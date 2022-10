Terugblik: 'Combinatie Red Bull en Verstappen lijkt nagenoeg onverslaanbaar'

Volgens Ho-Pin Tung is de kans groot dat Max Verstappen na zijn zegetocht in Austin ook de laatste drie races van het seizoen gaat winnen. Een terugblik op de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Had je verwacht dat Verstappen na zijn mislukte pitstop de race nog zou winnen?

"Het viel al wel eerder op in de race hoe ontzettend goed racebaar de Red Bull weer was. Dat is echt een enorm verschil met de rest van het veld. Ik had zeker verwacht dat hij zich met inhaalacties naar voren zou knokken, maar toen hij even vast kwam te zitten achter Charles Leclerc begon ik wel te twijfelen of hij de race nog zou kunnen winnen."

"Toen Verstappen achter Leclerc zat, reed hij in turbulente lucht. Op zo'n moment slijten je banden harder en word je natuurlijk ook automatisch gedwongen om harder te pushen en meer te vragen van je banden dan je wellicht zou willen. Maar het bleek dus mee te vallen hoeveel last hij daarvan had. Ook de manier waarop hij Lewis Hamilton inhaalde, was fenomenaal. De topsnelheid van Red Bull is zo'n sterk wapen. Die auto kan eigenlijk alles. In de kwalificatie komt dat er niet altijd helemaal uit, maar het betaalt zich dubbel en dwars terug in de race."

Hoe kon het dat Hamilton op de harde band tegen het einde van de race geen voordeel ten opzichte van Verstappen had? Die reed juist rondes lang op de mediumband, die normaal gesproken sneller zou moeten slijten.

"Dat is heel typisch aan Austin. Gek genoeg zie je daar wel vaker dat een harde band net zo lang - of juist net zo kort - meegaat als een band die een compound zachter is. Dat heeft vooral te maken met het type asfalt dat in Austin ligt. Samen met de combinatie van de snelle bochten en de hoge temperatuur zorgt dit voor enorme bandendegradatie. Je leunt door de bochtencombinaties heel lang op de banden, waardoor deze weinig tijd krijgen om te herstellen."

"Op de harde band krijg op dit asfalt met deze baantemperaturen sneller last van zogenoemde slip. Dat glijden over het asfalt is weliswaar minimaal, maar daardoor wordt de bandentemperatuur hoger en heb je meer slijtage. De mediumband biedt iets meer support, glijdt iets minder, heeft daardoor minder temperatuur en daardoor ook minder last van de zogeheten thermische degradatie. Dat is een heel tegenstrijdig iets. Hamilton had overigens geen keuze om naar de mediumband te gaan. Hij had alleen nog maar een nieuwe set harde banden over."

2:01 Afspelen knop Waarom de straf van Russell na de crash met Sainz discutabel is

Kan je als coureur de frustratie van Verstappen begrijpen na zijn mislukte pitstop?

"Tuurlijk kan ik dat begrijpen. Zoiets gebeurt in het het heetst van de strijd. Wat ik mooi vond, was om hierin het verschil in radiocommunicatie tussen Red Bull en Mercedes te zien."

"We hebben wel eens eerder aangehaald hoe belangrijk het is om mentaal goed te zijn en een goede relatie met je race-engineer te hebben. Gianpiero Lambiase, de engineer van Verstappen, durft Max toe te spreken. Zij kunnen hard tegen elkaar zijn. Uiteindelijk geef je daar elkaar vertrouwen mee."

"Bij Mercedes zag ik dat zeker in deze race iets minder. Hamilton was op het eind van de race heel erg gefixeerd op de tracklimits bij Verstappen. Uiteindelijk maakte hij ook een foutje en viel hij terug, buiten de DRS van Verstappen. Peter Bonnington, de engineer van Hamilton, had hem misschien iets meer moeten coachen, laten focussen en corrigeren."

"Aan de andere kant is dat ook de situatie waar Mercedes in zit. Ze hebben dit jaar zeker niet een auto die snel genoeg is, waardoor ze afhankelijk zijn van andere factoren om races te winnen. Bovendien is Hamilton ook enorm ervaren, dus moeten we het misschien ook niet te groot maken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Verstappen evenaarde met zijn dertiende zege van het seizoen het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Hoeveel zeges gaan daar dit jaar nog bijkomen, denk je?

"Ik denk dat de kans best groot is dat hij alle drie de resterende races gaat winnen. We weten niet of er bij Verstappen nog motorwissels komen, maar zelfs dan; de combinatie Red Bull en Verstappen lijkt momenteel nagenoeg onverslaanbaar."