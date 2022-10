Mindere kwalificatie kon Verstappen weinig schelen na overlijden Red Bull-baas

Helemaal onverwacht kwam het niet, maar het nieuws dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz (78) was overleden kwam zaterdag toch hard binnen bij Max Verstappen. De kopman van het Oostenrijkse team heeft louter lovende woorden: "Zonder hem had ik hier niet gezeten."

Verstappen reed de derde tijd in de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix, en schuift nog een plekje op na een gridstraf voor Leclerc. "Het boeit me niet zo veel, eerlijk gezegd", vertelde de tweevoudig wereldkampioen na afloop in Austin.

"We moeten denk ik terugblikken op wat Dietrich heeft betekend voor ons als team en de hele Formule 1. En wat hij ook voor mij heeft gedaan, in mijn loopbaan en in mijn hele leven. Het is echt een zware dag."

Verstappen voelde het geloof binnen Red Bull toen hij als tiener in 2015 de kans kreeg om voor zusterteam Toro Rosso te rijden. "Zonder hem had ik hier dus niet gezeten, had ik het succes nooit gehad dat ik nu wel heb. We hebben echt een band opgebouwd. En hij heeft zo veel andere jonge coureurs ook die kans gegeven."

Max Verstappen en Carlos Sainz als jonge Red Bull-talenten in 2015. Foto: Getty Images

'Kijk maar naar hoeveel Red Bull-logo's je overal ziet'

De volledige eerste startij zondag in Austin bestaat uit coureurs die met steun van Red Bull in de Formule 1 kwamen. Dat geldt namelijk ook voor Carlos Sainz, die in zijn Ferrari van pole mag vertrekken.

"Dietrich Mateschitz heeft me ontzetten geholpen", was ook de Spanjaard lovend. "Zonder hem had ik de Formule 1 niet gehaald. En dat geldt niet alleen voor onze sport. Kijk maar eens naar hoeveel Red Bull-logo's je overal ziet. Hij heeft zo veel jong talent gesteund, met zijn visie en ideeën. En hij was echt een belangrijke, maar ook ontzettend aardige vent."

Verstappen is blij dat hij de Oostenrijker laatst nog opzocht. "Dat was een paar weken geleden. Toen was het al speciaal, maar nu is het nog specialer. Dietrich was altijd zo aardig, gelukkig heb ik nog een dag met hem kunnen doorbrengen."

Vettel moest bijkomen van het nieuws

Sebastian Vettel, die vier keer wereldkampioen werd met een Red Bull, moest bijkomen van het nieuws. De Duitser was een van de eerste grote talenten binnen Red Bull, en het eerste grote succes van het door Helmut Marko gerunde talentenprogramma.

"Het is een schok voor iedereen die onderdeel is geweest van Dietrichs leven", vertelde Vettel aan Duitse media. "Ik ben zelf ook nog geschokt, ik moet er echt even van bijkomen."

De huidige Aston Martin-coureur domineerde de Formule 1 van 2010 tot en met 2013 namens Red Bull. "Ik was toen natuurlijk nog erg jong, maar ik werd door Dietrich altijd als gelijkwaardige behandeld en met veel respect. Dat ben ik later steeds meer gaan waarderen."

"Hij was een zeer speciaal persoon, die altijd dat voor elkaar kreeg wat anderen onmogelijk achtten, wat het ook mocht zijn."

Mateschitz wilde niet graag voor de camera's

Mateschitz was niet vaak in beeld op de Formule 1-circuits, ondanks de grote successen met Vettel en uiteraard Verstappen zelf. Slechts op spaarzame momenten liet de Red Bull-oprichter zich bij het podium zien. De Nederlander heeft daar een goede verklaring voor. "Hij wilde niet te veel op de voorgrond zijn. Hij was er altijd wel, maar niet voor de camera's."