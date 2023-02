Mercedes presenteert woensdagochtend de auto waarmee het weer terug wil naar de top. De W14 moet de mislukte W13 doen vergeten, en kan daarbij profiteren van nieuwe technische regels. Een terugblik op waar het fout ging voor het team van Lewis Hamilton en George Russell, en hoe het Red Bull weer wil uitdagen.

"We hebben de plank natuurkundig misgeslagen", gaf teambaas Toto Wolff in de loop van 2022 toe.

Mercedes was ervan uitgegaan dat de W13 extreem laag boven het asfalt kon rijden. "Maar het bleek dat we helemaal niet zo laag konden rijden, omdat de auto steeds het wegdek raakte", zei Wolff. "Daarom moest de afstelling omhoog, wat veel voor de rest van de auto veranderde. Het klinkt als een simpele uitleg, maar dit was de realiteit."

Een hobbelende Mercedes was het gevolg. Zeker in de eerste seizoenshelft worstelde Mercedes met porpoising en stuiteren, waarover de coureurs zich zorgen maakten. Hamilton was politicus genoeg om dat even flink aan te dikken voor de camera, maar in de onderliggende fysieke ongemakken zat wel degelijk een kern van waarheid.

Het politieke spel werd vooral gespeeld door de teamleiding, wat resulteerde in een aanpassing van de regels vanaf Spa-Francorchamps. Maar ook coureurs van andere teams klaagden over het gestuiter. Carlos Sainz slingerde de discussie ondanks zijn snelle Ferrari zelfs aan, en vond onder anderen Sergio Pérez aan zijn zijde.

Lewis Hamilton wordt uit de Mercedes geholpen in Azerbeidzjan. Foto: Getty Images

Mercedes werd sneller, Ferrari langzamer

Een eerste ingreep door de FIA werd van kracht in Spa-Francorchamps. Dat had invloed op twee auto's. De Mercedes werd sterker, en de Ferrari werd vanwege aangescherpte regels voor slijtage van de vloer langzamer. Daaruit bleek meteen dat Red Bull simpelweg een ijzersterk ontwerp had, dat geen last ondervond van de nieuwe regels. Verstappen illustreerde dat door vanaf de veertiende plaats met overmacht te winnen.

Maar daarmee is niet gezegd dat Mercedes alleen door die regelwijziging weer kans maakte op zeges. "We hadden in het begin van het jaar echt veel last van stuiteren op hoge snelheid, maar dat kregen we redelijk snel onder controle", liet hoofdingenieur Andrew Shovlin in december weten.

"We hadden later alleen nog last instabiliteit in langzame bochten, omdat de vloer dan soms het asfalt raakte. Maar dat is met de regels van volgend jaar verholpen."

Die regels voor 2023 heeft de FIA bedacht om het fenomeen porpoising voorgoed te verhelpen, maar vooral Mercedes profiteert er dus van. De rijhoogte moet 15 millimeter omhoog en de tunnels die onder de auto doorlopen, moeten op het nauwste punt 10 millimeter hoger worden. Hierdoor moet het vrijwel onmogelijk worden dat de luchtstroom onder de auto wordt afgesloten, wat het porpoising in gang zet.

Mercedes kon door het seizoen heen niet met de gewenste lage rijhoogte rijden. Foto: Getty Images

'Dit verandert het hele concept van de auto'

Red Bull-teambaas Christian Horner was er niet blij mee. "Vergis je niet, dit verandert het hele concept van de auto", zei de Brit in Spa-Francorchamps. 15 millimeter was het gevolg van onderhandelingen, want het oorspronkelijke plan was 25 millimeter. "Dit is er uiteindelijk uit gekomen, en het is voor iedereen hetzelfde. Maar het is erg laat in het seizoen om zoiets door te voeren", klaagde de teambaas van Max Verstappen.

Dat wil niet zeggen dat de FIA hiermee het probleem voor Mercedes heeft opgelost. Dat heeft het team grotendeels zelf gedaan, wat te zien was aan de verbeterde vorm in de loop van 2022. "En we hebben heel veel van onze problemen geleerd, dus daar zou ik me als concurrentie zorgen om maken", was Wolff optimistisch.

Mercedes zal zich voor de W13 dus veel hebben gefocust op rijhoogte en vooral meer flexibiliteit in de achterwielophanging. Deze flexibiliteit, gecombineerd met een stabiele werking van de vloer, was in 2022 dé kracht van de Red Bull. De coureurs konden altijd op een continue hoeveelheid neerwaartse kracht rekenen, terwijl de Mercedes zich in bochten onvoorspelbaar gedroeg doordat de auto zo op en neer ging.

De zeer slanke 'zeropods' gaven de W13 een uniek uiterlijk. Foto: Getty Images

Overleven de zeropods een moeizaam debuutjaar?

Daarnaast is het de vraag wat er gaat gebeuren met de kenmerkende 'zeropods' van Mercedes, de extreem kleine sidepods op de W13. Hoewel dit detail begin 2022 veel aandacht kreeg, was het niet de oorzaak van de tegenvallende W13. Kopieën van de Red Bull RB18 doken in de loop van 2022 al op en nu zijn de sidepods met een zeer slanke onderlijn haast gemeengoed geworden. Ook Mercedes heeft het ontwerp overwogen, stelde Shovlin.

"Dat concept lijkt wel het beste te werken", zei de Brit. Maar of Mercedes het daarom overneemt, is maar de vraag. Het zeropod-ontwerp heeft grote gevolgen voor het totale design van de auto, omdat de koeling van de motor extreem nauw verpakt is.

Een switch naar het concept van Red Bull zou dus een complete herziening betekenen. Het is twijfelachtig of Mercedes daarvoor kiest in tijden van budgetbeperking en minder uren voor aerodynamische tests. Zeker omdat de zeropods zelf dus niet de duidelijke zwakte van de auto waren.