De kans is groot dat Max Verstappen meer dan twee wereldtitels wint en het is absoluut reëel om te denken dat daar nog meeslepende gevechten bij komen kijken, zoals in 2021. Maar dit afgesloten seizoen kan uiteindelijk de boeken in gaan als het beste jaar in zijn loopbaan.

Verstappen maakte de achterstand van 46 punten die hij na de Grand Prix van Australië had op Charles Leclerc goed, hoe uitzichtloos de situatie toen na drie races ook leek.

Met de wijsheid van nu lijkt die achterstand een formaliteit, maar er zijn genoeg kampioenschappen geweest waarin zo’n gat onoverbrugbaar bleek. Verstappen had het drie races later al gedicht.

Uiteraard kwam daar het nodige geklungel van Ferrari bij kijken, maar de wijze waarop Verstappen bijvoorbeeld in Emilia-Romagna, de vierde race, terugsloeg na het slechte weekend in Australië was indrukwekkend. Leclerc kwam ook direct onder druk te staan en ging in de race in de fout. Terwijl zijn auto op dat moment algemeen aangenomen nog de snelste van de grid was.

Verstappens auto was zeker niet het hele seizoen de snelste van de grid. Foto: Getty Images

Niet overal en altijd de snelste auto

Verstappen benadrukte dat zelf meerdere malen in de loop van het seizoen. Ja, de overwinningen kwamen ogenschijnlijk makkelijk binnen, maar de Red Bull was lang niet overal superieur. Pas in de tweede seizoenshelft nam de RB18 echt afstand op de Ferrari, dat in de ontwikkelingsstrijd (niet voor het eerst) werd afgetroefd door Red Bull en uiteindelijk ook Mercedes.

Carlos Sainz had bijvoorbeeld in Canada de snelheid om te winnen, maar daar hield Verstappen na een superieure kwalificatie in natte omstandigheden (zijn handelsmerk) onder druk stand in de race. Een zege die inmiddels al ver weg lijkt, maar het is een van de vele bouwstenen onder zijn wereldtitel.

Terugslaan na een slecht weekend deed Verstappen met regelmaat in 2022. Zo kwam hij met de Red Bull slecht voor de dag in Oostenrijk, maar dwong hij Leclerc een race later in Frankrijk al in een cruciale fout. Ferrari had veel missers dit seizoen, en dan vooral strategisch, maar dat had ook alles te maken met de druk die Red Bull en dan vooral Verstappen op het Italiaanse team legde.

Winnen van de tiende startplaats, of de veertiende

De lijst met indrukwekkende races is lang. Zo won Verstappen inclusief een spin in Hongarije, startend vanaf de tiende plaats. In België deed hij dat dunnetjes over door de concurrentie werkelijk te vermorzelen met een start van plek veertien.

Uiteraard werd de plank soms ook misgeslagen, zoals een week geleden nog in Brazilië en door het brandstofdebacle in Singapore. Die races hebben iets gemeen: Verstappen sloeg een week later meteen terug.

In Japan bleek een dominant optreden in de regen na wat rekenwerk genoeg voor zijn tweede wereldtitel. In Abu Dhabi zondag zette de Limburger het mindere optreden op Interlagos recht met een onbedreigde zege. Dominate zeges zijn voor de toeschouwers vaak saai, maar komen tot stand omdat coureur en team samen iets heel erg goed doen. Veel beter dan de concurrentie in ieder geval.

Verstappen viert feest met het Red Bull-team in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Ontbreken spannende slotrace zegt niets over het seizoen

Op het Yas Marina Circuit zaten zondag weer veel Nederlanders op de tribune, die ongetwijfeld vroeg hadden geboekt in de hoop op weer zo’n apotheose als in 2021. Die kans was ruim voor deze race al verkeken. Maar dat het slot minder dramatisch is, zegt verder niets over Verstappens optreden in dit seizoen.