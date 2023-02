Met Max Verstappen als vanouds bovenaan de tijdenlijst en 157 ronden schoon aan de haak verliep de eerste dag in Bahrein uitstekend voor Red Bull. Het team van de tweevoudig wereldkampioen ging verder waar het vorig jaar was gebleven - als een zorgeloos kampioensteam.

Zodra de zon in Bahrein onder is en de lampen langs de baan branden, komt het hoogtepunt van een Formule 1-testdag. Het licht reflecteert dan fraai in de glimmende lak van de auto's, de vonkenregens springen eronder vandaan en in de langzame bochten zijn de ogen van de coureurs zichtbaar.

Zo eindigde de eerste dag van het seizoen voor de koningsklasse, met de zon onder de horizon. Maar de figuurlijke zonneschijn bij Red Bull bleef. Het team van Verstappen begon de dag vanaf een nieuwe positie in de pitsstraat, helemaal vooraan. Dat is de plek die je als kampioen toekomt, een rol die Red Bull momenteel past als een oude jas.

Misschien was er wat teleurstelling toen Verstappens nieuwe auto een half uur voor de ochtendsessie voor het eerst in beeld kwam. "Het is een evolutie", verklaarde teambaas Christian Horner, toen die aanschoof bij een persconferentie voor de teambazen. Van buitenaf zijn de veranderingen zichtbaar, maar niet heel zichtbaar. Red Bull blijft trendsetter, een groot deel van de pitsstraat is trendvolger.

Red Bull-teambaas Christian Horner beleefde donderdag met Max Verstappen een nagenoeg perfecte start van het Formule 1-seizoen. Foto: Getty Images

Horner wil graag minder testen

"Max zei dat er een grote hobbel zit aan het einde van het rechte stuk." Het was het enige stukje feedback van Verstappen dat Horner prijsgaf.

Hobbels blijven een thema in de Formule 1. Bij Mercedes heerst opluchting: daar lijkt het ergste gehobbel verdwenen. Ferrari-teambaas Fred Vasseur maakte zich er met een grap vanaf. "Vorig jaar gingen we nog als een kangoeroe op en neer", lachte de Fransman. Maar op de baan was toch duidelijk te zien dat de Ferrari nog flink hobbelde, net als de Alpine.

Dat probleem deed zich vorig seizoen niet bij Red Bull voor en deze donderdag dus ook niet. Sowieso was er geen vuiltje aan de lucht bij het kampioensteam. Horner vindt drie dagen testen dan ook overdreven. En dan heeft hij het niet alleen over Red Bull.

"Hoeveel rode vlaggen hebben we nu gehad op de eerste testochtend? Eentje, dat was het. Wat mij betreft kunnen we ook wel twee dagen testen."

Nog geen bewijs dat Red Bull écht snel is

Terwijl Helmut Marko zich al jubelend had uitgelaten in de Duitse pers, zat Horner dus vol vertrouwen tussen de andere teambazen. Toch moet nog worden bewezen dat dat de Red Bull naast betrouwbaar ook weer heel snel is.



Hoewel het op de eerste dag vooral over de extreme sidepods van de RB19 ging, zitten de grootste ontwikkelingen vermoedelijk onderhuids. Bij de huidige generatie auto's is de onderkant van cruciaal belang. Onder de vloer wordt de meeste downforce opgewekt en dat is het belangrijkste ontwikkelingsterrein.

Hoezeer Red Bull hier vorderingen heeft gemaakt, is pas duidelijk als er een keer beeld van de onderkant verschijnt. Dat wordt meestal pas gemaakt als een gecrashte auto door een kraan wordt opgetild en fotografen er gretig onder duiken. Die kans kwam donderdag niet.

Verstappen straalde na afloop zelfvertrouwen uit

De lichaamstaal die Horner uitstraalde, was later ook te zien bij de hoofdpersoon zelf. Verstappen kwam vers uit de auto een praatje houden over hoe zijn dag was verlopen. Woorden als "vlekkeloos" en "dit is wat we wilden" kwamen voorbij.

Het is tijdens testdagen verleidelijk om je toch te laten meevoeren door de tijdenlijsten, maar het zelfvertrouwen dat Red Bull uitstraalt vertelt misschien wel meer. Bovendien ging de Red Bull de hele dag rotsvast over het circuit, maar Verstappen hield zich op de vlakte.

"Het is nog lastig te zeggen", was zijn standaard coureursantwoord tijdens testdagen. Daar is weinig tegen in te brengen. Teams weten van elkaar al niet met hoeveel benzine aan boord ze rijden, met welke motorstand ze rijden en hoe de banden eraan toe zijn. Laat staan dat buitenstaanders daar chocola van kunnen maken.

De Red Bull RB19 in de schemering van Bahrein. Foto: Getty Images

Mercedes-achtige sfeer bij Red Bull

Toch heerst er bij Red Bull momenteel een haast onaantastbare sfeer, zoals die jarenlang bij Mercedes heerste. Het winnende concept van vorig jaar is nog verder aangescherpt, de topcoureur verkeert in blakende vorm en de concurrentie moet zich in bochten wringen om het allemaal bij te houden.

Het was eerder zichtbaar bij de combinatie Hamilton-Mercedes en het is nu wat Verstappen-Red Bull uitstraalt.