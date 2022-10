Weerbericht GP Mexico: Droog en zonnig, geen kans op regen

Het is volop zomer in en rond Mexico-Stad, waar komend weekend de Grand Prix van Mexico op het programma staat. Weerplaza praat je bij over het weerbericht rond de twintigste race van het Formule 1-seizoen.

Vrijdag zijn de eerste twee vrije trainingen op de Autódromo Hermanos Rodríguez. Met een temperatuur van 25 graden wordt het zomers weer in de Mexicaanse hoofdstad. De zon schijnt geregeld en er staat nauwelijks wind. Ook tijdens de derde vrije training (zaterdag 19.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (22.00 uur) zijn er flinke perioden met zon. De kans op neerslag is verwaarloosbaar. De zon warmt het asfalt flink op. De temperatuur is nog steeds zomers, maar valt wel een graadje lager uit dan vrijdag. Tijdens de race - zondagavond om 21.00 uur - is het opnieuw zomers warm, met geregeld zonneschijn. Wat dat betreft is het weerbeeld vergelijkbaar met dat van de voorgaande dagen.

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen