Het Formule 1-seizoen 2022 zit erop. Tijd om in drie delen te kijken naar de prestaties van de coureurs en teams, gerangschikt op hun positie in het constructeurskampioenschap. In deel 2 neemt NU.nl het middenveld onder de loep: Alpine, McLaren en Alfa Romeo.

4. Alpine - Renault

Cijfers: Gemiddelde startpositie: 10,5

Gemiddelde finishpositie: 8,4

Punten: 173

Kwalificatieduel: Alonso 12 - Ocon 10

Renault nam een gok door de nieuwe motor achterin de Alpine zo veel mogelijk paardenkrachten te geven, en de betrouwbaarheid later op te lossen. Die keuze (ook gemaakt door Ferrari) is het gevolg van de engine freeze, die dit seizoen is ingegaan. Motorenfabrikanten mogen nog wel aan de betrouwbaarheid werken, maar niet meer aan de prestaties. De gok pakte uiteindelijk goed uit, maar het scheelde niet veel of McLaren was er alsnog overheen gegaan.

Fernando Alonso rekende door het seizoen heen steeds beter voor hoeveel punten hij was misgelopen door uitvalbeurten. Zeker vijf keer viel de Spanjaard uit met panne. Esteban Ocon twee keer; de Fransman werd minder getroffen door het pechspook dan zijn ervaren teammaat. Dat is de belangrijkste verklaring voor zijn puntenvoorsprong, die ook maar negen punten bedraagt.

Zolang de A522 bleef werken, was het een prima auto die makkelijk best of the rest was achter de drie topteams. Alpine wist zich ook aardig te ontwikkelen door het seizoen heen, en bleef McLaren zo voor. Zoals gebruikelijk voor middenveldteams kwam het er niet altijd uit, maar Alpine racete vooral vaak beter dan het zich kwalificeerde.

Alonso ging 2022 in met 'El Plan', om met de nieuwe regels terug te keren aan de top. Hoe realistisch de tweevoudig kampioen dat zelf achtte is de vraag, maar het lukte niet. Zoals gebruikelijk gaat Alonso daarom met wat gemor weg bij Alpine, dat hem geen meerjarig contract wilde aanbieden. Zijn prestaties waren wel goed, daar ligt het bij de Spanjaard nooit aan. Ocon kreeg het later in het seizoen steeds meer aan de stok met de veteraan, al heeft de Normandiër zelf ook niet de beste reputatie richting zijn teamgenoten. Ocon draaide een steady seizoen, met als beste resultaat de vierde plaats in Japan. Echte uitschieters had hij in tegenstelling tot 2021 niet.





Fernando Alonso in de Alpine A522 op Monza. Foto: Getty Images

5. McLaren - Mercedes

Cijfers: Gemiddelde startpositie: 9,6

Gemiddelde finishpositie: 9,7

Punten: 159

Kwalificatieduel: Norris 19 - Ricciardo 3

Als McLaren twee coureurs van het niveau Lando Norris had gehad, dan was het team waarschijnlijk vierde geworden in de eindstand. Daniel Ricciardo werd met zijn matige optredens een strop voor de renstal uit Woking, al moet de schuld niet volledig worden afgeschoven op de Australiër.

In Bahrein begon McLaren met de nodige remproblemen aan een auto die uiteindelijk op snelheid onderdeed voor de Alpine. Onder leiding van James Key wilde McLaren een stap vooruit zetten. Het werd een stap achteruit. In de McLaren-fabriek wordt flink geïnvesteerd, maar 2022 kwam te vroeg om daar al de vruchten van de plukken.

De McLaren MCL36 viel in de voorbereiding nog positief op door het ontbreken van porpoising, het hobbelfenomeen waardoor andere teams zo werden geplaagd. Maar uiteindelijk bleek de auto simpelweg minder downforce te hebben dan de concurrentie.

Norris haalde desondanks zijn normale hoge niveau en liet in 2022 weer zien dat hij een topauto verdient. Ricciardo scoorde maar 30 procent van de punten van zijn jonge teamgenoot en werd ook in de kwalificaties klip en klaar verslagen. Als vervanger Oscar Piastri meer bij Norris in de buurt komt en de auto volgend jaar wat beter is, dan kan McLaren weer aan podiumplaatsen denken. Nu lukte Norris dat alleen dankzij een fout van Charles Leclerc op Imola.

Lando Norris steeg regelmatig boven zijn McLaren uit. Foto: Getty Images

6. Alfa Romeo - Ferrari

Gemiddelde startpositie: 12,8

Gemiddelde finishpositie: 10,2

Punten: 55

Kwalificatieduel: Bottas 14 - Zhou 8

Dat Alfa Romeo zesde is geworden, is zeker niet representatief voor het hele seizoen, maar wel voor de eerste helft van het jaar. Daarin harkten de Zwitsers ondanks betrouwbaarheidsproblemen aan de Ferrari-motor de punten binnen. Dat was vooral dankzij een auto die al vanaf de eerste race op het streefgewicht van 798 kilo zat.

Daarvoor verdient het team uit Hinwill lof: geen concurrent kreeg hetzelfde voor elkaar. Alfa Romeo profiteerde vooral met Valtteri Bottas, die in de eerste negen races zeven keer punten scoorde, waarvan de laatste in Canada. Daarna kwam het er lang niet uit. Tot het moment dat de Fin scoorde in Mexico, was hij zelfs de coureur die het langste droog stond. Daar ging nog een pijnlijke fout in Austin aan vooraf, net toen Alfa Romeo dankzij een update de snelheid weer had.

Op Interlagos scoorde Bottas nog twee punten, waarmee zijn team Aston Martin dankzij betere uitslagen net voorbleef. Dat team scoorde in de tweede seizoenshelft 32 punten, Alfa Romeo vier. Bottas droeg het team, want debutant Zhou Guanyu reed maar zes punten bij elkaar. Daarmee scoort hij percentueel gezien het slechtste van alle coureurs ten opzichte van hun teamgenoot. De Chinese debutant deed het soms aardig en verdiende zelfs contractverlenging, maar over zijn eerste seizoen wordt niet nog jarenlang nagepraat. Zhou moet echt dichter bij Bottas in de buurt komen, wil hij met Audi in het vooruitzicht aanblijven bij de Zwitsers.

Betere prestaties zijn met de toekomstige status van Audi-fabrieksteam ook bij Sauber zelf vereist. Ja, er werd aanvankelijk een goede auto gebouwd, maar er zijn veel twijfels over het ontwikkelingstempo bij het team. Daar is nog veel te winnen.