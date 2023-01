Mohammed Ben Sulayem kan terugkijken op een roerig eerste jaar als president van de FIA. De rust is in de slangenkuil van de Formule-1 doorgaans ver te zoeken, dus ook het tweede jaar van de bestuurder uit Dubai belooft interessant te worden. Wat staat de voormalig rallycoureur te wachten?

"Oké oké, jongens", grijpt Formule 1-baas Stefano Domenicali in december in. "Laten we gefocust blijven." Christian Horner van Red Bull heeft net de kampioenstrofee ontvangen op het FIA-prijzengala. President Ben Sulayem wil de teambaas nog een boodschap meegeven. De blik van de door de wol geverfde Domenicali zegt genoeg. 'Niet aan beginnen.' Maar Ben Sulayem zet door.

Ongemak volgt: "Ik reed in mijn laatste jaren met sponsoring van Red Bull. En ik wil nog wat zeggen over Japan. Jij zei dat het controversieel was", wijst hij naar Horner, doelend op de kampioensrace van Max Verstappen. "Nee. De FIA kreeg de schuld van de punten, maar de teams hebben de regels gemaakt en die pasten wij slechts toe." Veel verder komt de president niet door Domenicali's verstandige ingreep.

Het is tekenend voor het eerste jaar van Ben Sulayem aan het roer bij de internationale automobielfederatie. Dat jaar stond bol van de controverse. Dat is niet per se aan de opvolger van Jean Todt te danken; Ben Sulayem krijgt het vooral op zijn bordje.

Te beginnen met de seizoensfinale van 2021. Die wordt vijf dagen voor zijn verkiezing verreden, en hangt als een schaduw over de eerste maanden van Ben Sulayems FIA-presidentschap. Meerdere controverses volgen. De 61-jarige bestuurder uit Dubai, die vooral te boek staat als groot autoliefhebber en oud-coureur, had zich zijn eerste jaar aan het roer vast anders voorgesteld.

Mohammed Ben Sulayem in gesprek met Max Verstappen. Foto: Getty Images

Succesvol rallycoureur met een enorme collectie peperdure auto's

Dat Ben Sulayem een autoliefhebber is, blijkt wel uit zijn enorme collectie, die bestaat uit de duurste Ferrari's, Porsches, McLarens en Bugatti's. In 1996 komt Jeremy Clarkson met Top Gear zelfs langs in Dubai om een item te draaien.

Geld uitgeven aan mooie dingen is voor Ben Sulayem heel logisch. "Ik ben niet eens zo rijk, maar als je doodgaat, neem je je geld dan mee in je grafkist? Nee, dus geniet ervan!", zegt hij in die uitzending, met een dot gas in zijn Ferrari F50 als toegift.

Ben Sulayem heeft door zijn huidige rol een drukke agenda, maar dat wil niet zeggen dat zijn collectie stof staat te vangen. En zijn verzameling is er niet alleen voor de show. De voormalig coureur kan namelijk een aardig potje sturen.

In de jaren tachtig en negentig domineert hij de rallyscene in het Midden-Oosten. Dat doet Ben Sulayem achter het stuur van Toyota Celica's en Ford Escort RS Cosworths, waarmee hij behendig over de zwaarste parcoursen dendert. De president kan zich daarom wel aardig in het coureursbrein verplaatsen.

Wil hij hoongelach van de Max Verstappens en Charles Leclercs van deze wereld voorkomen, dan moet Ben Sulayem hopen dat zij niet stuiten op beelden uit 2009. In Dubai crasht de huidige FIA-baas al bij het wegrijden met een Formule 1-wagen van Renault.

Op dat moment is Ben Sulayem al onderdeel van het World Motor Sport Council, het bestuursorgaan voor autosportzaken van de FIA. Dat is een trede op de ladder die hij heeft bereikt via het presidentschap van de ATCUAE, grofweg de ANWB van de Verenigde Arabische Emiraten. Ben Sulayem wordt na zijn rallyloopbaan succesvol sportbestuurder, met ambities en kwaliteiten die hem tot het presidentschap van de FIA brengen.

Puntendebacle blijkt klein bier vergelegen met budgetcapgate

In die rol voelt hij op het prijzengala eind vorig jaar blijkbaar de noodzaak om zijn organisatie te verdedigen, zeker met Horner op het podium. Met de Brit heeft Ben Sulayem in 2022 nogal wat te stellen gehad.

En dan is het puntendebacle in Japan nog klein bier vergeleken met budgetcapgate. Red Bull blijkt in 2021 te veel te hebben uitgegeven en de president gaat namens de FIA in onderhandeling met Horner over de sancties.

Wat niet helpt, is dat het nieuws al wordt gelekt voor de FIA er formeel iets over heeft gezegd. Terwijl de concurrerende teambazen bloeddorstig over de schouder van Ben Sulayem meekijken, wordt de kwestie met verkorting van ontwikkelingstijd en een geldboete redelijk opgelost.

Dat geldt in zekere mate ook voor de erfenis van Abu Dhabi 2021. "Ik kreeg dit ook maar voorgeschoteld, maar ik heb sindsdien veel geleerd over transparantie. Volgens mij hebben we daar veel stappen mee gezet", zegt Ben Sulayem een jaar later.

De grootste angel, het protest van Mercedes tegen de uitslag van die race, wordt er daags voor zijn aanstelling al uitgehaald. De nieuwe president kondigt daarna allerlei maatregelen aan om de wedstrijdleiding te verbeteren. Ook deze controverse wordt uiteindelijk op een voor iedereen acceptabele manier opgelost, al denkt de naar Australië teruggekeerde wedstrijdleider Michael Masi daar waarschijnlijk anders over.

Michael Masi moest het veld ruimen na 'Abu Dhabi 2021'. Foto: Getty Images

Elke controverse in de Formule 1 wordt enorm opgeblazen

"Deze sport groeit razendsnel en we kunnen het misschien niet meer runnen volgens de oude methodes. We moet het runnen als Formule 1", zegt Ben Sulayem eind november. "Geloof me, dat kost tijd."

De FIA-president realiseert zich duidelijk de enorme groei die de koningsklasse doormaakt sinds de overname door Liberty Media in 2017. De aandacht wereldwijd is enorm, dus gestuntel met puntentelling, gedoe over tussentijdse regelwijzigingen en strapatsen van teams die op het randje van het toegestane opereren; het wordt zeker op sociale media allemaal extreem opgeblazen.

De FIA heeft er maar mee te dealen. Zelfs complotdenken slaat toe, bijvoorbeeld rondom Shaila-Ann Rao. De Britse juriste was eerst werkzaam voor Toto Wolff bij Mercedes, en later bij de FIA. "Als pion van Wolff", beweren boze tongen, zonder enig bewijs.

Rao is inmiddels weer weg bij de FIA, dus ook die angel is er weer uitgetrokken. "Shaila-Ann heeft me enorm gesteund, en was altijd professioneel en integer", zegt Ben Sulayem in een statement rond haar afscheid. Ook die noodzaak voelt hij blijkbaar. Een paar maanden later wordt de reorganisatie van de FIA-top afgerond met onder meer de aanstelling van sportief directeur Steve Nielsen, een oudgediende binnen de Formule 1.

Ben Sulayem met Liberty Media CEO Greg Maffei (links) en Formule 1 CEO Stefano Domenicali. Foto: Getty Images

Ben Sulayem wil nieuwe teams, maar ondervindt veel weerstand

Waar de ene angel eruit wordt getrokken, prikt Ben Sulayem de andere er weer. Nu de FIA-president een jaar aan het roer is, speelt de volgende kwestie: het toelaten van andere teams. Met een tweet zet Ben Sulayem de deur op 2 januari op een kier. Enkele dagen later maken Andretti en General Motors-merk Cadillac bekend als elfde team in te willen stappen.

De FIA is enthousiast, maar Formule 1-CEO Domenicali en de meeste teams zijn dat niet. "Ik ben verrast dat er zo negatief wordt gereageerd op het nieuws", reageert Ben Sulayem. "We zouden dit soort aanmeldingen van grote organisaties moeten aanmoedigen."

Dit wordt misschien wel het grootste gevecht dat hij moet voeren als FIA-president. Volgens zijn organisatie heeft de Formule 1 vers bloed nodig, maar er zijn voor de tegenstanders ook genoeg argumenten om het bij tien teams te laten.

Veel van die teams horen dan ook bij de tegenstanders. Ze zien de Formule 1-inkomsten als een grote taart, en de puntjes zijn groter als die taart door tien gaat in plaats van door elf of twaalf. Ook de commerciële eigenaren zijn niet enthousiast en door de grote successen van de laatste jaren is dit machtsblok steeds sterker geworden.