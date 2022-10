In een moeizame kwalificatie wist Max Verstappen zaterdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico toch pole position uit het vuur te slepen. De Nederlander perste er op het juiste moment een ronde uit die ruim genoeg was voor pole, terwijl zijn concurrenten tegen kleine of grotere problemen aanliepen.

Na het tweede deel van de kwalificatiesessie leek Q3 een titanenstrijd te worden. De top vijf zat binnen 0,063 seconde, met de snelste tijd voor Lewis Hamilton. Het slotdeel voldeed niet aan de verwachtingen, omdat Verstappen piekte, terwijl Mercedes en Ferrari zichzelf in de vingers sneden.

Verstappen was zelf tijdens de kwalificatie nog druk in de weer om de auto in de juiste balans te krijgen. "Het was vooral een kwestie van aan de knopjes draaien op het stuur", zei hij na afloop. Aan de afstelling zelf mocht niet veel meer gebeuren. Zodra de auto de baan op gaat in de kwalificatie, ligt die vast tot na de race. Uiteindelijk kwam het allemaal goed, met wat door zijn teambaas Christian Horner werd omschreven als een "gedenkwaardige" laatste ronde.

De Nederlander was in Q3 dus duidelijk de snelste, maar helemaal vanzelfsprekend was de poleposition niet. George Russelll verremde zich bijvoorbeeld in zijn slotpoging. "Verstappen was sowieso buiten wel buiten bereik", kreeg de jammerende Brit meteen te horen van zijn team, maar Russell had op dat moment wel de snelste tijd staan de middensector.

Lewis Hamilton moest het iets voorzichtiger doen omdat zijn eerste rondetijd in Q3 was afgenomen vanwege tracklimits. Weer een fout, en hij had als tiende moeten starten. Hamilton had bovendien wat problemen met zijn motor in het slotdeel: "Er zat nog wel iets meer in, maar het is al geweldig om zo dicht bij de Red Bulls te staan. Daar rijden we het hele jaar al achteraan."

Red Bull weer de snelste op het lange rechte stuk

Verstappen was vooral sneller in de eerste sector, waarin het grootste deel van het lange rechte stuk in Mexico-Stad zit. Topsnelheid blijft de grootste kracht van de Red Bull, ook nu weer. Hamilton kwam met 348,4 kilometer per uur nog het dichtste bij Verstappen, die met 350,8 kilometer per uur over het meetpunt ging. Russell en de Ferrari's kwamen zeker 4 kilometer per uur tekort.

Voor Verstappen is dat het belangrijkste wapen in de tocht naar de eerste bocht zondag. Hamilton stelde al dat hij daar wel kansen ziet. Verstappen liet immers een jaar geleden nog zien wat er mogelijk is van de derde startplaats. Zijn inhaalactie buitenom bij beide Mercedessen in 2021 legde deels het fundament onder de uiteindelijke wereldtitel.

Dat Mercedes vooraan meedoet komt door een combinatie van factoren. Zo neemt de ijle lucht op 2.300 meter hoogte het zwakste punt van de W13, een hoge luchtweerstand, deels weg. "Sowieso doet onze auto het relatief goed met het 'high downforce' vleugelpakket. En we hebben in Austin een update doorgevoerd, die goed werkt", voegde teambaas Toto Wolff toe. "Dus we kruipen langzaamaan terug naar de kop van het veld."

Ferrari geplaagd door motorproblemen

Ferrari's grootste probleem was niet het gebrek aan grip, of het feit dat Charles Leclerc tot vlak voor de kwalificatie nog met zijn afstelling stoeide. Het was de motor die roet in het eten gooide, zo stelden zowel de Monegask als teamgenoot Carlos Sainz na afloop.

De krachtbron deed zeker op hogere snelheid 'vreemd', zo omschreef Leclerc het probleem. "Dat had ook zijn weerslag op de balans op hoge snelheid. Ik hoop dat we dit morgen opgelost hebben. Anders wordt het een nachtmerrie."

Dat Ferrari het moeilijk heeft op grote hoogte is niet verwonderlijk. De Italianen zouden de kleinste turbo van het veld gebruiken, die het dus extra moeilijk heeft om in de ijle omstandigheden genoeg lucht in de motor te blazen.

Max Verstappen praat na met George Russell. Foto: Getty Images

Elektrische panne frustreert Pérez

De laatste serieuze concurrent van Verstappen was zijn eigen teamgenoot en thuisfavoriet Sergio Pérez. Die kampte met elektrische problemen. Zo had hij op zijn dashboard bijvoorbeeld geen delta-tijd, waarmee de Mexicaan kan zien hoe zijn ronde relatief verloopt, of informatie over de banden en de rembalans.

"Daardoor had ik geen referentie. Ik had ook geen informatie over de DRS-zones, en ook niet over mijn rembalans. Ik moest alles eigenlijk zelf doen", klaagde Pérez na afloop.

"Het was een grote puinhoop, ik reed min of meer blind rond in de kwalificatie en ging er nog bijna uit ook in Q1 en Q2. Wat dat betreft is het gezien de omstandigheden nog mooi dat ik dicht bij pole kwam."

Niemand heeft meer iets te verliezen

Zo hadden alle toppers hun eigen problemen en klachten in de kwalificatie en was het uiteindelijk toch weer Verstappen die aan het langste eind trok. Maar de Nederlander weet dat hij zich zondag niet veel fouten kan veroorloven.