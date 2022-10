Een publiek geheim werd woensdag eindelijk wereldkundig: Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi. De Duitsers nemen een belang in het Zwitserse raceteam, en bouwen zelf de motor. Iets aankondigen dat pas over vier jaar gaat gebeuren? Dat lijkt wat vroeg, maar de geldstroom van Audi-hoofdkwartier Ingolstadt naar Hinwill kan niet vroeg genoeg op gang komen.

De aangekondigde samenwerking kan dus de opmerkelijke situatie opleveren dat Audi geldt steekt in een team dat volgend jaar nog de naam van concurrent en titelsponsor Alfa Romeo draagt.

Aangenomen dat Audi wil dat Sauber in 2026 zo goed mogelijk beslagen ten ijs komt als fabrieksteam, zijn die investeringen wel nodig. Daar kunnen de Duitsers niet pas in 2026 mee beginnen, willen ze van het begin af aan concurreren met topformaties als Red Bull, Mercedes en Ferrari.

Zeker gezien de budgetlimiet kan Audi er niet simpelweg een grote zak geld tegenaan gooien. Het wordt een langzaam opbouwproces om een middenveldteam te veranderen in toprenstal. Daar kunnen ze dus niet op het laatste moment aan beginnen.

Beter als Sauber niet meer op de kleintjes hoeft te letten

Teambaas Fred Vasseur liet aan het begin van 2022 weliswaar weten dat Alfa Romeo 'tegen de budgetlimiet' aan zit, maar zeker omdat alle competitieve zaken daar binnen vallen, is het voor Audi toch beter als Sauber al een paar aanloopjaren heeft waarbij het niet nog op de kleintjes hoeft te letten. Zeker als het na 2023 de Alfa Romeo-miljoenen moet missen.

Ook moet er gekeken worden naar het technische personeel. Het kan best zijn dat het team met die kosten aan de limiet zit, maar dat sluit niet uit dat er betere mensen op de markt zijn waarvoor de portemonnee nog kan worden getrokken. Er moeten mensen bij, er moet worden doorgeselecteerd.

Daaraan moet dus ook geld worden uitgegeven, terwijl het team in 2023 nog Alfa Romeo heet, en in '24 en '25 vermoedelijk als Sauber-Ferrari op de grid zal staan.

De kleuren waarmee Audi het Formule 1-project aankondigde. Foto: Getty Images

Portemonnee trekken voor coureurs

Dan hebben we het nog niet eens over de coureurs. Met Valtteri Bottas heeft Sauber momenteel weliswaar een bewezen kracht in huis, maar de Fin is al 33 en zit ook in de herfst van zijn loopbaan. Zhou Guanyu presteert aardig, maar het gaat te ver om de Chinees als een toptalent te zien dat past bij de ambities van Audi. Ook hierin moet dus geïnvesteerd worden, zeker gezien de wens om een Duitse coureur in de auto te hebben.

Zowel in de Formule 2 als de Formule 3 is momenteel geen Duitser actief met een permanent stoeltje. De hoop van de natie is gevestigd op Mick Schumacher, die ook niet bepaald resultaten rijdt waar je stijl van achterover slaat. Ervan uitgaande dat Audi in 2026 met een goed rijdersduo aan de start wil staan, is het aannemelijk dat er de komende jaren al coureurs in de Sauber stappen die in Ingolstadt op de loonlijst staan.

Sauber is roestig

Audi koos onder meer voor Sauber omdat de faciliteiten in de fabriek in Hinwill goed zijn, zoals een moderne windtunnel en simulator naar de laatste standaarden. Dat bekent niet dat de fabriek van het niveau is als die van Mercedes, Ferrari of Red Bull. Aan McLaren en Alpine is te zien dat beperkingen qua faciliteiten verhinderen dat de aansluiting met de top echt wordt gevonden. Die top wil ook Audi bereiken.

Gezien de huidige vorm van Alfa Romeo is er sowieso een hoop werk aan de winkel. Het team nam de terechte gok om zich vanwege de nieuwe technische regels al snel op de auto van 2022 te richten. Daar plukte het in de eerste seizoenshelft de vruchten van, vooral omdat de auto direct op het streefgewicht van 798 kilo zat. Gedurende het seizoen kwamen alle afvallers langzij, en bleef de Alfa hangen.

Dat kan alleen maar betekenen dat de concurrentie zich sneller en beter ontwikkelt, een zorgwekkende trend. Sauber heeft dan wel een moderne windtunnel, dat betekent niet dat daar ook het maximale uit wordt gehaald. Bovendien heeft Alfa Romeo de afgelopen seizoenen vooral achterin het veld geopereerd, waardoor de organisatie roestig is. Van functioneren als een topteam is zeker geen sprake.