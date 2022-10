De laatste keer dat Max Verstappen op pure snelheid werd verslagen was de Grand Prix van Oostenrijk, tien races geleden. Sindsdien is absolute perfectie nodig om ook maar in de buurt van de tweevoudig wereldkampioen en zijn Red Bulll te komen. En daarin slaagt geen concurrent. Mercedes liet dat zondag in Mexico weer zien.

Het zag er best goed uit voor Lewis Hamilton en George Russell, vlak voordat de lichten doofden voor 71 ronden racen op het Autodromo Hermanos Rodrigues. Met een tweede en derde startplaats, een ogenschijnlijk bandenvoordeel, en kansen om al toe te slaan in de eerste bocht kwam de eerste Mercedes-overwinning van 2022 wel erg dichtbij. Maar uiteindelijk raakte niemand in de buurt van Verstappen.

Dat de Nederlander met ogenschijnlijk gemak uiteindelijk de race won, was niet per se een goede weergave van de onderlinge verhoudingen in Mexico. Mercedes zat er het hele week qua snelheid dicht bij. Andere keuzes hadden Hamilton en Russell in ieder geval een kans gegeven. Maar die keuzes werden niet goed gemaakt door Mercedes, en wel door Red Bull. Verstappens foutloze optreden maakte het karwei vervolgens af.

Het team van Verstappen had bijvoorbeeld op vrijdag al door dat de witte harde band niet het goede rubber was voor de race. Mercedes kwam daar tijdens de race zelf pas achter, al leken de coureurs het nog eerder te beseffen dan de pitmuur. Hamilton en Russell werd verteld dat het tempo van Verstappen en Sergio Pérez wel zou inzakken. Maar dat gebeurde dus niet.

Het leek alsof Mercedes niet van het plan wilde afwijken

Mercedes liet strategisch steken vallen, niet alleen in de race maar ook voor de start. Het is makkelijk praten achteraf, maar door beide auto's op mediums weg te sturen committeerde het team zich erg aan één strategie. Daarnaast gaf het de coureurs geen reëele kans om Verstappen in de eerste bocht aan te vallen. De mediums missen daarvoor bij het vertrek net de benodigde grip.

Verstappen bleef dus op kop, waarna Mercedes zich vrij simpel naar de slachtbank liet leiden. Alsof er niet mocht worden afgeweken van 'het plan', ging Hamilton vrij vroeg naar binnen, terwijl die zelf achteraf stelde dat hij nog langer door had gekund. Dat had een eenstopper naar de zachte band mogelijk gemaakt. Sebastian Vettel toonde op dat moment aan dat de softs lang mee konden, maar Mercedes koos voor hard. Russell vroeg zelfs op de radio om de softs, maar ook die werd op hard gezet. Hamilton merkte terecht op dat ook hier in ieder geval gesplitst had moeten worden om 'iets' te proberen tegen Verstappen.

De perfectie ontbrak dus bij Mercedes. Iets wat zaterdag ook al voorkwam dat Hamilton of Russell konden knokken om pole. Bij Hamilton speelden er motorproblemen, en zijn eerste poging in Q3 werd afgenomen om tracklimits. Russell verremde zich in zijn laatste poging. Niet foutloos, terwijl Verstappen er op het moment supreme twee sterke ronden uitperste.

Red Bull kan het momenteel alleen zichzelf lastig maken

Ferrari werd gedurende 2022 aangepakt om strategische blunders, maar bij Mercedes verloopt ook niet alles florisant. Een week geleden in Austin nog, reed Verstappen in de slotfase wel op de mediumbanden. Dat bleek het juiste rubber. Hamilton reed op de harde band, de verkeerde band, en werd in de slotfase ingehaald door de wereldkampioen.

Dat is de realiteit waar Mercedes en Ferrari nu mee te maken hebben. De laatste twee keren dat Verstappen het moeilijk had, in Singapore en Austin, kwam dat door eigen toedoen. Niet omdat de concurrentie het Red Bull heel lastig maakte.