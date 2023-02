NU+ Deal met Ford is precies wat Red Bull zocht: 'Dit maakt ons sterker'

Vrijdag werd het slechtst bewaarde Formule 1-geheim van de afgelopen weken dan eindelijk bevestigd: Red Bull en Ford gaan met elkaar in zee. Die samenwerking werpt pas in 2026 haar eerste vruchten af, maar teambaas Christian Horner is in zijn nopjes met de Amerikaanse autogigant als partner.

"Er werken duizenden mensen op hun ontwikkelingsafdeling", zegt Horner met grote ogen. De teambaas van Max Verstappen heeft net op een presentatie in New York wereldkundig gemaakt dat zijn Red Bull vanaf 2026 met Ford-motoren gaat rijden en praat de pers daarover bij.

De fabrikant uit het Amerikaanse Dearborn - een van de grote drie in de Amerikaanse auto-industrie - als grote vis aan de haak. Dat is precies wat Red Bull nodig had. Het heeft daarvoor dan ook het perfecte aas uitgegooid.

Dat aas is Red Bull Powertrains, de eigen motorenfabriek van het team. Na jaren van problemen met het onbetrouwbare Renault en het wispelturige Honda nam de renstal het heft in eigen hand. Zelf een krachtbron bouwen zorgt voor zekerheid.

"Deze deal is heel anders", reageert Horner op de vergelijking met de eerder geklapte overeenkomst met Porsche. De Duitsers wilden wel samenwerken met Red Bull, maar daarbij ook zeggenschap. Ford hoeft dat niet.

Red Bull heeft het zware werk al voor Ford gedaan

Wat maakt de samenwerking voor de Amerikanen dan aantrekkelijk? "Wij hebben iets wat zij willen, en zij hebben iets wat wij willen", legt Horner uit. Ford wil wel terugkeren in de Formule 1, maar heeft geen trek in het optuigen van een complete motorfabriek. Dat zware werk heeft Red Bull al gedaan.

"En wij hebben in onze ontwikkeling een zwakke plek; namelijk het elektrische gedeelte van de motor", voegt Horner toe. "Nu we deze samenwerking met Ford hebben, denk ik dat we dat hebben opgelost en dat we de strijd met de andere motorfabrikanten kunnen aangaan."

Volgens Horner investeert Ford miljarden in de elektrificatie van zijn auto's. "We hadden het misschien wel zonder ze gekund, maar mét zijn we absoluut beter af. We hebben dezelfde visie en het is dus een commerciële én een technische samenwerking. En we zijn blij dat we die hebben gevonden. Strategisch maakt het ons dus veel sterker."

Bij de presentatie in New York werd de auto van vorig seizoen gepresenteerd als de RB19. Foto: Getty Images

'We liggen op schema met de ontwikkeling'

Horner benadrukt dat het niet gaat om twee losse trajecten, waarin Ford simpelweg het elektrische deel doet en Red Bull de verbrandingsmotor. "Het is echt een technische samenwerking tussen de twee bedrijven. Ford weet ook alles van verbrandingsmotoren, en daar kunnen we misschien ook wel gebruik van maken. Er werken daar duizenden mensen aan onderzoek en ontwikkeling."

Ford steekt dus geld en technische kennis in de fabriek van Red Bull, die naast het hoofdkwartier in het Engelse Milton Keynes uit de grond is gestampt. Eerste versies van de motor draaien daar al op de testbank.

"We liggen op schema met de ontwikkeling", vertelt Horner. "En dat is een agressief schema voor 2026. Maar vergeet niet: over 150 weken rijden we de pitsstraat uit met een compleet nieuwe motor. We staan dus nog voor een grote uitdaging, maar met een partner als Ford zijn we tot nog meer in staat."

Christian Horner en Ford CEO Jim Farley tijdens de presentatie in New York. Foto: Red Bull

Verstappen blij met raceliefhebbers van Ford

Ook Verstappen zelf is blij dat de Amerikanen zijn ingestapt, laat hij vanuit New York weten. "Ze hebben veel historie in de sport. En ze zijn erg gecommitteerd aan de toekomst in de Formule 1."

De Nederlandse wereldster ging lachend op de foto met Ford-CEO Jim Farley, een man die in zijn vrije tijd met klassieke auto's racet. "Het zijn geweldige mensen die echt van autosport houden. Dat is belangrijk", vindt Verstappen. "Dus het is mooi dat we ze aan boord hebben, en het is nu werken richting 2026. Dat wordt het grote jaar."

Maar eerst rijden Verstappen en Red Bull nog drie seizoenen met de Honda-motor, die vanaf 2023 ook weer als dusdanig staat ingeschreven. Verstappen werd met de Japanse krachtbron twee keer kampioen.