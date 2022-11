Het Formule 1-seizoen 2022 zit erop. Tijd om in drie delen te kijken naar de prestaties van de coureurs en teams, gerangschikt op hun positie in het constructeurskampioenschap. In deel 1 neemt NU.nl de achterhoede onder de loep: Aston Martin, Haas, AlphaTauri en Williams.

7. Aston Martin-Mercedes

Cijfers: Gemiddelde startpositie: 14,1

Gemiddelde finishpositie: 11,2

Punten: 55

Kwalificatieduel: Vettel 13-Stroll 7

Het seizoen begon dramatisch voor Aston Martin, met een duidelijk verkeerde conceptkeuze. De auto moest grondig herzien worden en de uitkomst leek 'toevallig' heel erg op de Red Bull. Memorabel is ook het rampweekend in Melbourne, met de nodige crashes voor Lance Stroll én Sebastian Vettel.

In de loop van het seizoen ging het steeds beter met de AMR-22, en dan vooral in de races. In twee derde van het seizoen werden punten gepakt, waarvan de meeste na de zomer.

Hoewel Vettel twee races miste door een coronabesmetting, behaalde hij bijna twee keer zo veel punten als Stroll. De viervoudig wereldkampioen is met recht teamleider en wordt in die hoedanigheid goed vervangen door Fernando Alonso. Stroll blijft het summum van middelmaat: net niet slecht genoeg om het lachertje te zijn, maar ook nooit indrukwekkend.

Sebastian Vettel in de Aston Martin AMR-22. Foto: Getty Images

8. Haas-Ferrari

Cijfers: Gemiddelde startpositie: 13,3

Gemiddelde finishpositie: 13,4

Punten: 37

Kwalificatieduel: Magnussen 16-Schumacher 6

Haas begon het seizoen met een gedwongen keuze die heel goed uitpakte. Nikita Mazepin werd als gevolg van de Russische inval in Oekraïne aan de kant gezet en Kevin Magnussen stapte in. De Deen bleek de teamleider die Haas nodig had, met direct punten in de hoofdrace.

Die punten werden ook gepakt dankzij de auto. Het sterk aan Ferrari gelieerde Haas zette alles in op de regelwijziging van 2022 en dat pakte aardig uit. Tegelijkertijd duurde het lang tot Haas echt updates doorvoerde aan de VF-22. Toeval of niet, in de tweede seizoenhelft kreeg het Amerikaanse team het steeds lastiger. 35 van de 37 punten werden gepakt in de eerste seizoenshelft.

De ervaren Magnussen pakte de meeste punten voor het team, maar deelde vanaf de zomer in de malaise. Zijn poleposition op Interlagos was daarop een fraaie uitzondering. Mick Schumacher crashte zwaar in Djedda en Monaco, maar leek in Silverstone de weg omhoog te hebben ingezet. Die zette hij niet door, waardoor Haas-teambaas Günther Steiner op zoek ging naar een vervanger.

Kevin Magnussen op poleposition in Brazilië. Foto: Getty Images

9. AlphaTauri-Honda

Cijfers: Gemiddelde startpositie: 13

Gemiddelde finishpositie: 12,2

Punten: 35

Kwalificatieduel: Gasly 13-Tsunoda 9

In 2021 werd AlphaTauri nog fraai zesde met 142 punten, maar nu eindigde het als voorlaatste met 35 punten. Dat is een flinke stap achteruit, die het gevolg is van een matige auto. De AT03 maakte zelden indruk in 2022, ook niet in de handen van de vorig jaar nog goed presterende Pierre Gasly.

Hoewel de auto uiterlijke overeenkomsten vertoont met de Red Bull RB18 en ook de nodig onderdelen deelt, klaagden de coureurs vooral over een gebrek aan grip aan de voorkant. Het seizoen ging nog goed van start met vier finishes in de punten op rij, maar de klad kwam er al snel in bij het team uit het Italiaanse Faenza.

Gasly snakte in zijn laatste races iets te opzichtig naar zijn overstap naar Alpine, terwijl Yuki Tsunoda bij lange na nog niet constant genoeg is om een echte teamleider te zijn. Die rol komt in 2023 op de schouders van Nyck de Vries. Het is voor de Nederlander te hopen dat de AT04 beter is dan zijn voorganger.

Yuki Tsunoda in de niet zo succesvolle AT03. Foto: Getty Images

10. Williams-Mercedes

Cijfers: Gemiddelde startpositie: 14,8

Gemiddelde finishpositie: 14,1

Punten: 8

Kwalificatieduel: Albon 19-Latifi 2

Als onderste team in de eindstand scoorde Williams acht punten. Dat is zeker geen vast gegeven voor een hekkensluiter, dus in dat opzicht deed het team uit het Engelse Grove het niet eens zo slecht. Maar Williams wil naar voren en heeft daarvoor ook de financiële middelen. De laatste plek valt daarom tegen.

Bij de Britse Grand Prix verschenen er volledig nieuwe sidepods op de auto, die een mix zijn van Ferrari- en Red Bull-inspiratie. In eerste instantie werd de plank misgeslagen met zeer kleine sidepods. De late koerswijziging kwam de snelheid niet ten goede, al werd soms best aardig gepresteerd. De auto had twee grote zwaktes: een gebrek aan downforce en een hoog gewicht. Om in de buurt van de minimale 798 kilo te komen, werd steeds meer verf van de auto gehaald.

Het gebrek aan downforce kwam op één circuit van pas: Monza. Daar stapte De Vries in de auto en hij scoorde meteen punten. Alexander Albon reed drie keer in de punten en had ook best vaak pech met crashes of betrouwbaarheid. Nicholas Latifi had één goede dag in Japan, maar toonde verder vooral aan waarom Williams terecht zijn contract niet verlengt.