Max Verstappen heeft de perfecte afstelling van zijn Red Bull-auto, oftewel de "sweetspot", na twee dagen testen in Bahrein al bijna te pakken. Veel concurrenten van de Nederlander zijn juist nog zoekende. "Maar wij zitten er wel flink bij in de buurt."

Verstappen had twee weken geleden op een koud Silverstone direct een goed gevoel bij zijn RB19, toen hij er zijn eerste meters in reed. "Het was in de ochtend en op sommige plekken was er zelfs gestrooid", vertelde hij zaterdag in Bahrein.

Voor zijn debuut in de nieuwe Red Bull-wagen verkende hij Silverstone samen met zijn engineer Giampiero Lambiase al in een straatauto. Hij stelde voor om de snelle eerste bocht direct vol gas te nemen. "Volgens Giampiero kon dat niet. Let maar op, zei ik."

"Dus ik voelde de auto in de ronde uit de pits even aan. Dat voelde goed en ik ging die eerste bocht gelijk vol gas door", zei een lachende Verstappen. "Dat zijn van die kleine dingetjes die leuk blijven. Dan voel je je meteen goed in de auto. En dat was hier ook direct zo."

Max Verstappen was zaterdag in een opperbeste stemming in Bahrein. Foto: ANP

Geen arm om de schouder van concurrenten

Ook de concurrentie ziet dat het goed gaat bij Red Bull. Charles Leclerc van Lewis Hamilton hadden het allebei over het vele werk dat er nog te verrichten is bij Ferrari en Mercedes. "Red Bull is wel erg sterk", stelde Leclerc een beetje moedeloos vast.

Verstappen gaat geen arm om de schouders van zijn teneergeslagen concurrenten slaan. "Daarvoor zijn we niet in de Formule 1."

Hoewel de Nederlander blaakt van het zelfvertrouwen, wil hij ook weer niet te hard van stapel lopen. De vraag wannéér in het seizoen hij kampioen wordt, is niet aan hem besteed. "Daar is het echt nog te vroeg voor. Ja, de testdagen zijn voor ons heel goed verlopen. Dat het niet lekker loopt, kan ook aan het circuit liggen."

Mercedes ziet er volgens Verstappen niet comfortabel uit

Er is inderdaad alleen nog uitvoerig getest in Bahrein, waar het al drie dagen hard waait en sommige auto's het duidelijk lastiger hebben dan andere. Zo ook de Mercedes, viel Verstappen op. "Ik heb ze niet heel goed gevolgd, maar het ziet er bij hen niet heel comfortabel uit."

De stemming twee deuren van Red Bull is dus niet opperbest. Naast Verstappens team zit Ferrari, waarvan de Nederlander nog niet echt een goed beeld heeft. Hij weet wel dat zijn eigen auto een stap heeft gezet ten opzichte van vorig jaar.

"Toen begonnen we natuurlijk met een veel te zware auto, echt zwaarder dan veel mensen denken. Nu zitten we gewoon op het minimale gewicht", legde hij uit.

Max Verstappen heeft geen medelijden met concurrenten die zien hoe Red Bull ervoor staat. Foto: Getty Images

'De achterbanden zijn gewoon slechter'

"Qua rijden is het heel afhankelijk van de banden, en die banden zijn aangepast. Ze hebben nu minder onderstuur, maar dat komt gewoon doordat de achterbanden nu slechter zijn", lachte Verstappen. "De voorbanden zijn gewoon hetzelfde."

De Nederlander heeft nog wel wat dingetjes gevonden die beter kunnen. "Maar we zitten wel rond de sweetspot in de afstelling. De balans was meteen goed, en dan kun je allerlei dingen gaan proberen met de set-up. Dus extreem de ene kant op en extreem de andere kant op." Al dat testen bracht het juiste resultaat. "Zeker voor de allereerste keer met een nieuwe auto komt het dicht in de buurt van de perfecte balans."