Met steun van grote partij General Motors probeert de Amerikaanse racefamilie Andretti opnieuw toegang te krijgen tot de Formule 1. De nieuwste poging lijkt veel kansrijker, zeker nu de FIA de deur op een kier heeft gezet. Waarom zijn de eisen voor een nieuw team zo streng, en welke haken en ogen zitten er nog aan het nieuwe Amerikaanse bid?

Wie denkt simpel een Formule 1-auto te bouwen en mee te doen aan het wereldkampioenschap komt bedrogen uit. Er zijn flinke eisen. De FIA en Formule 1-rechtenhouder Liberty willen niet iedereen toelaten.

Zo moet er een fee van 200 miljoen dollar worden opgehoest, die bedoeld is om de andere tien teams te compenseren voor de bredere verdeling van prijzengeld en inkomsten. Dat vormt gelijk een flinke drempel, waarmee een geïnteresseerde partij kan aantonen dat er genoeg financiële armslag is (of niet).

Daarnaast moet je als op de deur kloppende nieuwkomer ook laten zien dat je sponsoren kunt aantrekken, en dat je voldoende mensen in huis hebt die technisch capabel genoeg zijn om een competitieve auto te bouwen. Op een sponsorloze achterblijver zit niemand te wachten.

Drie keer niks in 2010

De laatste keer dat er een groep nieuwe teams werd toegevoegd, ging dit niet goed. Virgin Racing (later Marussia), HRT Grand Prix en Team Lotus (later Caterham) gingen na hun entree in 2010 sneller ter ziele dan de auto's over de baan reden. Aan drie van die zwakke broeders zou de Formule 1 nu niets hebben, dus is er wat extra's nodig. Haas debuteerde weliswaar in 2016, maar toen zat de koningsklasse in heel ander vaarwater dan nu. Terwijl anderen op omvallen stonden, was het al mooi dat er überhaupt een team bijkwam.

Daar is nu geen sprake van. Door de invoering van het budgetlimiet zijn eigenlijk alle teams kerngezond en in staat om geld te verdienen. Als ze dat nu nog niet doen, (lees: Haas en Williams), dan gaat dat de komende jaren wel gebeuren. De beteugeling van de kosten, in combinatie met het huidige financiële succes van Formule 1, zijn interessant. Geen wonder dat er veel interesse is.

Door die interesse mag de lat uiteraard omhoog, en kan er eigenlijk alleen een partij bijkomen die echt wat toevoegt aan de Formule 1. Of Andretti dat zonder General Motors was geweest, is maar de vraag.

Oud Formule 1-coureur Romain Grosjean in een Indycar van Andretti. Foto: Getty Images

Andretti is niet de absolute Amerikaanse top

De familienaam van voormalig wereldkampioen Mario Andretti opent weliswaar vele deuren, maar de formatie die wordt gerund door zijn zoon Michael is niet het beste wat Amerika te bieden heeft. Alles wat in de VS met autosport te maken heeft begint bij Roger Penske, en in de IndyCar volgt daarna Chip Ganassi. Die maken de dienst uit, niet Andretti. Of de Formule 1 daarom de interesse tot dusver negeerde en andere teams tegen waren, is de vraag. Maar de gang van zaken in de afgelopen dagen geeft wel te denken.

Dat begon op 2 januari met een tweet van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die aankondigde dat er waarschijnlijk een Expression of Interest-proces aan zat te komen voor nieuwe teams. Kortom: de deur gaat op een kier.

Drie dagen later kwam het nieuws dat Andretti het nog eens ging proberen, maar dit keer met een geweldige troefkaart: General Motors. Dat GM-merk Cadillac nu aan het Andretti-bid is gekoppeld, maakt alles veel makkelijker. General Motors is als een van de grootste, en belangrijker, Amerikaanse autobouwers ter wereld de grote vis die de Formule 1 graag aan de haak slaat. Ben Sulaymen reageerde direct enthousiast. Een achterdochtig persoon zou kunnen denken aan een vooropgezet plan.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

General Motors gaat zelf (voorlopig) geen motor bouwen

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan het Andretti Cadillac-project, waar de Formule 1 ongetwijfeld naar gaat kijken. Opvallend is namelijk dat General Motors, in tegenstelling tot Audi, vooralsnog niet rept over het zelf bouwen van een motor. Dat is ook een ontzettend duur en uitdagend proces, maar het gevolg is wel dat er een partner moet worden gezocht die de krachtbron levert.

Dat kan Renault zijn. De Fransen hebben geen klantenteams, maar willen die wel graag. Ze hadden bovendien al een deal met Andretti voor een eerder bid van de Amerikanen. Ook Honda wordt genoemd.

Het betekent hoe dan ook dat Andretti weliswaar troefkaart General Motors op tafel heeft gegooid, maar wel vooral als geldschieter en, simpel gezegd, als sponsor. In die zin is het niet heel anders dan wat Alfa Romeo momenteel met Sauber doet. Uiteindelijk zou het wel de bedoeling zijn dat de Amerikanen zelf een motor bouwen, maar daar werd donderdag nog weinig over gezegd. GM zei alleen dat de samenwerking wel verdergaat dan wat Alfa Romeo doet.

Formule 1-personeel is lastig te vinden in de VS

Het zal ongetwijfeld op de agenda staan tijdens het goedkeuringsproces dat de Formule 1 en de FIA doorlopen. Naast Ben Sulaymen moet ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali akkoord gaan. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse hoofdbasis die het project voor ogen heeft. Formule 1 vergt hooggekwalificeerd personeel. Dat is er vast wel in de Verenigde Staten, maar niet met specifieke kennis van de koningsklasse.

Het kolossale personeelsbestand van GM kan hier ongetwijfeld bij helpen, maar ook die hebben nul ervaring met het bouwen van een Formule 1-auto. Laat staan een motor. Er moeten toch wat Britten of Italianen over de grote plas worden gelokt.

De meeste Formule 1-paddocks staan al volgebouwd met hospitality-units. Foto: Getty Images

Is er wel ruimte voor nieuwe teams?

Dan komt er direct een volgend punt op de agenda: ruimte. Want waar moeten die teams heen op de circuits? Op de ruimere paddocks kan een grote hospitality van Cadillac er met een schoenlepel nog wel bij, maar in bijvoorbeeld Zandvoort en Imola is daar eigenlijk geen ruimte voor. Dan moet er ook nog gekeken worden naar de pitboxen. Niet elk circuit kan meer dan tien teams huisvesten.

Dus dat wordt inschikken of bijbouwen. Blijkbaar heeft de Formule 1 daar al over nagedacht, anders was Ben Sulaymen niet over het nieuwkomersproces begonnen.