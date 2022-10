Antwoorden op jullie vragen over GP Mexico: 'Mercedes maakte inschattingsfout'

Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft jullie beste en meest gestelde vragen over de Grand Prix van Mexico en over de Formule 1 in het algemeen beantwoord. Lees de vragen en antwoorden hieronder.

Lezer: Hoe kan het dat Ferrari zo goed aan het weekend begon, maar zó ver wegzakte?

"Bij Ferrari werd gedurende het weekend steeds duidelijker dat de motor, en dan vooral de turbo, niet goed gedijde op de grote hoogte in Mexico (2.240 meter). Dus ze moesten de boel terugschroeven om niet uit te vallen."

"Dat merkte je vooral in het laatste deel van de kwalificatie, waarin Ferrari opeens afhaakte. Ferrari wist wel dat ze het lastig zouden krijgen in Mexico, maar het was nog erger dan verwacht. Om te anticiperen op minder motorvermogen reden ze al met kleinere vleugels dan Red Bull en Mercedes, maar dat maakte het uiteindelijk zeker in de langere stints alleen maar erger."

"Het was in alles een rampweekend voor Ferrari, maar waarschijnlijk ook een eenmalige flater. São Paulo ligt ook op hoogte, maar al veel minder dan Mexico. In Abu Dhabi verwacht ik ze weer redelijk vooraan, in ieder geval voor Mercedes."

Lezer: Welke records zijn voor Verstappen en Red Bull een stukje dichterbij gekomen door de overwinning in Mexico?

"Verstappen schiet al lekker op met meeste overwinningen in een seizoen en grootste aantal punten in een seizoen. Het belangrijkste record dat nu nog over is, is dat hij kampioen kan worden met de grootste voorsprong. Dat staat momenteel op naam van Sebastian Vettel in 2013 (155 punten). Verstappen staat nu 136 punten voor op Sergio Pérez."

Lezer: Waarom viel Alonso uit?

"Alonso's motor liep al enige tijd op vijf van de zes cilinders. Uiteindelijk moest hij daarom opgeven."

Lezer: Waarom werd Lewis Hamilton uitgefloten?

"Er zijn helaas veel 'fans' in de Formule 1 die zich te veel door emotie laten leiden, niet goed nadenken en daarom weinig respect kunnen opbrengen voor succesvolle sporters zoals Hamilton."

"Dit gebeurt op andere circuits ook met andere coureurs, zoals bij Verstappen of eerder bij Vettel. Het is schandalig en dom gedrag en die 'fans' moeten zich afvragen wat ze op een circuit doen. Formule 1 is geen voetbal en moet dat ook niet worden."

Lezer: Ik las in het liveblog van NU.nl dat Hamilton Max 'een oor wilde aannaaien'. Waar ging dat precies om?

"Hamilton dacht dat Verstappen tijdens de virtuele safety car (VSC) te veel tijd pakte. Alle coureurs moeten bij een VSC een bepaalde deltatijd rijden, om de gaten gelijk te houden. Hamilton vond dat Verstappen zich daar niet helemaal aan hield. Hij kan zijn achterstand op Verstappen zien, of krijgt dat door van het team."

"Als dat gat na de VSC opeens is gegroeid, krijgt een coureur argwaan. Maar Verstappen deed in ieder geval niet iets dusdanig verkeerd dat de wedstrijdleiding het onderzocht. Ik heb de rondetijden van die bewuste ronden er even bij gepakt, en Verstappen reed inderdaad sneller die ronden."

"Hamilton klokte een 1.32,3 en een 1.30,8. Verstappen een 1.29,0 en een 1.32,9. Dus Verstappen won ongeveer 1,2 seconden gedurende de virtual safety car. Het enige probleem is: de auto's rijden gedurende die VSC natuurlijk op verschillende plekken op de baan, met andere bochten of rechte stukken. Het is daarom onmogelijk om helemaal op dezelfde tijden uit te komen."

Lezer: Wie dicht jij de grootste kansen toe voor de nummer twee eind klassering?

"Momenteel moet je zeggen dat het 'momentum' bij Pérez ligt. Red Bull heeft al enige tijd een auto die duidelijk sneller is dan de Ferrari, zeker als het gaat om bandenmanagement in de races. Pérez staat voor, en zijn teammaat is met deze auto kampioen geworden. Dus eigenlijk moet je stellen dat het, gezien de huidige situatie, zelfs best slecht van Pérez zou zijn als Leclerc er toch weer voorbijkomt."

Lezer: Wat doen ze met die zachte banden van Russell die maar heel kort gebruikt zijn?

"Die gaan terug naar Pirelli, waarna ze worden gerecycled en er nieuwe banden van worden gemaakt. Of dat ook weer Formule 1-banden zijn, is een vraag die ik niet durf te beantwoorden."

Lezer: Hoe gaat een bandenwissel precies? Zitten ze echt met een moer vast of werkt het anders?

"De velgen zitten met een moer vast, die al vastzit in de velg maar wel kan draaien. Daarnaast zitten er pinnen in de naaf die in gaten in de velg gaan."

Lezer: Waarom hebben we de strategie 'rode band, witte band' niet gezien? Want het leek erop dat je er dan met een stop ook komt. Ondanks dat bleek dat de witte band het niet goed deed, ben ik wel benieuwd of het een acceptabele strategie is.

"De enige die dat heeft gedaan, is Nicholas Latifi, al wisselde die later weer terug naar soft. Ik denk dat die strategie niet is gebruikt omdat iedereen die op de softs begon snel doorhad dat die banden lang meegingen. Daarom was wel duidelijk dat ze het met de medium tot het einde zouden halen, en de harde band dus niet nodig was."

"Er waren bovendien meerdere teams die vooraf al hadden ingeschat dat de harde band niet goed zou werken, waaronder Red Bull en Ferrari."

Lezer: Hoe kan het dat Mercedes een inschattingsfout maakte over de bandenstrategie?

"Het lijkt makkelijk, en wij analisten praten natuurlijk graag met de wijsheid achteraf. Maar het lijkt erop dat Mercedes dacht dat er meer slijtage en degradatie (te hoge temperatuur in de band die leidt tot gripverlies) zou zijn dan er daadwerkelijk was. Daarom begonnen ze op medium, terwijl Red Bull en Ferrari bijvoorbeeld hadden ingeschat dat het prima kon op de soft."

"Dat was al één inschattingsfout, maar die konden ze nog rechtzetten door lang door te gaan op de medium en dan naar soft te gaan. Ook dat deden ze niet. Mercedes had ingeschat dat de harde band het goed zou doen, maar onder meer door dalende temperatuur bleek dat rubber niet goed te werken."

"Daar kwam Hamilton zelf achter, omdat hij van de top de eerste was die naar dat rubber wisselde. Dat Mercedes vervolgens ook Russell op hard zette, verbaasde me wel. Het leek te veel vooraf bedacht, en niet goed geanticipeerd op wat er daadwerkelijk op de baan gebeurde."

Lezer: Waarom kwam Perez toch maar niet voorbij Hamilton, ondanks een betere bandenstrategie?

"Inhalen is lastig in Mexico. Daarvoor is een vrij groot banden- en snelheidsverschil nodig en dat had Pérez nooit. Het lukte hem al vrijwel niet om bij Hamilton in de DRS-zone te komen. En als dat al lukte, blijft DRS door de ijle lucht in Mexico minder effectief."

"Een grote boosdoener is sowieso die laatste bochtencombinatie, waarbij zeker in de laatste bocht de voorliggende auto altijd eerder op het gas kan. Dat maakt inhalen niet onmogelijk, maar wel lastig."

Lezer: Waarom is de strategie van Mercedes steeds zo conservatief? Ze worden toch wel minimaal derde bij het kampioenschap en tweede kunnen ze nog worden. Ze hebben dus niets te verliezen, maar daar handelen ze niet naar.

"Mercedes had inderdaad wel een gok kunnen en misschien wel moeten nemen, maar ik ga er toch vanuit dat ze zelf dachten dat dit de beste strategie was. Er is geen reden om conservatief te zijn, want ze hebben weinig meer te verliezen."

Lezer: Elke kwalificatie zien we het weer: de rijders komen allemaal pas op het allerlaatst naar buiten om een snelle ronde neer te zetten. Regelmatig zitten ze elkaar in de weg, zitten ze zonder benzine of zijn er andere redenen om geen snel einde meer te kunnen maken met alle gevolgen van dien. Waarom gebruiken ze de eerste 10 minuten van Q3 niet wanneer het rustiger op de baan is en je daarna nog tijd hebt om een foutje te herstellen later in de run?

"De baan verandert steeds, met wisselende asfalttemperatuur en griplevels. Dit heet baanevolutie. De teams schatten in wanneer de baan naar hun idee het snelste is, en gaan dan naar buiten. Het idee is vooral dat je als laatste wil gaan, omdat er dan in theorie het meeste rubber op de baan ligt en je dus meer grip hebt."

"Dan is er nog de vraag of je een beetje slipstream wil hebben of niet. Als je dat wel wil, moet je dus achter een andere auto rijden. Aangezien kwalificaties vaak op tienden, honderdsten of zelfs duizendsten van een seconde worden beslist, zijn dit soort details belangrijk."

Lezer: Red Bull is vorige week kampioen van de constructeurs geworden, hierdoor hebben ze volgend jaar de eerste plek in de pitsstraat. Heeft dit enig voordeel?

"Ja, Red Bull zit volgend jaar vooraan in de pitlane (behalve in Silverstone). Het voordeel is dat je daardoor (afhankelijk van de pitsstraat) recht naar je pitstopplek kunt rijden, of er juist recht af kunt rijden. Dit is een minimaal verschil."

"Verder heeft Red Bull volgend jaar aan één kant geen buren, wat goed nieuws is voor Mercedes. Die hoeven niet meer naar de harde muziek te luisteren die altijd in de Red Bull-pitbox wordt gespeeld. Dat alleen al zou voor Ferrari een reden kunnen zijn om alsnog derde te worden in het constructeurskampioenschap."

Lezer: In Mexico hebben de coureurs al vaker gereden, dus hebben ze daar redelijk wat ervaring mee. Waarom lijkt het alsof ze dan toch elk seizoen de strategie opnieuw moeten uitvinden (bijvoorbeeld de bandenstrategie)? Komt dit door de nieuwe auto's? Kennen de coureurs en teams ook zo'n baan niet inmiddels uit hun hoofd?

"Ze kennen de baan wel uit hun hoofd, maar het is toch elk jaar weer een beetje anders. Andere temperaturen, andere rubberlagen, soms ook ander asfalt. Dat maakt veel verschil in de hoeveelheid grip, slijtage, en dus ook in de uiteindelijke strategie. Bovendien zijn de auto's en de banden dit jaar flink veranderd, dus moet er veel opnieuw worden uitgevonden."

Lezer: Er werd uitgegaan van een tweestopstrategie, maar de coureurs reden allemaal makkelijk met één pitstop, en nog wel een stint met rood! Waar ligt dit aan? Het nieuwe asfalt, of de lay-out van het circuit?

"Het is een combinatie van factoren, maar ik denk dat de belangrijkste zondag wel de temperatuur was die lager uitpakte dan sommige teams hadden verwacht. Daardoor was er minder last van degradatie, dat de banden te heet worden en daardoor grip verliezen, en uiteindelijk ook minder slijtage."

"Daarnaast was er in de tweede vrije training een bandentest met de nieuwe Pirelli-banden voor 2023, en was er dus simpelweg minder informatie. Overigens werd die tweestopstrategie voorspeld door Pirelli, maar dat bleken de meeste teams vooraf al niet van plan."

Lezer: Hebben alle teams bij hun fabriek een eigen windtunnel? En geldt voor die windtunnel dan een maximaal aantal uren, afhankelijk van het team? Hoe wordt dat gecontroleerd c.q. gehandhaafd?

"De meeste teams hebben een windtunnel bij de fabriek, maar niet allemaal. Die van Red Bull ligt bijvoorbeeld een stuk verderop. Er is inderdaad een maximaal aantal uren dat een team hierin mag doorbrengen, afhankelijk van de positie in het constructeurskampioenschap. Om het te controleren heeft de FIA onder meer camera's in de windtunnels hangen."

Lezer: Wat is de reactie van Sky Sports op de boycot van Red Bull?