Met de eerste van drie testdagen in Bahrein gaat het nieuwe Formule 1-seizoen donderdag officieus van start. Coureur Ho-Pin Tung, analist bij NU.nl en Viaplay, blikt alvast vooruit en kijkt nog even terug op de autopresentaties.

Ho-Pin, wat is je het meest opgevallen aan de autopresentaties van dit jaar?

"Het viel mij op dat veel auto's geïnspireerd zijn op het concept van Red Bull. Rechtstreeks iets kopiëren heeft in de Formule 1 vaak niet veel zin. Het gaat altijd om details en finesses. Kijk naar hoeveel problemen Mercedes vorig jaar had met porpoising, het stuiteren van de auto. Uiteindelijk hebben ze dat grotendeels kunnen verhelpen door minuscule veranderingen."

"Vorig jaar zag je een grote variatie aan concepten, dit jaar lijkt iedereen een beetje voor hetzelfde type auto te kiezen. Dat is trouwens niet alleen gebaseerd op het idee van Red Bull, maar ook gebaseerd op wat de teams zelf hebben ervaren. Ook lijkt het erop dat verschillende teams meer volume hebben gecreëerd."

"Vergeet ook niet dat de kat-en-muisspelletjes tussen de teams nog steeds gaande zijn. Men wil zo min mogelijk prijsgeven. Ik weet zeker dat de auto's er tijdens de testdagen weer heel anders uit zullen zien dan de auto's die we tijdens de presentaties voorgeschoteld kregen."

Dan maken we een sprongetje naar de testdagen. Waar moeten de fans op letten om iets wijzer te kunnen worden over de verhoudingen tussen de teams voor komend seizoen?

"Het is voor een fan - en eigenlijk voor iedere buitenstaander - moeilijk om in te schatten waar een team precies mee bezig is. Maar je kan wel proberen om te kijken met welk gemak een bepaalde auto een rondetijd produceert."

"We weten meestal niet met hoeveel brandstof de coureurs rijden, dat blijft altijd een soort nattevingerwerk. Maar als een auto in alle omstandigheden en op alle type banden competitief is, dan zegt dat wel iets."

"Andersom werkt dat vaak ook zo. Stel: iemand zet op de zachtste band een heel snelle tijd neer, maar komt weer veel tekort op een hardere band, dan zegt die snelste tijd waarschijnlijk niet zo veel. En bovendien: vorig jaar hebben we tijdens het seizoen ook auto's gezien die over één ronde briljant waren, maar het niet voor elkaar kregen om dat ronden lang achter elkaar te doen."

Ho-Pin Tung als testcoureur van Formule 1-team Renault in 2009. Foto: Getty Images

Vorig jaar waren er zes testdagen, dit jaar zijn dat er slechts drie. In hoeverre speelt dat nog een rol?

"Het is nu natuurlijk een compleet andere situatie. Vorig jaar was door de regelwijzigingen alles nieuw. De teams waren daardoor veel tijd kwijt aan kleine dingen. Dit jaar zullen ze minder tijd nodig hebben voor de basiszaken."

"Wat van belang blijft voor een testweek, is dat de teams hun vaste programma kunnen afwerken en dat de metingen op het asfalt overeenkomen met wat er is gemeten in de windtunnel. Natuurlijk wil je als coureur graag race- en kwalificatiesimulaties doen, maar eigenlijk is dat vooral van belang om voor jezelf een goed gevoel te creëren. Verder gaat het alleen maar om data verzamelen."

Hoe vind jij het om als coureur meer dan honderd ronden op een dag te rijden? Is zo'n testdag dan misschien ook een beetje saai?

"Natuurlijk is echt racen waar het om draait. Voor een coureur is er niks gaver dan met een bijna lege auto rondetijden knallen. Maar saai is testen zeker niet. Iedereen is toch een beetje gespannen en benieuwd hoe de auto zich gaat gedragen."

"Vroeger was het voor een coureur wel iets anders. Met de huidige auto's, de huidige technologie en alle data die beschikbaar zijn, is de input van de rijder minder van belang. Maar toch blijft het gevoel van een rijder heel belangrijk voor het team. Een rijder die een goed gevoel heeft, kan veel meer uit een auto halen dan een coureur die met twijfels achter het stuur zit."

Nyck de Vries bij de presentatie van zijn auto voor komend seizoen. Foto: Red Bull

Tot slot: Nyck de Vries staat voor zijn eerste testweek als fulltime Formule 1-coureur. Is het voor hem extra belangrijk om direct een goede indruk op zijn team AlphaTauri te maken?

"De druk staat er nog niet meteen op voor hem. Zo'n testdag gaat echt om het afwerken van het programma. Wat voor hem vooral belangrijk is, is dat hij geen tijd verliest en geen fouten maakt. Natuurlijk is het voor een team fijn om te weten dat hij een snelle rondetijd kan produceren, maar eigenlijk is dat nog helemaal niet van belang. Stel je voor dat AlphaTauri uren tijd zou verliezen doordat Nyck zijn auto in de grindbak parkeert... Dat zou echt het doemscenario zijn, hij moet vooral niet te veel risico nemen."

"Daarnaast is het voor hem in deze fase van het seizoen heel belangrijk om goed uit te spreken wat hij wil. Zoiets moet je ook durven en weten. Data kunnen soms andere dingen suggereren dan je als coureur zou willen. Als hij dat merkt, moet hij aan de bel trekken."