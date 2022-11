Verstappen beëindigt boycot en staat Sky Sports weer te woord

Max Verstappen boycot Sky Sports niet langer. De Nederlander en zijn team Red Bull Racing hebben in de afgelopen weken de lucht geklaard en geven komend weekend rond de Grand Prix van Brazilië weer interviews aan de Britse televisiezender.

"Ik denk dat dit juist heel goed werkte", vertelde Verstappen over de keuze om Sky Sports niet meer te woord te staan. "Iedereen heeft zijn eigen mening erover, maar uiteindelijk heb ik zelf beslist om het zo te doen."

"We hebben het er met elkaar over gehad en zijn samen tot de conclusie gekomen dat sommige dingen niet door de beugel konden. Uiteindelijk kan het dan ook heel snel worden opgelost."

Voor Verstappen leken opmerkingen van verslaggever Ted Kravitz de druppel te zijn geweest. De Brit zei vorige maand na afloop van de Amerikaanse Grand Prix onder meer dat zijn landgenoot Lewis Hamilton in 2021 was "beroofd" van de titel. Daarnaast stelde hij dat Verstappen "niet op een normale manier een wereldtitel kan pakken". Dat was niet alleen een verwijzing naar de slotrace van vorig jaar, maar ook naar de recente verwarring rond de puntentelling in Japan.

Verstappen heeft er niet over getwijfeld om live op televisie de confrontatie met Sky Sports aan te gaan. "Wat mij betreft hoefde dat niet. Mensen kijken dan mee en dat lijkt me niet nodig. We hebben er nu een streep onder gezet."

Verstappen hoopt op eerste een-tweetje Red Bull in WK-stand

Voor aanvang van de Grand Prix van Brazilië, de voorlaatste race van het jaar, is Verstappen lang en breed zeker van zijn tweede wereldtitel. Hoewel hij nog steeds van de races geniet, kijkt Verstappen wel uit naar de winterstop.

"Ik vind het natuurlijk nog steeds leuk om te proberen meer races te winnen", vervolgde Verstappen. "Maar uiteindelijk ben je er ook wel blij mee als het even pauze is. De spanning is natuurlijk ook totaal verdwenen."

Verstappen hoopt dat zijn teamgenoot Sergio Pérez de tweede plek in de WK-stand kan veiligstellen, waardoor het Oostenrijkse team voor het eerst in de historie als eerste en tweede in het rijderskampioenschap kan eindigen. "Hopelijk kunnen we dat bereiken. Als dat zou gebeuren, is het voor iedereen in het team heel goed."