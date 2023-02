Op de slotdag van de Formule 1-testdagen in Bahrein kwamen de meeste hoofdrolspelers aan het woord. De 'wintertests' in de hete Golfstaat leiden vaak tot voorbarige conclusies, maar in 2023 draait niemand om de hete brei heen. Red Bull is het te kloppen team en de concurrentie hoopt op updates.

"Nog veel werk te verzetten" is een Formule 1-eufemisme voor 'we liggen achter'. Het kwam zaterdag uit de monden van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, niet uit die van Max Verstappen.

"Het is nog vroeg", wilde de Nederlander de verwachtingen met een moedige poging nog temperen. Tegelijkertijd loopt de Limburger in opperbeste stemming door de paddock. Het is het beeld dat al sinds donderdag overheerst: alles verloopt op rolletjes bij het team van Verstappen, dat door Horner eerder al als "het beste Red Bull ooit" werd bestempeld.

Gaat er dan helemaal niets fout? Uiteraard wel, daarvoor zijn het testdagen. Vrijdagmiddag stond de auto van Verstappen langdurig stil in de pitbox. Later dook de Nederlander het Bahreinse asfalt weer op. Het blijft een schril contrast met de testdagen in de beginjaren van Verstappen bij het team. Toen waren problemen aan de orde van de dag en bleef hij soms hele middagen buiten beeld.

Nu steekt de tweevoudig wereldkampioen niet onder stoelen of banken dat de tests geweldig verliepen. De auto is op gewicht en echte hinder van de straf die Red Bull vorig jaar kreeg wordt nog niet ondervonden. Het team mag veruit het minst aerodynamisch testen. "Maar daar werken we gewoon omheen", verklaarde Verstappen nuchter. "En er komen updates aan voor de auto. Dat staat niet stil."

Max Verstappen en Nyck de Vries op de donderdag in Bahrein. Foto: Getty Images

Hamilton klinkt een beetje als de Hamilton van vorig jaar

Ook bij Mercedes en Ferrari zijn updates nodig, willen ze Red Bull nog enigszins partij kunnen bieden. Hamilton biechtte op dat de Mercedes weliswaar niet meer stuitert, "maar nog niet alle slechte eigenschappen van de vorige auto zijn verdwenen".

De zevenvoudig wereldkampioen voegde toe dat Mercedes zo'n geweldig team is, omdat ze bij tegenslagen niet bij de pakken neer gaan zitten. Het doet denken aan de Hamilton van 2022.

Nu gaat het veel te ver om de W14 als een tegenvaller te bestempelen, maar het is geen Red Bull. "Het ziet er daar niet heel comfortabel uit", viel ook Verstappen op.

Lewis Hamilton en Nyck de Vries lachen om Lando Norris.

Coureurs zijn ogenschijnlijk vrij eerlijk over hun situatie

Sowieso valt op dat veel coureurs zich ogenschijnlijk eerlijk uitlaten over de situatie waarin ze zich bevinden. Je slechter of beter voordoen dan de werkelijkheid was in het verleden aan de orde van de dag, maar het kenmerkende sandbaggen lijkt redelijk uit te blijven. Recht praten wat krom is ook.

Lando Norris deed nog wel een aardige poging. De Brit vertelde op een persconferentie dat de nieuwe McLaren flink wat overeenkomsten deelt met zijn niet bijster succesvolle voorganger. "Maar dat kan ook een goed iets zijn", zei hij met een ongeloofwaardig gezicht.

Norris barstte in lachen uit toen hij direct werd uitgelachen door Hamilton en Nyck de Vries naast hem. Het gaat niet goed bij McLaren, en er hoeft niet heel veel doorgevraagd te worden om de teamleden dat zelf te laten bevestigen.

Nieuwe Ferrari volgens Leclerc 'een hele andere auto'

Ook bij McLaren zijn updates de grote oplossing, en die komen er aan. "Nog veel werk te verzetten" is wederom het credo, net als bij Ferrari. Leclerc gebruikte precies dezelfde woorden over zijn auto, die nu wel snel is op de rechte stukken maar juist minder presteert in de bochten.

"Het is een heel andere auto", stelde de Monegask met een sip gezicht vast. Zijn teamgenoot Carlos Sainz had kort daarvoor nog verteld dat de nieuwe Ferrari hem juist veel beter ligt. De Spanjaard worstelde vorig jaar in de eerste paar races en moest zijn rijstijl er echt op aanpassen. "Nu moet ik juist uitzoeken hoe ik deze auto moet rijden. Ik heb de sweet spot in ieder geval nog niet gevonden", zei Leclerc eerlijk.

De stemming bij Charles Leclerc is na de testdagen niet optimaal. Foto: Getty Images

Heeft Alonso eindelijk de juiste keuze gemaakt?

De enige die in de buurt kwam van het zelfvertrouwen van Verstappen was Fernando Alonso. De Spanjaard heeft met Aston Martin na een reeks miskleunen mogelijk eindelijk de juiste keuze gemaakt. "Ik heb nog niet geracet natuurlijk, maar de basis is goed", zei de tweevoudig wereldkampioen. De groene auto zag er drie dagen lang goed uit in Bahrein en wordt gezien als de enige mogelijke bedreiging voor de top drie.