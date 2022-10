Een rampweekend leek zondag in Texas in de maak voor Red Bull Racing, tot Max Verstappen de vreugde terugbracht bij zijn team. Die vreugde mengde zich met het verdriet na het overlijden van Dietrich Mateschitz. De tweevoudig wereldkampioen deed wat hij al zo vaak deed in 2022: zelf het verschil maken.

Met dertien zeges in 2022 beleeft Verstappen een recordjaar en staat hij op gelijke hoogte met Sebastian Vettel én Michael Schumacher. Die zeges kwamen niet allemaal even makkelijk tot stand. Ook zondag moest de Red Bull-coureur er weer voor knokken.

Er zit niet voor niets een belangrijk verschil tussen de seizoenen waarin Michael Schumacher en Sebastian Vettel hun record vestigden en 2022. Dit jaar pakte Ferrari twaalf polepositions en Red Bull zes. In de recordjaren van de twee Duitsers was dat heel anders: Schumacher en Vettel zaten in respectievelijk 2004 en 2013 duidelijk in de beste auto van de grid. Op zaterdag én op zondag.

Nu hoeft Verstappen het in zijn tweede titeljaar niet met een opgevoerde Opel Corsa te doen, maar afgetekend dominant is de RB18 nou ook weer niet te noemen. Anders stonden hij en Sergio Pérez wel vaker op poleposition. Vaak wordt het aandeel van de auto in de snelheid geschat op 90 procent en dat van de coureur op 10 procent. Maar zeker bij Verstappen is goed te betogen dat hij veel meer bijdraagt aan zijn eigen succes.

Dat Ferrari schittert op de zaterdagen en Red Bull zondag de punten bijeenharkt, heeft wel een technische oorzaak. Het hangt samen met de verschillende manieren waarop de auto's met de banden omgaan. De auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz komt snel op tempo, maar vreet daarna al snel de banden op. De Red Bull komt langzamer op gang, maar is daarna niet meer te stoppen.

Max Verstappen viert zijn dertiende zege van het seizoen in Texas. Foto: Getty Images

Redenen achter kampioenschap Verstappen werden weer getoond

Maar er zijn meer redenen waarom Verstappen dit jaar kampioen is, en daarvan kwamen er weer een paar tot uiting in de race van zondag. Te beginnen bij de start: Sainz was niet eens zo slecht weg, maar Verstappen reageerde simpelweg sneller op de dovende lichten en koos kordaat de binnenkant. De Ferrari-coureur probeerde nog wel terug te kruisen, maar daarbij kwam hij de Mercedes van George Russell tegen. Verstappen had meteen de leiding, toch een cruciaal element om de race te winnen.

De beslissende inhaalactie van Verstappen was ook zo'n voorbeeld. Mercedes-coureur Lewis Hamilton had zijn oude rivaal niet meer verwacht in bocht 12, maar Verstappen is ijzersterk op de remmen en maakte daar weer goed gebruik van. Het ziet er vaak gemakkelijk uit, maar dat is juist de kracht van de Nederlander: uitremacties waartoe een aantal coureurs op de grid niet eens in staat is zo gecontroleerd uitvoeren, dat het 'normaal' oogt.

Het ging allemaal niet vanzelf

Het ging juist allemaal niet vanzelf bij Verstappen, die volop klaagde over het weggedrag van zijn Red Bull. Na nog wat cynisch commentaar over de boordradio na zijn mislukte pitstop ging hij aan de slag: Leclerc en Hamilton weten hoe het afliep. Vol boosheid ging Verstappen uit de pits al meteen achter de Ferrari van Leclerc aan en liet hij niet meer los. De nummer twee in de WK-stand was niet eens zoveel langzamer en kon nadat hij was ingehaald ook lange tijd bijblijven. Tot zijn banden grip begonnen te verliezen. Het bekende liedje dit jaar bij Ferrari.

Leider Hamilton dacht dat hij goed zat met zijn harde banden, maar had uiteindelijk de pace niet. Achteraf stelde hij vast dat mediums - die Leclerc en Verstappen in hun laatste stint hadden - misschien beter waren geweest. Maar de Brit had slechts één set, waarop hij de race al was begonnen. Of hij Verstappen op het gele rubber wel achter zich had gehouden, is maar zeer de vraag. Die was vastberaden om te winnen, al was het maar voor Dietrich Mateschitz.

Een blik op de gezichten vertelde genoeg

Vreugde en verdriet lagen binnen Red Bull dicht bij elkaar, nadat de medeoprichter van het merk zaterdag was overleden. Een blik op de bedrukte en geëmotioneerde gezichten rond de kwalificatie en na de race zei genoeg over hoeveel de 78-jarige Oostenrijker voor iedereen binnen het team heeft betekend.

Ook voor dat nieuws naar buiten kwam, was het al een zwaar weekend voor de kersverse constructeurskampioen. Het overschrijden van de budgetlimiet bepaalt sinds de Grand Prix van Singapore in grote mate de stemming binnen de paddock. Teambazen en coureurs staan in de rij om te vertellen wat voor ongelooflijke straf Red Bull verdient, terwijl Christian Horner maar blijft bepleiten dat er veel minder aan de hand is dan iedereen denkt.

Max Verstappen knuffelt teambaas Christian Horner na zijn zege. Foto: Getty Images

Budgetlimietkwestie bijna afgehandeld

Iedereen snakt naar duidelijkheid, ook omdat de wildgroei aan meningen - vooral op basis van aannames, halve feiten en 'feiten' - bijna niet meer te stoppen is. Horner wil opening van zaken geven, zodra er een deal met de FIA is. Die deal leek bijna gesloten, totdat het nieuws over het overlijden van Mateschitz de zaak even op de handrem zette. Woensdag komt er hopelijk meer duidelijkheid en is de zaak eindelijk afgesloten.