet door een of meer hobbels, is niet zo erg. Continu gehobbel op de rechte stukken en in snelle bochten wel. Dat laatste zien we niet meer, en daar hebben de regels aan bijgedragen."

Van der Schans vraagt: Als je een voorspelling zou maken, wat is dan je top 3 van constructeurs voor dit jaar?

"Voor het hele jaar wordt het lastig, maar de komende races hou ik het op 1. Red Bull, 2. Ferrari en 3. Mercedes."

Van Rumpt vraagt: Zijn er nog belangrijke regelwijzigingen die dit jaar in zijn gegaan en waarvan het voor ons kijkers het goed is om dit te weten?

"Laat ik beginnen met dat er niet veel grote regelwijzigingen zijn. Alles blijft redelijk bij het oude, op wat technische regels na over millimeters en, jawel, grotere spiegels. De belangrijkste regelwijzigingen voor de kijkers zijn denk ik de verdubbeling van het aantal sprintraces, waarin ook wordt geëxperimenteerd met het een ronde vroeger toestaan van DRS na de start, safetycarsituaties en herstarts."



"Daarnaast wordt er bij twee races getest met het verplichten van een andere band per deel van de kwalificatie. Dus in Q1 verplicht de harde band, in Q2 de medium en in Q3 de soft."



"Bovendien zijn er wat zaken in het reglement verduidelijkt om chaos te voorkomen. Dan heb ik het over de puntensituatie na de hervatte race in Japan vorig jaar, of de chaos over startposities na gridstraffen in Italië. Maar dat zijn situaties die niet of nauwelijks voorkomen."

Klu vraagt: Mercedes lijkt een grote stap gezet te hebben richting herstel ten opzichte van vorig jaar. Toch zegt Hamilton dat ze nog problemen hebben. Klopt het wat hij zegt, of is dit ouderwets Mercedes-zand in de ogen strooien?

"Nee, ik denk niet dat Mercedes zand in de ogen strooit. Dat is momenteel niet de positie waarin ze zitten. De woorden van de coureurs, de woorden vanuit het team, de lichaamstaal en vooral hoe de auto zich op de baan laat zien, het is allemaal anders dan in hun dominante jaren."

"Ik denk dat we niet moeten onderschatten welke tik Mercedes vorig jaar heeft gehad, waarvan ze nog steeds aan het bekomen zijn. Dan heb ik het over hoe ze zich manifesteren, maar ook technisch. Terwijl Red Bull en Ferrari vrolijk doorontwikkelden, was Mercedes alleen maar bezig met problemen oplossen."

"Er was hoop dat ze er dit jaar meteen bij zouden zitten. Dat kan in een lang seizoen alsnog gebeuren, maar ik geloof Hamilton als hij zegt dat er nog de nodige problemen zijn. Overigens ging de laatste dag wel zichtbaar beter."

Stijn vraagt: Het 'verzamelen van data' is het belangrijkste onderdeel van de testdagen. Door o.a. de flow fish en aero rakes weten we dat het meten van luchtstromen daar een belangrijk onderdeel van is. Wat zijn, anders dan deze luchtstromen, de belangrijkste onderwerpen waarover data verzameld moet worden?

"Naast de aerodynamische data zijn de banden cruciaal, dus elk brokje informatie daarover wordt opgeslurpt. Meestal werken de teams in deze volgorde: Basaal kijken of de auto goed werkt, dan bevestigen dat de data uit de windtunnel overeenkomt met wat er op de baan gebeurt, en vervolgens gaan de teams aan de slag om de banden zo snel mogelijk te begrijpen."

"Dat loopt parallel met het zoeken naar de juiste afstelling, ook omdat deze zaken uiteraard met elkaar samen hangen. Een afstelling die razendsnel is, maar banden vreet, heeft geen zin."

Van Wijngaarden vraagt: Gedurende het seizoen heeft een team beperkingen in het wisselen van motor- en auto-onderdelen. Mogen zij nu tijdens de testdagen wel ongestraft allerlei aanpassingen doen?

"Ja, tijdens de testdagen kunnen ze in principe gebruiken wat ze willen. De pools van motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen zijn pas van kracht vanaf het eerste raceweekend."

Tim vraagt: Je ziet dat redelijk wat teams het ontwerp van Red Bull overnemen. Mag dit of zit hier een soort van patent op waardoor hij erop mag lijken, maar niet precies hetzelfde mag zijn?

"Afkijken hoort bij de Formule 1. Zolang het niet exact hetzelfde is, is er al weinig tegen te beginnen. En daarvan is nu geen sprake. Zelfs toen Racing Point voor 2020 de Mercedes vrijwel tot in detail namaakte werden ze uiteindelijk 'alleen' gepakt op het kopiëren van de brake ducts van Mercedes."

"De FIA wilde daarna het gebruik van scans en fotomateriaal om dingen na te maken wel aan banden leggen, maar dat is eigenlijk onbegonnen werk. Het nadeel van namaken blijft bovendien: je loopt altijd een stap achter, en je hebt zelf blijkbaar niet de capaciteit om tot een goed ontwerp te komen. Dat is zorgwekkend."

Ron vraagt: Wie had nu eigenlijk de hoogste topsnelheid? Ik meende een paar keer Ferrari te zien, maar het heeft natuurlijk ook met motorafstelling te maken.

"Ferrari was inderdaad aardig snel op de rechte stukken, maar zoals je zelf zegt zou ik daar niet te veel uit opmaken. Er zijn, zoals in eerdere antwoorden genoemd, veel variabelen."

Mjadhs vraagt: Waarom zit er tegenwoordig nog maar één week tussen de pre-season test en het eerste raceweekend? Dat geeft teams erg weinig tijd om eventuele bevindingen op te lossen voor de eerste race.

"In dit geval is het denk ik een logistieke keuze. Alle teams zijn nu al in Bahrein, de garageuitrusting kan een paar dagen blijven staan en er hoeft niets verscheept te worden naar een andere locatie. De meeste mensen die in of om de Formule 1 werken blijven ook hier, waaronder ikzelf."

Neshioow vraagt: Zijn er nog 'upgrades' naar de testdagen meegenomen die (mogelijk) door de FIA worden afgekeurd?

"Voorlopig is er niets op de auto's gezet wat daarvoor in aanmerking komt. Er was wat gedoe over luchtgeleidertjes op de voorvleugel van de Ferrari, maar tot nader order is dat allemaal in orde."