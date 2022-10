Vooruitblik: 'Hoge ligging Mexico nu juist in voordeel van Ferrari en Mercedes'

Volgens coureur Ho-Pin Tung is de hoge ligging van Autódromo Hermanos Rodríguez anders dan in voorgaande jaren nu juist in het voordeel van Ferrari en Mercedes. Een vooruitblik op de Grand Prix van Mexico.

Red Bull begon de afgelopen jaren vanwege de hoge ligging van Autódromo Hermanos Rodríguez altijd als topfavoriet aan de race in Mexico. In hoeverre is die ligging - het circuit ligt op ruim 2 kilometer hoogte - met deze nieuwe auto's nog steeds relevant?

"Het hoogteverschil is nog steeds relevant. Maar ik denk dat het voordeel dat Red Bull daardoor normaal gesproken had, dit jaar niet zo groot zal zijn. De sterke punten van de Red Bull dit jaar - de topsnelheid en de beperkte bandendegradatie - zullen in Mexico een minder groot voordeel zijn ten opzichte van de concurrentie. Vanwege het type asfalt is de bandenslijtage sowieso al heel laag."

"Het circuit past wat dat betreft misschien beter bij Ferrari of misschien zelfs Mercedes. Mercedes kwam bij de voorgaande races topsnelheid tekort, maar daar zullen ze in Mexico minder last van hebben, aangezien de lucht door de hoogte dunner is."

"Wat ik heel interessant aan Mexico vond toen ik er zelf racete, was dat het mogelijk was om op één set banden meerdere snelle rondetijden te produceren. Dat lukte ook in de kwalificatie. Misschien gaan we dat dit jaar in de Formule 1 ook wel zien. Het wordt sowieso een uitdaging om de banden in de kwalificatie exact in het juiste window te krijgen. Dat is natuurlijk altijd cruciaal, maar in Mexico extra uitdagend."

Over Mercedes gesproken, dat team begon dit jaar met een achterstand aan het seizoen en het is de renstal nooit gelukt om die achterstand in te lopen. Valt dat achteraf te verklaren?

"Red Bull heeft dit seizoen de nieuwe regels het beste geïnterpreteerd. Ze hebben een auto gemaakt die heel flexibel is en waarop ze goed konden bouwen. Als je dat vergelijkt met Mercedes, die het ontwerp van de auto heeft gebaseerd op de aanname dat de auto zo laag mogelijk moet rijden... Daar waren al hun beslissingen op gebaseerd."

"Als je die aanname op een gegeven moment noodgedwongen moet laten varen, ben je constant bezig met concessies doen. De basis was niet goed en dan kun je ook maar tot op zekere hoogte doorontwikkelen en de performance verbeteren, omdat je updates gebaseerd zijn op dat concept."

"Zie het als een mountainbike die je probeert te transformeren tot een racefiets. Uiteraard kun je veel dingen verbeteren met aanpassingen, zoals dunnere banden en een ander stuur. Maar in de basis blijf je met een te dik frame en de geometrische beperkingen zitten. Dus zo goed als een racefiets zal de oorspronkelijke mountainbike nooit worden. Ze zullen voor volgend jaar een concept moeten bedenken dat vanaf het begin en vooral in de basis goed is."

Sergio Pérez zal zijn thuisrace zondag zeker willen winnen. Denk je dat hij een cadeautje van zijn teamgenoot Max Verstappen kan verwachten als die gelegenheid zich tijdens de race voordoet?

"Nee, dat denk ik niet. Hoewel Verstappen al kampioen is, zit het niet in zijn aard om zomaar overwinningen weg te geven. Je kan ook niet echt zeggen dat Pérez hem dit jaar heel erg heeft geholpen en dat hij dus nog wat tegoed heeft van Verstappen. En stiekem wil Verstappen natuurlijk ook nog het recordaantal zeges in één seizoen aanscherpen."

Nyck de Vries komt vrijdag in de eerste vrije training in actie voor Mercedes. Is het vanuit het oogpunt van Mercedes niet heel onverstandig om hem te laten rijden, aangezien hij dan wellicht voor volgend jaar informatie kan meenemen naar Red Bull?

"Nee, dat denk ik niet. Mercedes heeft met het oog op volgend seizoen alle bruikbare data nodig. Op een gegeven moment moeten ze daarin een afweging maken. Hoeveel vertrouwelijke informatie ga je weggeven en hoeveel kan je daarmee winnen? In het geval van De Vries is dat redelijk duidelijk: hij stapt in, geeft gas en gaat hard. Daarmee geeft hij Mercedes precies de informatie die het team nodig heeft. Dat weegt uiteindelijk zwaarder."

"Bovendien is de informatie die je als coureur kan meenemen naar een ander team beperkt. Zelfs een rijder weet niet altijd precies hoe een auto er onderhuids uitziet. In het specifieke geval van Mercedes wordt bovendien veel door simulatie bepaald en heel sterk die route gevolgd. Bepaalde operationele procedures zou een coureur bijvoorbeeld wel kunnen meenemen naar een ander team. Denk aan het opwarmen van de banden, startprocedures en basisinformatie, zoals gewichtsverdeling, gewicht en relatieve stijfheid."