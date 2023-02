Met de presentatie van AlphaTauri in New York staat Nyck de Vries zaterdag aan de vooravond van zijn eerste volwaardige Formule 1-seizoen. Onder meer latere wereldkampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen gingen hem voor. Maar wat is eigenlijk de huidige staat van het voormalige Toro Rosso?

Vraag een gemiddelde Formule 1-fan welk team er vorig jaar op de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap eindigde en de kans is klein dat diegene AlphaTauri als antwoord noemt. Het opleidingsteam van Red Bull heeft al jaren de status van een stabiele subtopper, maar beleefde in 2022 een van de slechtste seizoenen uit de zestienjarige geschiedenis. Alleen Williams, al jarenlang het lelijke eendje in de Formule 1, deed het slechter.

Het slechte seizoen paste niet in de trend van de laatste jaren, waarin AlphaTauri zich juist in de subtop van de Formule 1 had geknokt. In 2021 eindigde de Italiaanse renstal nog als zesde. Een jaar eerder had Pierre Gasly in een knotsgekke race zelfs de Grand Prix van Italië op zijn naam geschreven.

Hoewel die zege met veel geluk tot stand kwam, kwam dat resultaat niet helemaal uit de lucht vallen. Gasly, naast Verstappen mislukt bij Red Bull, bloeide bij zijn oude werkgever helemaal op. Teambaas Franz Tost ontving zijn voormalige pupil met open armen nadat die de verwachtingen bij het moederteam niet had kunnen waarmaken.

Maar een nieuwe kans bij Red Bull kreeg Gasly niet. Na vier seizoenen kondigde de Fransman vorig jaar zijn vertrek bij AlphaTauri aan om voor Alpine te gaan racen.

Pierre Gasly schreef in 2020 namens AlphaTauri verrassend de Grand Prix van Italië op zijn naam. Foto: Getty Images

AlphaTauri verkeert in identiteitscrisis

Het vertrek van Gasly was een nieuwe bevestiging dat AlphaTauri al jarenlang in een identiteitscrisis verkeert. Toro Rosso werd in 2006 opgericht met als doel talenten klaar te stomen voor moederteam Red Bull Racing. Talenten zijn er binnen Red Bull nog wel, maar een talent met succes naar het vlaggenschip promoveren is al jaren niet meer gelukt.

Verstappen was in 2016 de laatste coureur die succesvol een overstap maakte van Toro Rosso naar Red Bull. Gasly en Albon volgden daarna. Beiden konden naast Verstappen niet overtuigen en moesten binnen afzienbare tijd weer plaatsmaken. Met de komst van Sergio Pérez week het team zelfs van het opleidingstraject af en haalde het een coureur van buitenaf.

Teambaas Tost benadrukt dan ook al jaren dat AlphaTauri geen dochter- of opleidingsteam meer is, maar eerder een zusterteam van Red Bull. Tegelijkertijd horen daar ook nieuwe verwachtingen bij, aangezien het oorspronkelijke doel - het opleiden van talenten - is verdwenen. "Als we geen opleidingsteam maar een zusterteam willen zijn, dan moeten we daar ook naar presteren", zei Tost begin vorig jaar. "Anders heeft het voor onze aandeelhouders geen nut meer om in de Formule 1 te zijn."

Dat presteren lukte vorig jaar dus niet. Eind 2022 uitte Red Bull-topman Helmut Marko dan ook stevige kritiek op AlphaTauri. De baas van Red Bulls Formule 1-project noemde het onacceptabel dat een van zijn teams als voorlaatste was geëindigd in het constructeurskampioenschap. "AlphaTauri had gezien de financiële mogelijkheden, de faciliteiten en de coureursbezetting veel hoger moeten eindigen. We gaan kijken welke schroeven we moeten verwisselen."

Nyck de Vries wordt bij AlphaTauri teamgenoot van Yuki Tsunoda. Foto: Getty Images

De Vries moet AlphaTauri nieuw impuls geven

Met de komst van De Vries is er dit jaar sowieso één nieuwe schroef aangedraaid bij het team van Marko. Daarmee breekt Red Bull opnieuw met een van zijn tradities, aangezien de Nederlander geen deel uitmaakte van het talentenprogramma van de energiedrankfabrikant.

De 28-jarige De Vries wordt teamgenoot van Yuki Tsunoda, die dit seizoen aan zijn derde jaar in de koningsklasse van de autosport begint. Aan de Japanner heeft de Fries mogelijk zijn ideale teamgenoot. Tsunoda kwam de Formule 1 binnen als groot talent, maar heeft nog niet kunnen overtuigen. Voor De Vries lijkt het op voorhand dus zeker mogelijk om zijn meer ervaren teamgenoot te verslaan.

Verder kiest het voormalige Toro Rosso, dat in 2020 van naam veranderde om het kledingmerk AlphaTauri te promoten, ondanks het teleurstellende seizoen 2022 vooral voor stabiliteit. De teamleiding onder aanvoering van Tost, die al sinds de oprichting van Toro Rosso in 2006 teambaas is, blijft ongewijzigd.