Horner schikte met tegenzin met FIA in budgetzaak: 'Willen het hoofdstuk afsluiten'

Christian Horner zette vrijdag uiteen hoe de overschrijding van de budgetlimiet door Red Bull Racing in 2021 tot stand kwam. De Brit geeft toe dat zijn team er lering uit moet trekken, maar blijft erbij dat de extra bestedingen competitief niets opleverden. Toch sloot hij een deal met de FIA: "We wilden het hoofdstuk graag afsluiten."

De teambaas van Max Verstappen was vrijdag in Mexico duidelijk nog gefrustreerd over de gang van zaken, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Red Bull een boete van 7 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) moet betalen en 10 procent minder tijd mag besteden aan aerodynamische ontwikkeling.

"7 miljoen dollar is een enorm bedrag, maar de inperking van onze ontwikkelingstijd is echt draconisch", zei Horner tijdens een speciale persconferentie. "Dat heeft meteen effect op de auto van volgend jaar. Het kan misschien wel een kwart tot een halve seconde aan rondetijd schelen."

Horner rekende voor dat zijn team 15 procent minder tijd aan de windtunnel en virtuele simulaties mag besteden dan de nummer twee in het constructeurskampioenschap. Het verschil met de nummer drie is zelfs 20 procent. Momenteel staan Ferrari en Mercedes op respectievelijk de tweede en derde plek. "Het is een handicap. Daarom wilden onze rivalen ook zo'n draconische straf. Dus we zullen efficiënt moeten zijn. Ik geloof dat ons team dat kan."

'Werden in Singapore verrast door de beschuldigingen'

De Engelsman zette uiteen hoe de overschrijding tot stand kwam. Hij ging daarvoor terug naar april 2021, toen de cijfers over 2020 werden ingediend. Over dat jaar was de budgetlimiet nog niet van kracht, maar werd die alvast gesimuleerd voor het jaar erna.

"We hebben onze info toen gedeeld met de FIA. En daar kwam geen reactie op, dus we hebben dezelfde methode in april 2022 weer gehanteerd."

Volgens Horner hoorde hij in eerste instantie wederom niets van de FIA. "Pas in september, toen om verklaringen werd gevraagd. Daar hebben we toen gewoon aan meegewerkt."

"We kwamen vervolgens aan in Singapore en werden daar echt verrast door beschuldigingen. Het waren nogal wat beweringen van enkele concurrenten. En die hadden ook veel details", blikte Horner terug.

Daadwerkelijke overschrijding was volgens Horner 'slechts' 400.000 pond

Van de FIA had Red Bull op dat moment nog niets gehoord. Daarom kwamen de beschuldigingen als een verrassing. "Er werd dus gelekt en we wachtten nog op vervolgstappen op dat gebied."

Op de maandag na de Grand Prix van Singapore werd Red Bull bijgepraat. Daarna werkte Horner met verdere verklaringen opnieuw mee. "We hadden nog steeds het gevoel dat we alles goed hadden beantwoord. Maar op 9 oktober kreeg ik te horen dat we het budget met 1,8 miljoen pond hadden overschreden. Daardoor werden we echt verrast."

Red Bull voerde vervolgens met de FIA een gesprek over een schikking. De automobielfederatie beaamde dat een deel van de overschrijding het gevolg was van een belastingteruggave van 1,4 miljoen pond (1,6 miljoen euro). "Als je dat meeneemt, blijft er 400.000 pond over. Dat is 0,37 procent. Daar hebben we het over."

Ongebruikte onderdelen, ziek personeel en catering waren grootste posten

Horner stelde dat Red Bull in 2021 naar eigen inzicht 3,7 miljoen pond onder de limiet was gebleven. Maar op een aantal punten verschilden het team en de FIA van mening.

"Het belangrijkste is een aanpassing van de reglementen rond ongebruikte reserve-onderdelen in juni. Dat was dus nadat we onze cijfers hadden ingeleverd. Als we dat opnieuw hadden mogen doen, hadden we 1,2 miljoen minder uitgegeven."

Daarnaast ging het om cateringkosten. Red Bull vond dat die niet meetelden, maar de FIA wel. "Dat is prima, maar dit ging om de rekening van het hele bedrijf. Onze motorenafdeling eet daar ook van mee. Die hebben niets met de budgetlimiet te maken."

Ook ging het om het doorbetalen van ziek personeel, wat volgens Horner geen rol speelt in het Grand Prix-team. "Wij dachten dat het erbuiten viel, maar de regels kun je op twee manieren interpreteren. Als iemand doodgaat, telt het niet mee. Als iemand in leven blijft wel", zei Horner cynisch. Als laatste noemde hij het salaris van vertrekkend personeel, dat werd ondergebracht bij een andere tak van het team. Ook dat telde de FIA mee.

Speculaties schaden Red Bull al te veel

Horner was verbaasd dat Red Bull het enige team is dat te veel heeft besteed, maar wilde het hoofdstuk toch snel afsluiten met een schikking.

"We moeten er lering uit trekken. Maar niet alleen wij. Een beroepszaak had maanden kunnen duren, terwijl de speculaties en commentaren maar zouden doorgaan. Dat schaadt onze reputatie te veel. We accepteren de straf dus met tegenzin."