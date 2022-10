Red Bull Racing en de FIA hebben met een schikking de slepende budgetlimietzaak rond de renstal van Max Verstappen tot een einde gebracht. Teambaas Christian Horner ging met tegenzin akkoord, terwijl andere teambazen de straf van 7 miljoen euro en 10 procent windtunnelreductie te mager vinden. De grote vraag is of het genoeg blijkt om andere teams af te schrikken. Uiteindelijk wel, maar misschien niet door de straf zelf.

De restricties op het gebied van aerodynamische ontwikkeling zijn verreweg het ingrijpendst, en die raken Red Bull op twee manieren. Er mag minder tijd worden doorgebracht in de windtunnel. Dit wordt berekend in uren, of in runs. Daarnaast mag er minder gebruik worden gemaakt van CFD, oftewel computational fluid dynamics. Dat zijn simpel gezegd virtuele aerodynamische tests, dus op de computer. Dit wordt berekend in 'items'.

Deze regulering is er vooral om het veld dicht bij elkaar te houden. Het team dat leidt in het constructeurskampioenschap mag minder tijd besteden aan aerodynamische ontwikkeling dan het team dat onderstaan staat, met een geleidelijke verdeling daartussenin. Daardoor zou geleidelijk een gelijker speelveld moeten ontstaan. Red Bull krijgt daar nu een extra beperking bovenop.

Het team van Verstappen zou door de eerste positie in het constructeurskampioenschap uitkomen op 70 procent van de te besteden ontwikkelingstijd. "We zijn al het slachtoffer van ons eigen succes", zei Horner daar vrijdag over.

Eerst even hoe ze bij die 70 procent komen: de FIA zou de FIA niet zijn als hier geen complexe berekening voor is, waarbij 100 procent is wat de nummer zeven in het constructeurskampioenschap mag besteden. Momenteel is dat Aston Martin.

100 procent windtunneltijd Aantal runs: 320

Aantal CFD-'items': 2.000

Geen 70, maar 63 procent voor Red Bull

Door de straf van de FIA mag Red Bull de komende twaalf maanden niet 70 procent, maar 63 procent besteden aan aerodynamische ontwikkeling. Dat komt neer op 202 runs en 1.260 CFD-items. Ter vergelijking: als Ferrari en Mercedes tweede en derde blijven, mogen die respectievelijk 240 en 256 windtunnelruns doen.

Horner zei dat dit een "draconische straf" is die een kwart tot een halve seconde per ronde kan schelen en ook doorwerkt in de auto's voor 2024 en later. Sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari liet weten dat hij de straf te beperkt vindt. "Het geld dat ze nu niet besteden aan de windtunnelruns, kunnen ze weer aan iets anders uitgeven. Bijvoorbeeld het lichter maken van de auto", zei de Fransman tegen Sky Italia.

Effect van reductie uiteindelijk niet te meten

Uiteraard preekt iedereen voor eigen parochie, maar er zitten wel een paar haken en ogen aan de straf zoals die nu is opgelegd door de FIA. Zo is het effect niet te meten. Formule 1-auto's draaien vooral om aerodynamica, en als een team minder tijd en mogelijkheden heeft om zaken te testen en verschillende ideeën te proberen, dan moet dat kostbaar zijn. Maar hoe kostbaar? Niemand weet wat Red Bull precies zou kunnen als het wel de volle 70 procent mag besteden, dus weet ook niemand wat die reductie precies scheelt.

Teambazen, onder wie Horner, bleken de afgelopen tijd bedrijvig in heel specifiek benoemen hoeveel rondetijd te winnen is met specifieke geldbedragen of ontwikkelingstijd, maar dat lijkt vaak nattevingerwerk om de eigen zaak te dienen.

Het effect van de geldboete is uiteindelijk nihil, zeker voor een vermogend topteam als Red Bull. Horner baarde opzien door te stellen dat het geldbedrag dat de topteams van de Formule 1 ontvangen waarschijnlijk hoger is dan de budgetlimiet van 140 miljoen dollar (in 2022). Red Bull sloot bovendien recent grote sponsorcontracten. Niemand maakt graag een boete van 7 miljoen over, maar het team kan het missen. De boete valt niet binnen de budgetlimiet, wat voor de toekomst wel te overwegen valt.

Red Bull sloot recent een aantal lucratieve sponsordeals. Foto: Getty Images

Reputatieschade is beste afschrikmiddel

Of de straf van de FIA dus afschrikwekkend genoeg is, valt te bezien. Maar de kans dat een ander team dit in de toekomst nog overkomt is nihil. De Formule 1-teams zijn namelijk gewaarschuwd door wat Red Bull is overkomen. Horner stipte zelf de reputatieschade voor het merk Red Bull en zijn team aan als de belangrijke reden om snel tot een schikking te komen. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat als het belangrijkste afschrikmiddel.