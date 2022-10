Antwoorden op jullie vragen over de GP in Austin: 'F1 heeft vaste grond in VS'

Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft jullie beste en meestgestelde vragen over de Grand Prix van de Verenigde Staten en over de Formule 1 in het algemeen beantwoord. Lees de vragen en antwoorden hieronder.

Lezer: De gebruikelijkste bandenstrategie was medium-hard-medium. Hoe kan Mercedes de race dan starten met slechts één setje medium banden?

"Dat is denk ik een inschattingsfout geweest van Mercedes, omdat ze er vermoedelijk op gokten dat de zachte band nog een rol zou gaan spelen. Daarvan hadden ze een setje meer dan de Red Bulls en Leclerc, maar dus een set mediums minder. Hetzelfde gold voor Sainz. Die keuzes worden gemaakt in de trainingen, en daar kun je achteraf soms spijt van krijgen."

Lezer: Waarom liep de harde band van Hamilton niet in? De verwachting was toch dat de harde band op een gegeven moment sneller zou worden? Was de auto gewoonweg te langzaam, had Pirelli ongelijk of waren er te weinig rondes om tot het juiste omslagpunt te komen?

"Het ligt denk ik aan twee factoren:

1. De mediumband was in de slotstint simpelweg dé band, ook door de toegenomen grip op het asfalt door de steeds verder toenemende rubberlaag. Het omslagpunt kán komen met de harde band, maar is niet gegarandeerd. Nu kwam het er niet van. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de de tweede reden.

2. Verstappen was met zijn Red Bull simpelweg sneller dan Hamilton in de Mercedes. Er zit nog een ingebakken snelheidsverschil in die twee auto's. En Verstappen was ook gewoon ijzersterk in de slotfase."

Lezer: Welke banden zijn er en hoe worden ze ingezet?

"Er zijn vijf soorten droogweerbanden, de C1 tot en met de C5. Die verschillen van hardheid. Pirelli neemt naar elk weekend drie van deze soorten mee, die dan als de harde, medium en zachte banden worden aangeduid."

Elke coureur krijgt twee harde sets, drie mediumsets en acht sets soft. Hoe de teams die sets inzetten, mogen ze grotendeels zelf weten. Je wil normaal gesproken wel in de trainingen de banden over een langere reeks ronden proberen, om zo je strategie voor de race te bepalen.

En je hebt de softs nodig voor in de kwalificatie, omdat dat over één ronde normaliter de snelste band is. Als laatste heb je voor de race minimaal twee verschillende sets nodig, omdat je twee verschillende bandensoorten moet gebruiken."

Lezer: Waarom werden er in VT3 zoveel long runs op de zachte band gedaan?

"De tweede vrije training werd met een half uur verlengd en gebruikt om de banden voor 2023 te testen. Zodoende deden de meeste coureurs hun long runs niet in de tweede vrije training, maar in de derde."

Lezer: Waarom straft de FIA zo laat nog na de wedstrijd Alonso en niet al tijdens de wedstrijd?

"Omdat de FIA blijkbaar zelf kon leven met het feit dat Alonso zonder spiegel reed en door het protest van Haas op andere gedachten is gebracht. Teams hebben de mogelijkheid om te protesteren, en Haas heeft dat in het geval van Alonso succesvol gedaan. In het geval van Pérez niet."

Lezer: Kunnen jullie uitleggen hoe de zwaarte van straffen bepaald wordt?

"Vijf seconden is een soort eerste milde straf die uitgedeeld kan worden voor kleine vergrijpen. Ik denk dat het niet te doen is om met een straf voor elke situatie maatwerk te leveren.

Vergelijk het met voetbal, daar worden gele kaarten ook uitgedeeld voor allerhande overtredingen die ook niet allemaal hetzelfde zijn. Ga je bij elk incident een specifiek aantal seconden berekenen, dan is het einde zoek en wordt het er voor de fans ook niet duidelijker op.

Is het dan helemaal eerlijk? Nee. Maar regelhandhaving is nooit 100 procent eerlijk te krijgen in sport. Het moet werkbaar en duidelijk zijn. Dat is het nu redelijk. Dat neemt niet weg dat er altijd ruimte blijft voor verbetering én discussie. Ik vond zelf de situatie Russell-Sainz een race-incident, anderen vonden dat hij een drive-through penalty had moeten krijgen. Zo hebben we iets om over te praten na de races."

Lezer: Waarom kreeg Pérez en later ook Russell geen oranje-zwarte vlag voor een loshangende vleugel, en Magnussen wel?

"Dat vroegen ze zich bij Haas ook af, en ik kan de frustratie daaromtrent wel begrijpen. Red Bull heeft blijkbaar bij de FIA duidelijk gemaakt dat de voorvleugel van Pérez stevig genoeg was om door te gaan. Daar was de FIA tevreden mee.

Maar er lijkt wel wat willekeur te zitten in wanneer die vlag nou wel of niet wordt gezwaaid. En ik vond het inderdaad eerder in het seizoen wat oneerlijk zoals Haas naar de pits moest komen. Ik denk dat dit ook met de wisselende wedstrijdleiders te maken heeft. Daar is de FIA nu voorlopig mee gestopt."

Lezer: Wat doet de virtuele safetycar?

"De virtuele safetycar wordt ingezet tijdens situaties waarbij een echte safetycar niet nodig is, maar de coureurs wel even van het gas moeten. De coureurs moeten zich dan aan een deltatijd houden. Die te zien is op het stuur.

Dat is een vooraf ingestelde rondetijd waar ze zich steeds aan moeten houden, ook al kunnen ze er even onder gaan, omdat het simpelweg niet te doen is om exáct op die tijd te rijden. Het idee van de virtuele safetycar is dat deze eerlijker dan de gewone safetycar is, doordat coureurs opgebouwde gaten op de concurrentie niet verliezen."

Lezer: Bij een aantal circuits zien we dat tracklimits een grotere rol spelen, zo ook hier in Austin. Bij de meeste races hoor je hier weinig over, maar deze race ging de één na de ander eroverheen. Hoe komt dat?

"Dat heeft met het ontwerp van de baan te maken en dan vooral met de hoeveelheid asfalt op bepaalde punten naast de baan. In Austin zijn er punten waarbij het loont om even naast de baan te gaan, en kan het ook omdat daar asfalt ligt. Bij andere circuits zijn die punten er simpelweg niet, omdat er gras of grind ligt, of omdat het niet sneller is om naast de baan te gaan. Of allebei."

Lezer: Hoe populair is Formule 1 in Amerika? En wat valt er qua populariteit nog te winnen in de VS?

"Het lijkt erop dat de Formule 1 eindelijk vaste grond onder de voeten heeft in de VS, met volgend jaar drie GP's. Dat is sowieso te danken aan Drive to Survive, maar ook aan de races zelf. Je kunt wel een heel goede docuserie hebben, maar als de races vervolgens het aangluren niet waard zijn, haakt iedereen snel weer af.

Formule 1 haalt het qua kijkcijfers nog niet bij NASCAR, maar wint snel terrein, zeker in de leeftijdsgroep 18-49. Dat is de belangrijkste groep, ook voor adverteerders. Er is met Haas al een Amerikaans team (al werken daar vooral Britten) en volgend jaar met Logan Sargeant normaliter ook een Amerikaanse coureur. Dus alle seinen staan op groen.

Bij NASCAR en IndyCar worden ze dan ook wel zenuwachtig van de opkomst van Formule 1. Er is in de VS ook net weer een nieuwe uitzenddeal gesloten met ESPN. Kortom: de sport verovert de VS langzaam maar zeker. Maar het haalt het nog lang niet bij de NFL of MLB. Dat is niet de orde van grote waarover we praten."

Lezer: Kan dit kampioenschap Red Bull-dominantie voor volgend jaar betekenen? Of gaat de verwachte straf (minder windtunneltijd) ze straks een schopje terug geven?

"Het is nog onduidelijk welke straf Red Bull gaat krijgen voor de budgetlimietoverschrijding, dus het heeft nog niet zo veel zin om daarover te speculeren. Maar gezien de huidige vorm van het team kan ik me niet voorstellen dat er iets uitrolt wat Red Bull volgend seizoen echt enorm zal hinderen.

Mocht er inderdaad minder windtunneltijd zijn, dan werkt dat misschien op de lange termijn wel een beetje door. Maar nogmaals, dat is speculeren."

Lezer: Hoe moeilijk is het om na een probleem waar je niks aan kan doen, zoals de langzame pitstop van Max Verstappen, je als coureur weer te focussen op het rijden?