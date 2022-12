Precies een jaar geleden werd Max Verstappen in de ongekende apotheose van de allesbeslissende slotrace wereldkampioen Formule 1. Hoe beleefden fans en betrokkenen die dag in Abu Dhabi? NU.nl vroeg aanwezigen bij deze historische race en televisiekijkers naar hun bijzondere ervaringen.

"Niks", zegt Rick Jansen, beter bekend als DJ Admin, tien ronden voor het einde op de vraag wat hij na de finish gaat draaien. De directeur van het Yas Marina Circuit is met die vraag naar hem toe gekomen, want Jansen moet op de grote Oranjetribune voor de sfeer zorgen na de Grand Prix. Lewis Hamilton ligt dan nog nietsvermoedend op kop.

"Dat zei ik in eerste instantie", blikt de dj een jaar later terug. "Ik was bang dat mensen boos zouden worden, dat er misschien wel met stoelen gegooid zou worden. Maar ik zei ook dat er nog van alles kan gebeuren. En ik kreeg gelijk."

In de dagen daarvoor zijn zeker vijfduizend Nederlanders naar de Golfregio gevlogen voor de slotrace. Zij hopen met eigen ogen een hoogtepunt in de Nederlandse sportgeschiedenis te aanschouwen.

Lars Magermans is opgelucht dat hij er überhaupt bij is, omdat zijn vriendin positief testte op corona. "We hebben een week apart geleefd", zegt hij.

Dat soort zorgen zijn er niet voor Mathijs Mombarg, die er steeds meer in gaat geloven dat hij kaartjes bezit voor de beslissingsrace. "Naarmate het seizoen vorderde, werd het steeds spannender. We hadden zitplaatsen in dé bocht."

Oranjefans op de tribune in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Groot feest na Verstappens pole op zaterdag

Een paar bochten verderop huist DJ Admin, die zorgt voor het feestje op de tribune vol Verstappen-fans. Dat feestje wordt ook al op zaterdag gevierd. "Max pakte poleposition, en ik had het gevoel dat de mensen het vierden alsof hij al kampioen was. Onder het mom van 'dat nemen ze ons niet meer af'."

Erik Wiegman, die net als iedereen bij aankomst in Abu Dhabi moet testen op corona, komt in het absolute rampscenario terecht. Voor vertrek naar het circuit kijkt hij naar de testuitslag. "Mijn scherm kleurde rood. Positief dus." Wiegman kijkt de rest van het weekend vanuit zijn hotelkamer, zijn dure kaartje blijkt voor niets gekocht.

De Nederlanders die wel naar het circuit mogen, kunnen er in de aanloop naar de race niet echt van genieten. "Ik heb nog nooit met zo veel pijn in mijn buik op de tribune gezeten", herinnert Mombarg zich. Ook DJ Admin merkt de gespannen sfeer. "Die viel helemaal dood. We zijn een half uur voor de start maar gestopt met draaien."

De Nederlandse televisiekijkers schakelen in. Foto: ANP

'Bloed overal, ik zag de pezen in mijn hand'

Ondertussen is ook Nederland ingeschakeld, net als alle andere televisiekijkers wereldwijd. Er ontstaat een sfeer die je normaal op voetbaltoernooien van Oranje ziet. Die lopen bijna nooit goed af, en dat lijkt ook in Abu Dhabi te gaan gebeuren. Hamilton is duidelijk sneller, Verstappen hoopt op een wonder.

Terwijl Hamilton de rondjes aftikt, is Henk de Vries door Duitsland onderweg naar Nederland. Henks vrouw rijdt, terwijl hijzelf op zijn telefoon de race kijkt. "Ze vroeg of ik een broodje wilde smeren. Ik was met mijn hoofd niet bij het broodje, maar bij de race", herinnert Henk zich. "Ik sneed flink in mijn vinger. Bloed overal, ik zag de pezen in mijn hand. Mijn vrouw stopte om te helpen, ik viel flauw."

Fred Koopmans zit in Abu Dhabi met een Engelse collega op de tribune. "Hij is een enorme Lewis-fan en ik zat daar in mijn oranje shirt. Vanaf de start heeft hij enorm genoten en mij diverse malen ingewreven dat titel number eight voor Sir Lewis 'a fact' was. He had a wonderful time."

Wachten op de klap

Maar dan breekt ronde 53 aan. Latifi knalt in de muur en de race staat op zijn kop. "Ik heb vanaf dat moment alleen maar staan schreeuwen", weet Martin Leppen nog. Yvonne Heck heeft dan de televisie al uitgezet. "Ik wilde Hamilton niet zien winnen."

"Het was niet normaal hoeveel adrenaline er vrijkwam bij iedereen", zegt Lars Magermans. Die giert ook bij Red Bull door het team, maar dat neemt wel de juiste beslissing om Verstappen binnen te halen. Mercedes kan dat niet doen, omdat Hamilton dan de leiding kwijtraakt en het onzeker is of de race wel wordt hervat. Wereldwijd en in Abu Dhabi krijgen toeschouwers de ultieme apotheose voorgeschoteld.

Het beslissende moment in de slotronde: Verstappen haalt Hamilton in. Foto: Getty Images

Engelse fans worden doofgeschreeuwd

Terug naar Mathijs Mombarg, die Verstappen voor zijn neus in bocht 5 aan de binnenkant bij Hamilton ziet duiken. "We hebben zo hard gejuicht dat de Engelse fans voor ons waarschijnlijk doof zijn geworden." Jessica van Dien, die kijkt met haar vriendengroep: "Die laatste ronde hebben we aan één stuk door geschreeuwd, vol adrenaline en ongeloof."

Broodjessmeerder Henk de Vries is net op tijd weer bij kennis en ziet het met zijn hand in het verband gebeuren. "Eind goed, al goed." Niels Lammers kijkt thuis: "In complete extase begon ik te juichen en klopte ik op de muur, waarna mijn uitzinnige buurman uitbundig terugklopte."

Fred Koopmans ziet Verstappen in Abu Dhabi over de streep komen als wereldkampioen en merkt een ander humeur bij zijn Engelse collega. "Ik heb maar twee minuten lol gehad en hij de hele wedstrijd. Maar mijn genoegen was veel groter."

DJ Admin zet het feest in gang in Abu Dhabi. Foto: DJ Admin

'Weet niet meer wat ik die avond gedaan heb'

Feest in Abu Dhabi, uiteraard onder begeleiding van DJ Admin. "Ik ben meteen na de finish gaan draaien, maar ik weet echt niet meer wat. Niet eens door de alcohol, het was pure adrenaline. Er was zo veel emotie, dit ga je nooit meer meemaken. Vergeet niet dat we toen nog midden in de coronaperiode zaten. Het voelde ook als een soort bevrijding."

Dat corona nog een grote rol speelt, weet ook Erik Wiegman. Zeker nadat hij de misschien wel de belangrijkste Formule 1-race in de geschiedenis noodgedwongen in een hotelkamer in Abu Dhabi heeft gezien. "Tien dagen later mocht ik naar huis."

Martin Spieard heeft Abu Dhabi dan al verlaten, maar niet zonder aandenken. Op het vliegveld moet hij weer denken aan de "No, Michael, no!" schreeuwende Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Ze hadden daar een toilet van het merk Toto", zegt hij lachend. "Ik heb er nog een foto van."