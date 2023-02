De echte nieuwe RB19 vertoont uiterlijk veel meer verschillen dan het model dat Red Bull Racing vrijdag in New York presenteerde. "Dit ging slechts om de kleurstelling", vertelde Max Verstappen na afloop.

"Ik heb met de nieuwe auto alleen nog in de simulator gereden", zei de tweevoudig wereldkampioen. Bij de presentatie in de Amerikaanse metropool werd de auto van vorig seizoen gepresenteerd als de RB19, maar dat was slechts om te tonen dat er enkele nieuwe stickers zijn toegevoegd.

Verstappen hoopt de echte nieuwe auto snel aan de tand te voelen. Dat doet Red Bull normaliter met een shakedown op het vlak bij de fabriek gelegen circuit van Silverstone.

"Hopelijk kunnen we 'm over een paar dagen proberen", zei Verstappen. "Dan kunnen we alles goed voorbereiden op de testdagen, want dat zijn er maar drie. We willen dan zoveel mogelijk kilometers draaien. Dan wil je niet tegen kleine dingen aanlopen. Vorig jaar zag je dat dat na een geweldige test zelfs in de eerste race nog gebeurde. We moeten de auto dus zo goed mogelijk leren kennen."

'Veranderingen nog niet laten zien'

Als Verstappen dan de baan op gaat, is het zaak om de verschillen met de RB18 te zoeken. Volgens de Limburger zijn er wel een paar in het oog springende veranderingen. "Maar die hebben we vandaag niet laten zien."

Dat wil niet zeggen dat de RB19 radicaal verschilt van zijn succesvolle voorganger. "We weten wel dat onze filosofie vorig jaar goed werkte, dus het zou stom zijn om opeens iets compleet anders te gaan doen."

Een verdere reden om koersvast te blijven is de straf die Red Bull in 2022 kreeg. Als gevolg van een budgetoverschrijding mag het team veruit de minste aerodynamische tests uitvoeren. "Ik vind het lastig om te zeggen hoe ons dat zal raken", zei Verstappen daarover.

"Ik geloof wel echt in onze mensen op de fabriek. Die doen echt fantastische dingen. En het is ook weer niet zo dat we helemaal geen testtijd hebben. We kunnen nog altijd het verschil maken, maar het zal allemaal iets preciezer moeten. Als je goed weet welke richting je op moet met de auto, geloof ik niet dat het een groot probleem is."

Max Verstappen in zijn nieuwe outfit voor 2023. Foto: Red Bull

Red Bull kon auto op paar punten verbeteren

Verstappen vindt het nog lastig in te schatten of hij zijn dominantie uit 2022 kan voortzetten. Ferrari was vorig jaar zeker qua snelheid al een geduchte tegenstander en ook Mercedes kan zich weer aan het front melden.