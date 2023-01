De Amerikaan John C. Malone heeft geen bekend gezicht, is zelden te zien bij Grands Prix, uit zich nauwelijks in de media en is in alles de onzichtbare man achter de schermen. Desondanks is hij de machtigste persoon in de Formule 1. Sterker nog: de miljardair is de eigenaar. Wie is deze man?

De belangrijkste eerste vraag is: hoe word je eigenaar van een sport? Dat zit zo: de Formule 1 is sinds 2017 in handen van het Amerikaanse bedrijf Liberty Media. Met 'de Formule 1' wordt in dit geval de promotie en organisatie van de sport en het verkopen van de uitzendrechten bedoeld.

De Formula One Group is simpel gezegd een bedrijf dat is opgericht om geld te verdienen aan het wereldkampioenschap en daarvoor de commerciële rechten beheert. Als een televisiezender uitzendrechten voor een bepaald land wil kopen, dan gebeurt dat bij de Formula One Group.

Dat staat dus los van de FIA. De internationale autosportfederatie is meer de bond die het wereldkampioenschap formeel organiseert en de regels maakt en handhaaft. Het is grofweg te vergelijken met de KNVB en de Eredivisie CV, waarbij de bond de competitie organiseert en de ECV de commerciële exploitatie doet.

Paspoort John C. Malone Geboortedatum: 7 maart 1941 (81)

Geboorteplaats: Milford, Connecticut

Woonplaats: Elizabeth, Colorado

Geschat vermogen: 7,6 miljard euro

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft ook een baas: Malone

Het verschil is wel dat dit laatste bij de Formule 1 dus in handen is van een bedrijf, dat bovendien eigendom is van iemand. In dit geval is dat Malone. Hij is de oprichter en bestuursvoorzitter van Liberty Media en zo de uiteindelijke baas van de koningsklasse.

Voor Malone dat werd, was hij al steenrijk. Die rijkdom vergaarde de zakenman in de wereld van kabeltelevisie. De multimiljardair is bijvoorbeeld ook eigenaar van Liberty Global, en daarmee van Ziggo. Dat raakte ironisch genoeg vorig jaar de uitzendrechten van de Formule 1 kwijt.

Malone heeft zijn zetbazen. Eerst was dat de stevig besnorde Chase Carey, die de Formule 1 op de door Liberty Media gewenste koers bracht. De huidige CEO Stefano Domenicali nam dat later over. De Italiaan lijkt dus de baas van de koningsklasse. Maar zoals zo vaak: ook hij heeft weer een baas. In dit geval een steenrijke 81-jarige Amerikaan.

John Malone (rechts) werd rijk in de wereld van kabeltelevisie. Foto: Getty Images

Grootste grondbezitter van de VS, eigenaar van een eiland

En rijk is hij: Malone geldt bijvoorbeeld als de grootste grondbezitter van de Verenigde Staten, met omgerekend 8.900 vierkante kilometer aan grond. Dat heeft hij vooral aangekocht met het oog op natuurbehoud en het winnen van schone energie. "Ik geloof in die dingen", zei hij in een interview met CNBC in 2019.

Daarnaast bezit de Amerikaan van Ierse komaf enkele landgoederen in het land van zijn voorouders, en het eiland Sampson Cay bij de Bahamas. Bloomberg schat zijn vermogen op ruim 8 miljard dollar. Maar er is meer. Zo is Liberty Media eigenaar van honkbalclub Atlanta Braves en bezit hij aandelen in mediabedrijven als Discovery en Lionsgate. Malones uiteindelijke portefeuille is te veelomvattend om op te noemen.

Malone weet hoe de hazen lopen in de media en dus ook dat de Formule 1 een paar afslagen had gemist. Sinds de overname in 2017 is de koningsklasse geëxplodeerd op sociale media en Youtube, en kwam er een eigen Netflix-serie (Drive to Survive) en een eigen streamingdienst (F1TV). De kalender is flink uitgebreid, met vooral expansie in de Verenigde Staten. Daar krijgt de Formule 1 eindelijk stevig voet aan wal, met heuse destination events in Miami en Las Vegas. Het zijn een paar succesvolle stations voor de Formule 1-trein die sinds de coronapandemie niet meer lijkt te stoppen.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft leiding aan de Formula One Group. Foto: Getty Images

Trump zorgde uiteindelijk vooral voor chaos

Zoals het een goed Amerikaans miljardair betaamt, is Malone ook filantroop én politiek donateur. Hij omschrijft zichzelf als Libertariër, maar doneerde wel flink aan de inauguratie van president Donald Trump in 2017. De omstreden Republikein viel al snel uit de gratie bij Malone, die zijn beleid omschreef als "chaos".

Het was een van de spaarzame commentaren van Malone, die weinig in het nieuws komt en zich nauwelijks uit over de Fomule 1. Ook niet als binnenkort de jaarcijfers van de koningsklasse verschijnen. Die zijn goed, dat staat al vast. De taartpuntjes zijn al verdeeld, en veel geld vloeit terug naar de teams. Maar een aanzienlijk deel komt ook op de rekening van de eigenaar van het geheel, die het in stilte ontvangt. Laat Malone maar schuiven.