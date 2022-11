Weerbericht GP Brazilië: Hele weekend kans op regen in São Paulo

Het hele weekend is er kans op regen in São Paulo, waar de Grand Prix van Brazilië op het programma staat. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de voorlaatste race van het seizoen.

De afgelopen dagen was het met zo'n 21 graden nog relatief koel in São Paulo, maar vanaf nu wordt het warmer. Vanaf donderdag ligt de middagtemperatuur op 25 graden of meer. Ook de kans op buien neemt in de komende dagen toe.

Op alle drie de dagen is er kans op enkele regen- en onweersbuien. In het algemeen zullen de ochtenden en de start van de middag in São Paulo droog verlopen. In de loop van de middag neemt de kans toe dat stapelwolken uitgroeien tot buien. Daarbij is de buienkans vrijdag het grootst en zaterdag het kleinst. Zondag zit er wat dat betreft tussenin.

Kortom: de kans op een (deels) natte kwalificatie is behoorlijk groot. De sprintrace op zaterdag verloopt waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker, droog. En tijdens de race op zondag is er kans op buien, maar het is ook zeker mogelijk dat de race droog verloopt.