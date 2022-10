Terugblik: 'Verstappen was fenomenaal, maar Mercedes heeft een kans gemist'

Volgens coureur Ho-Pin Tung heeft Mercedes zondag een flinke kans gemist om de eerste Grand Prix-zege van het jaar te boeken. Een terugblik op de door Max Verstappen gewonnen race in Mexico.

Begreep jij de keuze van Mercedes om te starten op mediums? Lewis Hamilton zei na de race dat hij baalde van de strategie van zijn team.

"Als je denkt dat je op de mediums kunt starten, maak je jezelf wel iets flexibeler. Zeker op een circuit als Mexico, waarvan we vooraf al zeiden dat de bandenslijtage beperkt zou zijn. Maar dan moet je de banden wel meteen aan de praat krijgen. Wat mij opviel bij de start - en natuurlijk lagen ze bij de eerste bocht nog steeds achter Verstappen - was dat de launch zelf eigenlijk heel goed ging bij de Mercedes-coureurs, iets wat normaal een probleem is als je op een hardere compound staat dan je concurrent."

"Ook daarna konden ze het tempo van Verstappen en Sergio Pérez eigenlijk heel goed volgen, zeker als je bedenkt dat zij dus op de mediums stonden tegenover de Red Bull-auto's op de softs. Je wil natuurlijk niet te dicht achter je voorganger rijden, omdat dit tot verlies van downforce leidt en meer slijtage geeft. Dat gat bleef gelijk, dus het leek erop dat ze rustig aan het managen waren met de wetenschap dat ze bandenvoordeel hadden."

"Voor mij ging het eigenlijk vooral daarna mis bij Mercedes. Ik vond het vreemd dat ze met beide auto's dezelfde strategische keuzes maakten en alsnog relatief vroeg stopten om naar de harde compound te gaan. Op dat moment wisten ze al hoe goed ze op de mediums konden volgen en voelden ze ook dat de slijtage toch wel beperkt was. Dat gaf George Russell zelf ook aan toen hij nog met een volle tank brandstof reed en de baan nog weinig grip had."

De race stond voor de coureurs vooral in het teken van banden sparen. Hoe moeilijk moet het voor Verstappen zijn geweest om zo lang op dezelfde set mediums te rijden?

"Het is onwijs indrukwekkend wat Verstappen heeft gedaan. Toen hij zijn pitstop maakte, had hij 26 rondes op een gebruikte set softs gereden en moest hij dus nog 45 rondes op een nieuwe set mediums. Op dat moment wist natuurlijk niemand of hij dat zou gaan redden."

"Natuurlijk volg je een vooraf besproken strategie. Als rijder moet je eigenlijk altijd in je eerste paar rondes op een set goed aanvoelen wat de band doet. Het bijzondere is dat Verstappen dit als geen ander lijkt te kunnen. Hij rijdt een behoorlijk tempo, maar weet zijn banden tegelijkertijd dusdanig nauwkeurig te managen dat hij initiatief behoudt om te kunnen reageren op zijn concurrenten."

"Hij hield na zijn stop eigenlijk beide opties open: eventueel pushen om een gat te creëren voor een extra stop of rustiger aan doen om de race op deze banden uit te rijden. Dat is onwijs moeilijk. Maar Verstappen wist exact welke snelheid hij moest aanhouden om de zogeheten overmatige slip te vermijden. Gedurende de race waren zijn rondetijden heel constant."

Tot aan zijn pitstop reed Hamilton één tot twee seconden achter Verstappen. Maar toen hij ook zijn pitstop had gemaakt, was dat gat opeens veel groter.

"Dat was natuurlijk logisch door de zogenoemde undercut. Verstappen had meer snelheid op zijn nieuwe mediums na zijn pitstop. Misschien dat dit ertoe heeft geleid dat Mercedes is verleid om toch relatief vroeg te stoppen, maar daarmee werd wel het initiatief uit handen gegeven. Dat snapte ik eerlijk gezegd niet goed, want met name Russell vroeg nadrukkelijk om zijn stint te verlengen, aangezien zijn banden nog goed voelden. Maar daar gaf Mercedes dus geen gehoor aan."

"Wellicht is dat een gemiste kans geweest. Achteraf is het altijd gemakkelijk praten, maar Daniel Ricciardo liet met zijn lange eerste stint op mediums en daarna een set softs zien wat het had kunnen zijn voor Mercedes. Ik denk persoonlijk dat zij afgelopen weekend de betere auto hadden, maar niet goed genoeg hebben gereageerd op de omstandigheden en wellicht te veel hebben vastgehouden aan het vooraf gestelde plan. In de kwalificatie met de oplopende baantemperatuur richting Q3 en in de race met hoe de baan zich ontwikkelde en hoe de daadwerkelijke slijtage was."

Het moet voor Mercedes en voor Verstappens andere concurrenten ook heel frustrerend zijn dat hij tijdens de race geen enkele fout maakt.

"Het geeft aan hoe comfortabel Verstappen in de auto is en hoeveel controle hij heeft. Dat hebben we dit seizoen al vaker gezien bij Ferrari en Charles Leclerc: als je door anderen wordt gepusht om op de limiet te rijden, ga je daar al snel overheen. Ik wil niet zeggen dat Verstappen niet op de limiet rijdt. Integendeel, het is allemaal ontzettend gecontroleerd. Hij heeft een onwijs groot vertrouwen in zichzelf en in de auto en bij anderen ontbreekt vooral dat laatste juist."