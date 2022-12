Frédéric Vasseur is de nieuwe teambaas van Ferrari. Wie is deze Fransman, die overkomt van Alfa Romeo en het Italiaanse topteam als vervanger van Mattia Binotto aan de eerste wereldtitel sinds 2007 moet helpen?

"Ik begon op mijn eerste dag om 9.00 uur, en om 10.00 uur sprak ik met Honda." Het is het bewijs dat Vasseur kordaat kan zijn. Als hij op 17 juli 2017 begint bij Sauber, beëindigt de kersverse teambaas een uur later de samenwerking met de Japanse fabrikant. Die zouden het team in 2018 van motoren voorzien, maar dat ziet Vasseur totaal niet zitten. Hij gaat liever met Ferrari in zee.

Elke teambaas moet harde besluiten kunnen nemen, maar vooral bij Ferrari is er op dit vlak werk aan de winkel. "Ik haal eigenlijk nooit plezier uit de positieve punten. Ik kijk liever op welke gebieden we het nog verkloten, om dat op te kunnen lossen", zegt Vasseur eerder dit jaar.

Wat dat betreft kan hij in Maranello zijn lol niet op. Daar gaat nog genoeg mis; strategische blunders en rare keuzes waaraan ogenschijnlijk weinig wordt gedaan.

Lange en succesvolle loopbaan in de autosport

Vasseur heeft al een lange en succesvolle loopbaan in de autosport achter de rug, en dan vooral in de opstapklassen. Eerst met zijn eigen ASM-team, dat hij midden jaren negentig opricht. Later ook met ART Grand Prix, dat Vasseur in 2004 samen met Nicolas Todt formeert. ASM gaat later op in ART. Zeker in de Formule 3 is dit jarenlang dé formatie om voor te rijden.

Van 2004 tot en met 2009 domineert de renstal van Vasseur de Formule 3, met titels voor onder anderen Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg en Romain Grosjean. Ook in de GP2 en de latere Formule 2 domineert ART. Nico Rosberg wordt al in het eerste seizoen kampioen. Hamilton doet dat een jaar later en ook Hülkenberg, Stoffel Vandoorne, George Russell en Nyck de Vries worden met een auto van Vasseurs team kampioen in de belangrijkste opstapklasse.

Coureurs die kampioen werden met een auto van Vasseur Lewis Hamilton

Nico Rosberg

George Russell

Nyck de Vries

Paul di Resta

Nico Hülkenberg

Romain Grosjean

Jules Bianchi

Stoffel Vandoorne

Charles Leclerc

Valtteri Bottas

Esteban Ocon

Anthoine Hubert

Vasseur weet hoe hij een bedrijf moet runnen

Daarnaast richt Vasseur in 2012 Spark Racing Technology op. Dat bedrijf bouwt sinds de oprichting alle auto's die in de elektrische Formule E worden gebruikt. Ook het elektrische Extreme E-offroadkampioenschap rijdt met auto's die door Spark worden geproduceerd. Vasseur is nog altijd voorzitter van de raad van toezicht van dit bedrijf.

De Fransman weet wel hoe hij een organisatie moet runnen, en dat laat hij ook zien bij Alfa Romeo Sauber. Vasseur neemt het in 2017 over van Monisha Kaltenborn. Sauber heeft het door voortdurend geldgebrek moeilijk in die jaren. Na zijn komst sluit het Zwitserse team een deal met Alfa Romeo als titelsponsor en worden de banden met Ferrari aangehaald. Zodoende kan het team in 2018 ook beschikken over toptalent Charles Leclerc.

Alfa Romeo weet in de jaren daarna steeds uit de echte achterhoede weg te blijven, maar van een stijgende lijn is met het coureursduo Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi geen sprake. 2022 biedt die kans, omdat de regels in de Formule 1 volledig op de schop gaan. Er zijn meer teams die hiervan willen profiteren, maar Alfa Romeo weet toch een stap te zetten. De Zwitsers zijn het enige team dat de auto meteen op het minimumgewicht van 798 kilo heeft, en een fraaie zesde plaats in het kampioenschap is het resultaat. Dat is de beste prestatie van Sauber sinds 2012.

Frédéric Vasseur met zijn oud-coureurs Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en George Russell. Foto: Getty Images

Vasseur heeft een warme band met Leclerc

Vasseur bewijst in zijn jaren in de opstapklassen een goed oog voor coureurs te hebben. In zijn tijd bij Alfa Romeo maakt de Fransman logische keuzes, met onder meer de aanstelling van de ervaren Raïkkönen. Die vervangt hij voor 2022 door Valtteri Bottas - een geslaagde stap. Bij Ferrari zit het op coureursvlak voorlopig goed, met Leclerc en Carlos Sainz. Vooral met Leclerc heeft Vasseur een warme band. Voor hun samenwerking in 2018 werd de Monegask in 2016 GP3-kampioen in een auto van ART.

Dat voordeel heeft Vasseur al bij binnenkomst: een goede relatie met de stercoureur. Bovendien heeft hij vaak de lachers op zijn hand, met een snelle grap of een kwinkslag. Bij Ferrari heeft men vaak de nijging om zichzelf iets te serieus te nemen, al viel dat bij voorganger Binotto mee. Vasseur kan net dat smeermiddel vormen om goed met de hoge druk en verwachtingen om te gaan.