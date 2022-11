De legendarische Ferrari-ontwerper Mauro Forghieri is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden. De Italiaan drukte zijn nadrukkelijke stempel op de raceauto's van het roemruchte merk en stond onder meer aan de wieg van de successen van Niki Lauda. Een blik op zijn lange loopbaan en de iconische creaties die hij maakte in dienst van de Scuderia.

Forghieri krijgt plotsklaps de leiding over de volledige raceafdeling van Ferrari, op 30 oktober 1961. "Ik herinner me het nog goed, het was op een maandag. Enzo Ferrari riep me op zijn kantoor en zei: 'Je bent nu verantwoordelijk voor alle sportieve activiteiten'", vertelde Forghieri later in een interview met Motorsport-Magazine.

"Bam, het was zo gebeurd. Ik was nog maar 26, hoe kon dat nou? Dus ik vroeg aan Ferrari of hij gek was geworden. Ik had de ervaring niet. Maar Ferrari zei: 'Luister, jij doet gewoon je werk, en ik doe de rest.'"

Ferrari is dat jaar net kampioen geworden, met de Amerikaan Phil Hill. Forghieri krijgt dus een flinke erfenis in handen, omdat de technisch verantwoordelijken net door Ferrari zijn ontslagen. Maar de jonge ontwerper komt vrijwel direct goed op gang en groeit samen met Lotus-teambaas Colin Chapman uit tot de invloedrijkste Formule 1-technici van de jaren zestig en zeventig.

Forghieri ontwerpt chassis, motoren en versnellingsbakken, en pioniert ook nog met aerodynamica. Hij is met recht de Adrian Newey, de succesvolle Red Bull-ontwerper, van zijn tijd.

Mauro Forghieri (lang, zwarte bril) maakt notities naast de Ferrari 156 'sharknose', 1961. Foto: Getty Images

Dominantie op Le Mans wordt met Forghieri voortgezet

Begin jaren zestig is Ferrari nog nadrukkelijk op twee fronten actief: in de Formule 1 én de sportwagenracerij. Daarvan is het hoogtepunt de 24 uur van Le Mans. Ferrari domineert de Franse klassieker die jaren, en in 1963 gebeurt dat voor het eerst met een auto van Forghieri's hand: de 250P.

Het eerste grote succes van Forghieri: 'zijn' 250P wint in 1963 de 24 uur van Le Mans. Foto: Getty Images

Eerste raceauto met monocoque wint direct wereldtitel

Forghieri drukt al vroeg zijn stempel op het Formule 1-team met het ontwerp van 158, die debuteert in 1964. Het is de eerste auto met een monocoque, waarbij de aluminium huid zelf de stevigheid geeft aan het chassis. De met een V8-motor uitgeruste 158 is meteen succesvol. John Surtees wint twee races en staat nog vier keer op het podium. Dat is genoeg voor het wereldkampioenschap van 1964.

John Surtees bezorgde Forghieri in 1964 de eerste wereldtitel voor een van zijn auto's. Foto: Getty Images

Geen winnaar, wel legendarisch

In de late jaren zestig moet Ferrari op Le Mans buigen voor de macht en het grote geld van Ford. Dat neemt niet weg dat de Italianen legendarische auto's op de baan brengen, met vooral de 330P3 en 330P4. Van de 450 pk sterke P4 worden maar vier exemplaren gebouwd, die tegenwoordig tientallen miljoenen waard zijn. Deze Ferrari's zijn te zien in de film Ford v Ferrari uit 2019. Forghieri noemde dit zelf later zijn favoriete ontwerp.

Forghieri met een van zijn beroemdste creaties: de Ferrari 330P4 in 1967. Foto: Getty Images

Innovatie: achtervleugel debuteert op een Ferrari

Tegenwoordig is het gemeengoed, maar tot 1968 rijden Formule 1-auto's nog zonder achtervleugel. Forghieri monteert er een op de auto van Chris Amon op Spa-Francorchamps in 1968. De Nieuw-Zeelander pakt direct poleposition op een natte baan en is vier seconden sneller dan de nummer twee.

Forghieri geldt als pionier van de achtervleugel en doet hier zelf de afstelling op de auto van Chris Amon in 1968. Foto: Getty Images

De eerste filmster van Ferrari

Nog zo'n filmster is de 512S, de film Le Mans (1971) met Steve McQueen. De met een 5 liter V12 uitgeruste sportscar is een van de laatste echte fabrieks-Ferrari's die meedoen aan de beroemde klassieker in Frankrijk. Opnieuw wordt er niet gewonnen: Porsche blijkt te sterk, maar de 512S geldt mede door zijn filmrol wel als een klassieker.

Le Mans 1970: Ferrari aan de start met de 512S. Foto: Getty Images

Ferrari wapent zich tegen Cosworth-overmacht

Eind jaren zestig en begin jaren zeventig gaat het in de Formule 1 niet goed met Ferrari. De Engelse overmacht is groot dankzij de dominantie Ford Cosworth V8-motor die diverse teams succesvol gebruiken. Onder leiding van Forghieri wordt een platte twaalfcilindermotor ontwikkeld. Die is weliswaar zwaarder dan de V8 die teams als Lotus en McLaren gebruiken, maar ook krachtiger. Het platte ontwerp dat laag in de auto zit zorgt bovendien voor een laag zwaartepunt. Dat is goed voor de wegligging.

In de Ferrari 312B debuteerde de onder Forghieri's leiding ontworpen platte twaalfcilinder. Foto: Getty Images

Het Lauda-tijdperk breekt aan

Na een goede start duurt het even voor het project met de platte twaalfcilinder echt gaat draaien, maar vanaf 1974 is Ferrari weer een titelkandidaat. Met de komst van Niki Laudi begint de succesvolle samenwerking tussen Forghieri en de Oostenrijker, die de wereldkampioenschappen oplevert in 1975 en 1977. Maar in 1974 is McLaren nog te sterk: Ferrari wordt tweede in het constructeurskampioenschap. Lauda en Clay Regazzoni zijn regelmatige podiumklanten.

Niki Lauda en Clay Regazzoni aan de leiding in Monaco, 1974. Foto: Getty Images

Forghieri succesvolste ontwerp schittert in handen van Lauda

In de tweede helft van de jaren zeventig is Ferrari weer een powerhouse in de Formule 1, met constructeurstitels in 1975, 1976, 1977 en 1979. De basis onder het succes is de 312T. Deze auto heeft in de basis dezelfde platte twaalfcilinder als zijn voorganger, maar de T staat voor trasversale. Dat houdt in dat de versnellingsbak nu voor de achteras zit in plaats van erachter.

Dit ontwerp van Forghieri verbetert de gewichtsverdeling en daarmee de wegligging van de auto aanzienlijk. Lauda pakt twee van zijn titels met een 312T en beleeft zijn horrorcrash op de Nürburgring in 1976 met deze auto. Van dat seizoen is de film Rush gemaakt in 2013, waarin Forghieri's personage merkwaardig genoeg volledig ontbreekt.

Clay Regazzoni in 1975 onderweg met de Ferrari 312T, een van de meest iconische Formule 1-auto's. Foto: Getty Images

Laatste succes en zwanenzang van de 312T

Het laatste succesjaar van de 312T is 1979. Deze auto lijkt niet veel meer op het oorspronkelijke ontwerp. Ferrari en Forghieri moeten mee met Lotus, dat in 1978 kampioen is geworden met de zogeheten grondeffectauto. Met dit principe, dat sinds 2022 weer wordt gebruikt in de Formule 1, wordt in tunnels die onder de auto doorlopen onderdruk gecreëerd door de luchtstroom zodra de auto op snelheid is. Zo zuigt de auto zich vast aan het asfalt.

Ferrari heeft een probleem, want de platte laaggeplaatste twaalfcilinder zit deze tunnels in de weg. Toch weet Forghieri's team het grondeffect mogelijk te maken met de 312T4. Dankzij de sterke krachtbron en de goede Michelin-banden wordt de Zuid-Afrikaan zodoende toch kampioen. In 1980 beleeft de 312T zijn zwanenzang. Dan brengen Jody Scheckter en zijn teammaat Gilles Villeneuve er weinig meer van terecht. Het is tijd voor een nieuwe motor.

Jody Scheckter stapt uit de 312T4 in 1979, Forghieri kijkt toe. Foto: Getty Images

Overstap naar turbomotoren, Forghieri blijft betrokken

Vooral concurrent Renault is eind jaren zeventig al succesvol met turbomotoren, die door hun kleine formaat uitermate geschikt zijn voor de grondeffectauto's. Onder leiding van Forghieri komt Ferrari in 1981 met de eerste turbo aan de start: de 126CK. Hoewel de motor zelf direct op niveau is, laat het chassis en de aerodynamica van de auto te wensen over.

De eerste Ferrari-turbomotor in 1981. Foto: Getty Images

Nieuw succes met de turbo's, maar Forghieri verdwijnt langzaam naar de achtergrond

Forghieri krijgt in 1982 gezelschap van de Brit Harvey Postlethwaite. Samen ontwerpen ze de 126C2, die weliswaar zeer succesvol is en de constructeurstitel oplevert. Een dodelijke crash van Villeneuve en een loopbaan beëindigend ongeluk van Didier Pironi zorgen ervoor dat Ferrari naast de rijderstitel grijpt.

Met de komst van Postlethwaite verdwijnt Forghieri meer naar de achtergrond. De Italiaan legt zich vooral toe op het ontwerp van de motoren en versnellingsbakken. Later richt hij zich nog op een straatauto, die het productiestadium nooit haalt. In 1987 vertrekt de Italiaan bij Ferrari.