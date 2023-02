Alle auto's voor 2023 zijn gepresenteerd en hebben inmiddels de eerste meters gemaakt. Evolutie was het devies, succesvolle teams slepen hun eigen ontwerp fijn. En de minder succesvolle speelden leentjebuur bij de topteams. Vooral de Red Bull blijkt een trendsetter die gretig wordt gekopieerd.

High fives van Charles Leclerc, een boks van Carlos Sainz, joelend publiek, vioolmuziek en een ontspannen presentatie gingen dinsdag vooraf aan de onthulling van de Ferrari in Maranello. Toen auto er daadwerkelijk was, kon het zoeken naar verschillen beginnen.

Dat is nog niet makkelijk. De Ferrari SF-23 is wel degelijk anders dan zijn snelle maar ongelukkige voorganger, maar het vergt een getraind oog.

Neus iets korter, koelsleuven op een andere plek, sidepods iets anders gevormd, voorwielophanging licht gewijzigd. Bij Ferrari gaat men duidelijk verder op de ingezette weg, die vorig jaar succesvol was ingezet. Al was de F1-75 van 2022 vooral snel op zaterdagen.

Carlos Sainz in de Ferrari SF-23. Foto: Ferrari

Mercedes nam niet echt afscheid van stuiterende W13

Woensdag trok Mercedes het doek van de W14. Na het mislukte afgelopen seizoen verwacht je dat de W13 in de schredder is beland, om weer met een schone lei te beginnen. Maar nee, de opvolger is een duidelijk evolutie van de door Lewis Hamilton en George Russell zo verafschuwde stuiterauto.

De smalle sidepods zijn iets anders, maar zijn in grote lijnen hetzelfde. "We wilden niet al ons goede werk weggooien, dat zou stom zijn", zei technisch directeur Mike Elliott. Leg de W14 naast de W13 en dan zie je dat er wel een paar dingen zijn veranderd. Dat moest ook wel. Maar het opvallendste is de nieuwe kleur, of vooral het gebrek eraan. Kaal carbon lacht je toe op de Mercedes, alles om gewicht te besparen.

De nieuwe Mercedes W14 (boven) vergeleken met zijn beruchte voorganger. Foto: Mercedes

Red Bull loopt al voorop, revolutie is niet nodig

De maatstaf van het stel, de Red Bull RB19, speelt vooralsnog verstoppertje. Er zijn wat wazige beelden gemaakt van een shakedown door Max Verstappen op Silverstone, maar daar valt nog niet veel over te zeggen. Al is te zien dat de neus wat anders is dan op de RB18 en de sidepods nóg extremer zijn vormgegeven. Voorzichtig kan worden gezegd dat er van revolutie geen sprake is.

Dat hoeft ook niet. Red Bull loopt al een stap voor op de rest. Het is geen verrassing, maar uit de autopresentaties werd wel duidelijk dat ze alleen iets van Mercedes en Ferrari te vrezen hebben. De rest was de afgelopen maanden druk in de weer met kopiëren.

Duidelijke trends die Red Bull in 2022 zette, zie je overal terug. En dan vooral de slanke onderlijn van de sidepods met de luchtinlaten voor de motorkoeling ver naar voren, hoog aan weerszijden van de cockpit. Daar zie je de handtekening van de RB18. Ook de hoge en brede motorkaplijn die doorloopt tot aan de achteras is populair. Zelfs Mercedes nam dat over. Alleen Ferrari volgt die trend niet.

De hoge motorkaplijn (boven de letters Alfa Romeo) is op de meeste auto's terug te vinden. Foto: Alfa Romeo

Spuit een McLaren in Red Bull-kleuren en het valt nauwelijks op

Aston Martin, dat zelf grote ambities heeft, veranderde de auto vorig seizoen al in een halve Red Bull en ging daar deze winter vrolijk mee verder. En McLaren, voorheen topteam en trendsetter, keek ook flink af bij Adrian Newey en zijn technische team. Spuit de MCL60 in de Red Bull-kleurstelling en het valt bij het grote publiek niet op dat het een McLaren is. Deze teams lopen dus achter de feiten aan en zijn daarom bij voorbaat eigenlijk al kansloos om de stap te maken vanuit het middenveld.

Ook elementen van Ferrari zie je op meerdere plekken terugkomen. Williams en Alfa Romeo bijvoorbeeld, maakten van de sidepods een soort combinatie van beide topteams. De luchtinlaat is duidelijk Ferrari, de aflopende lijn meer Red Bull.

Haas leunt technisch sterk op Ferrari, heeft het technische hoofdkwartier in Maranello en in Simone Resta een technisch directeur afkomstig van de Scuderia. Geen wonder dus dat VF-23 erg op de Ferrari lijkt. AlphaTauri is zelfs eigendom van Red Bull, heeft de motor, de versnellingsbak en de achterwielophanging van dat team en daarom een auto voor Nyck de Vries die duidelijk op de Red Bull-lijn zit. Bij deze teams dus ook evolutie, geen revolutie.





De Haas VF23 is nét geen (half) overgespoten Ferrari, maar het scheelt niet veel Foto: Haas F1 Team

Alpine heeft als enige team buiten de top een eigen koers

Alpine is het laatste team dat de auto presenteerde. Donderdagavond werd de A523 gelanceerd, al lekten al eerder duidelijke foto's uit. Het Brits/Franse team heeft in tegenstelling tot de concurrenten in het middenveld wel een eigen technische koers. Het ontwikkelingstempo lag vorig seizoen dan ook hoog bij het vierde team in de koningsklasse. Als één team de top drie lastig kan vallen, is dat misschien wel Alpine, al wordt dat pas duidelijk tijdens de kwalificatie voor de openingsrace.

Mercedes kan na alle presentaties vaststellen dat hun concept niet populair is bij de andere teams, wat ze niet zal verbazen. De W13 functioneerde niet goed, dat is één reden om niets over te nemen. Maar de zeropods zijn ook lastig te verwerken in het chassis. De koeling van de motor zit diep in het chassis van de auto verwerkt, wat een technische uitdaging is. En een gok om over te nemen, omdat het een onbewezen concept blijft.

De onderkant van de Ferrari in 2022. Daar gebeurt het échte werk. Foto: Getty Images

Uiteindelijk blijft het belangrijkste onderdeel onzichtbaar

Onder aan de streep zijn alle zichtbare delen bovendien van ondergeschikt belang. Het presteren van deze generatie auto's is grotendeels afhankelijk van wat er ónder de vloer gebeurt. Daar wordt het leeuwendeel van de neerwaartse kracht opgewekt met het grondeffect in speciale tunnels, en dat bepaalt hoe snel de auto door de bochten kan. Het team dat de vloer het beste laat werken, heeft normaal gesproken de beste auto. Dit is een samenspel tussen de luchtstromen over én onder de auto, die een stabiel drukverschil moeten creëren.

Vorig seizoen was dat Red Bull, en dat is het team er niet naar om dit voordeel zomaar weer uit handen te geven. Ferrari hoopt op de verbeterde motor, maar ook daar sprak Leclerc vooral over een stabiele hoeveelheid downforce. Dat komt uit de vloer, daar was het werk te verrichten. Over de resultaten uit de windtunnel was men in Maranello optimistisch, voor wat het waard is.