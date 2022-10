Verstappen en Red Bull boycotten Engelse zender Sky: ‘Het moet een keer stoppen’

Een rigoureuze maatregel van Max Verstappen en zijn team Red Bull in Mexico: Er werd niet gepraat met de belangrijke Engelse zender Sky, als gevolg van commentaren die eerder zijn gegeven over de tweevoudig wereldkampioen.

Opmerkingen van verslaggever Ted Kravitz leken de druppel te zijn. De Brit zei na afloop van de Amerikaanse Grand Prix een week geleden onder meer dat zijn landgenoot Lewis Hamilton was "beroofd" van de titel in 2021. Daarnaast stelde hij dat Verstappen "niet op een normale manier een wereldtitel kan pakken". Dat was ook een verwijzing naar de slotrace vorig jaar, maar ook naar de verwarring rond de puntentelling in Japan.

Kravitz stelde bovendien dat Verstappen vooral veel te danken had aan Red Bull-ontwerper Adrian Newey. Het gebrek aan objectiviteit schoot de Nederlander in het verkeerde keelgat, dus gaf hij geen interviews meer in Mexico. Ook niet aan Sky Italia en Sky Germany, de andere takken van de zender.

Verstappen haalde vooral de giftige sfeer op sociale media aan als reden om Sky te boycotten. "Dat is al heel heftig. Als je dan continu zo doet op televisie, dan maak je het niet beter, maar alleen maar erger."

'Wordt niet gerespecteerd'

De Nederlander heeft het gevoel dat hij niet echt gerespecteerd wordt door de Britse zender. "Dat is het hele jaar al aan de gang, het is bijna dagelijks. En dan vooral door één persoon. Op een bepaald moment is het genoeg en accepteer ik het niet langer."

"Er moet balans zijn in het commentaar", vond teambaas Christian Horner. "En veel van wat Sky doet is is geweldig, maar in sommige items worden dingen te sensationeel gemaakt. Daar hebben we ons ongenoegen over uitgesproken. Het is overigens niet alleen bij de Britse Sky, maar ook bij de Duitse en Italiaanse tak."

"De wereld is heel erg op zoek naar gepeperde uitspraken, en als uitzender heb je denk ik de verantwoordelijkheid om dat niet te veel te voeden", stelde de Brit. "Dus heeft niemand van ons team dit weekend met ze gesproken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Verstappen is klaar met Abu Dhabi-verwijzingen

Verstappen is vooral de verwijzingen naar Abu Dhabi zat. "Je kunt niet steeds in het verleden blijven hangen. Op een bepaald moment moet je ook weer vooruit gaan."

"Als je stelt dat iemand van een kampioenschap is beroofd dat wij hebben gewonnen, is er geen sprake van gebalanceerd commentaar", voegde Horner toe. "Wij vonden het niet eerlijk of gebalanceerd in ieder geval. En dan ging dan om een item in Austin, maar er waren meer punten die we hebben aangekaart."

"Max was door die beschuldigingen van een geroofd kampioenschap erg van slag, en wij steunen hem als team. Wij vonden het ook niet kunnen. Daarom heb ik besloten om een weekend niet met ze te praten. Bij de volgende Grand Prix worden onze diensten weer hervat. Maar we wilden nu een rode lijn trekken."